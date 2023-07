Susana Giménez hizo una insólita crítica al gobierno sobre las vidas en Candy Crush

“Juego en otro lugar que no sea acá, como en Uruguay. Acá te cobran en dólares y te suben el 70%. Eso me dio bronca”, aseguró Susana, quien está instalada hace tiempo en el país vecino. Cuando le preguntaron si había dejado de usar la app por este motivo, aclaró: “No dejé de jugar, porque se puede jugar gratis, pero antes compraba vidas, gastaba 8 ó 9 dólares, pero que te pongan el 70% para jugar al Candy Crush…”.

“Yo compraba todo el tiempo vidas. La tarjeta ya está puesta en la app, pero me pareció una ofensa. Si todos hiciéramos lo mismo, esto no pasaría”, sumó.

En marzo de este año,La diva se mudó a Punta del Este para hacer temporada teatral con la obra “Piel de Judas” (con producción de Gustavo Yankelevich), la cual protagoniza junto a Antonio Grimau y Julieta Nair Calvo.

Durante su paso por el programa de Granados, contó que planea bajarse pronto de las tablas: “Este año me retiro. Ya avisé que es la última vez. Es muy duro hacer teatro. No vivo del lugar nostálgico”, afirmó.

“El año que viene voy a hacer televisión. A mí me divierte trabajar, yo me fui porque no estaba de acuerdo con un montón de cosas que pasaban. No con el país, porque amo Argentina, pero no me gustaba el gobierno”, agregó Susana, reforzando las críticas al gobierno.