Quién es Robert Strom, el millonario francés que vinculan con Zaira Nara

Entre la aristocracia y el polo, Robert Strom construyó su camino entre Europa, Estados Unidos y la Argentina

Los famosos ya están disfrutando del verano y Punta del Este vuelve a posicionarse como el destino de veraneo por excelencia de las celebridades . Cada temporada, la ciudad es escenario de nuevos amores, romances fugaces y todo tipo de escándalos . Este fue el caso de Zaira Nara , que en las últimas horas se convirtió en noticia por un nuevo romance con un magnate francés en la ciudad uruguaya.

A un año de haber hecho pública su separación de Jakob Von Plessen y luego de vivir un breve romance con el polista Facundo Pieres , Zaira fue vinculada sentimentalmente con varios famosos . Ahora bien, si bien la modelo se encargó de desmentir los rumores y posibles relaciones , todo indica que habría vuelto a encontrar el amor : fue vista paseando con Robert Strom, un millonario polista francés.

En distintos medios de espectáculos comenzaron a circular imágenes de Zaira Nara junto a Strom en Punta del Este . Según trascendió, la modelo habría conocido a su supuesto nuevo amor gracias a Martín Pepa y Pampita .

Quién es Robert Strom

Robert Strom es un empresario francés, de 37 años, heredero de una gran fortuna y apasionado por el polo, que mantiene vínculo con Argentina.

Su linaje combina dinero, deporte y aristocracia. Su abuelo es Robert Balkany, un empresario de origen rumano, que fundó de la organización de polo Sainte Mesme y desarrolló una extensa red de centros comerciales en Europa. Balkany falleció en 2015 pero logró consolidar una fortuna que hoy disfrutan sus descendientes. Según detalló el periodista Gustavo Méndez en "La posta del espectáculo" (TV Pública), la familia llegó a poseer más de 60 centros comerciales y recientemente vendió nueve de ellos en Madrid por una suma cercana a los 1.600 millones de euros.

El linaje de Strom también mantiene vínculos con la aristocracia europea. Balkany fue cercano al rey Juan Carlos I de España, y la familia se mueve con naturalidad en círculos de la realeza, con amistades que incluyen a miembros del entorno de Charlotte de Mónaco. “Viven en castillos y forman parte de la élite europea”, señaló Méndez.

Con ese legado, Robert Strom construyó su propio camino sin alejarse de las tradiciones familiares. En este sentido, el magnate frances, encontró en el polo una forma de continuar la historia iniciada por su abuelo. Strom se destaca como jugador en Saint Mesme, el club fundado por Balkany, donde comparte equipo incluso con su padre.

En la actualidad, Robert divide su vida entre Palm Beach y sus castillos ubicados en las afueras de París. Ahora bien, también mantiene vínculo con Argentina ya que participa en torneos de polo y es un asistente infaltable del Abierto Argentino.

“La cuñada de Zaira es Isabelle Strom, hermana mayor de Robert, quien está casada con Clemente Zavaleta, hijo de la Trilliza de Oro María Emilia”, sumó Gustavo Méndez.

Qué dijo Zaira Nara sobre su romance con Robert Strom

A pesar de las fotografías y rumores, la modelo argentina no confirmó el romance. Al ser consultada en una nota con el periodista Gustavo Desclazi desde la ciudad uruguaya, Zaira señaló: “No hay nada para contar. No hay nada. No sé ni qué se dijo. La verdad es que estuve muy ocupada las últimas semanas, ni siquiera sé de qué se habló así que no hay nada”.