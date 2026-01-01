La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: una aventura animada, terror slasher y drama familiar

tulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 1 de enero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

1 de enero 2026 · 08:30hs
 Stellan Skarsgård ﻿y Elle Fanning protagonizan Valor sentimental

 Stellan Skarsgård ﻿y Elle Fanning protagonizan "Valor sentimental", un drama familiar ya disponible en las salas de cine 

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Con la llegada del nuevo año, los cines comunicaron que volverán con las proyecciones y estrenos el miércoles 1 de enero desde las 17 horas en la mayoría de las cadenas de la ciudad.

>> Leer más: Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años: del mito del cine francés al activismo animal

Los estrenos del jueves 1 de enero

"Bob Esponja: en busca de los pantalones cuadrados"- Estados Unidos. 95 minutos

El fin de año llega cargado de risas con el estreno de una nueva película animada de Bob Esponja, dirigida por Derek Drymon, que expande el universo del Fondo de Bikini e invita a niños y familias a sumergirse en una aventura inolvidable.

En esta nueva historia, Bob Esponja siente que es momento de dar un paso más y probar que es capaz de enfrentar grandes desafíos. Desesperado por ser un gigante, el protagonista se embarca junto a sus amigos en una inesperada travesía que lo lleva hacia las zonas más profundas del océano. Para probar su valentía al Sr. Cangrejo, Bob se enfrenta con el legendario Holandés Volador, un temido pirata fantasma que lo pone frente a situaciones disparatadas y peligros submarinos.

Embed

"Nouvelle Vague"- Estados Unidos. 106 minutos

"Nouvelle Vague" es un drama dirigido por Richard Linklater que rinde homenaje a la época dorada del cine francés. La película se sumerge en los años 50 y propone una retrato del proceso de filmación de "Sin aliento”, la obra que consagró a Jean-Luc Godard y marcó un antes y un después en la historia del cine.

A través de una cuidada recreación de la París de la época, y con un elenco encabezado por Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin y Bruno Dreyfurst, "Nouvelle Vague" captura el espíritu libre, experimental y vibrante de una generación que cambió para siempre la manera de hacer cine.

Embed

"La noche de los espantapájaros"- Estados Unidos. 91 minutos

Jeremy Rudd dirige “La noche de los espantapájaros”, una cinta de terror slasher que combina nostalgia ochentera, violencia sin concesiones y una atmósfera que evoca los días gloriosos de los villanos enmascarados.

Ambientada en la ciudad de Seattle en plena noche de Halloween de los años 80, la película construye una atmósfera inquietante donde la celebración se transforma en pesadilla.

La trama sigue el escape de Benny, un asesino que pasó décadas encerrado en un hospital psiquiátrico y que aprovecha la noche más aterradora del año para volver a sembrar el pánico en la ciudad. Oculto tras un perturbador disfraz de espantapájaros, recorre fiestas adolescentes, calles desiertas y viejas casas victorianas, dejando un rastro de violencia a su paso.

Pero su cacería tiene un objetivo particular: Cassandra, una joven con un pasado misterioso y ligado al asesino. Entre persecuciones, sangre y tensión constante, la película propone una lucha desesperada por sobrevivir.

>> Leer más: Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Embed

"Valor sentimental"- Noruega. 133 minutos

Desde Noruega llega a las carteleras “Valor sentimental”, un drama dirigido por Joachim Trier, ganador del Grand Prix en Cannes y reconocido por el filme "La peor persona del mundo".

Protagonizada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith, la película se centra en Nora (Reinsve) y Agnes, dos hermanas que se reencuentran con su padre ausente. Por su parte, Gustav (Skarsgård) es un carismático y prestigioso director de cine que intenta reconstruir el vínculo familiar a través de un nuevo proyecto cinematográfico.

Cuando Gustav le ofrece a Nora, actriz de teatro, el papel protagónico de su próxima película y ella lo rechaza, la situación se complejiza ya que descubre que en su lugar su padre le dio el papel a una joven estrella de Hollywood (Fanning). Esta situación lleva a las hermanas a enfrentar su relación con su padre mientras lidian con la presencia de la actriz estadounidense.

La película está en la lista corta de nominadas a Mejor Película Internacional de los próximos premios Oscar, junto con la argentina "Belén".

>> Leer más: La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Embed

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 1 de enero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera las siguientes películas:

Estrenos antiguos

  • “Anaconda”: (Comedia) Doug y Griff, quienes han sido mejores amigos desde que eran chicos y siempre soñaron con rehacer su película favorita de todos los tiempos: “Anaconda”. Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar, pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal.
  • “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.
  • "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.
  • "Five nights at Freddy's 2": (Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.
  • “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

Noticias relacionadas
Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada, una película de suspenso psicológico ya disponible en las salas de cine 

Estrenos de cine en Rosario: suspenso psicológico, comedia en la selva y terror psicodélico

Leonardo DiCaprio protagoniza Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson que se posiciona como una de las mejores del año

Dónde se puede ver "Una batalla tras otra", la película del año

Fito Páez anunció un concierto gratuito en Rosario.

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Zaira Nara fue vista muy cerca de un magnate francés

Quién es Robert Strom, el millonario francés que vinculan con Zaira Nara

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Lo último

Horror en Sauce Viejo: hallaron a dos hombres fusilados en lancha a la deriva en el río Coronda

Horror en Sauce Viejo: hallaron a dos hombres fusilados en lancha a la deriva en el río Coronda

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoche demorados

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoche demorados

El 2026 arrancó con pronóstico de mucho calor y aviso de lluvias en tarde noche

El 2026 arrancó con pronóstico de mucho calor y aviso de lluvias en tarde noche

Horror en Sauce Viejo: hallaron a dos hombres fusilados en lancha a la deriva en el río Coronda

Los cuerpos estaban junto a un vacuno muerto. La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento por cuatrerismo.
Horror en Sauce Viejo: hallaron a dos hombres fusilados en lancha a la deriva en el río Coronda
Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoche demorados
LA CIUDAD

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoche demorados

El 2026 arrancó con pronóstico de mucho calor y aviso de lluvias en tarde noche
LA CIUDAD

El 2026 arrancó con pronóstico de mucho calor y aviso de lluvias en tarde noche

Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Policiales

Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Ovación
Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3
Ovación

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Matías Giroldi: Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido

Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

Policiales
Horror en Sauce Viejo: hallaron a dos hombres fusilados en lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Horror en Sauce Viejo: hallaron a dos hombres fusilados en lancha a la deriva en el río Coronda

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

La Ciudad
Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoche demorados
LA CIUDAD

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoche demorados

El 2026 arrancó con pronóstico de mucho calor y aviso de lluvias en tarde noche

El 2026 arrancó con pronóstico de mucho calor y aviso de lluvias en tarde noche

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°
LA CIUDAD

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos
La Región

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
La Región

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior
Política

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte
Política

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una lenta recuperación
Política

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Información General

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio