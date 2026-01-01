Estrenos de cine en Rosario: una aventura animada, terror slasher y drama familiar

tulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 1 de enero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Como todos los jueves , los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Con la llegada del nuevo año, los cines comunicaron que volverán con las proyecciones y estrenos el miércoles 1 de enero desde las 17 horas en la mayoría de las cadenas de la ciudad.

Los estrenos del jueves 1 de enero

"Bob Esponja: en busca de los pantalones cuadrados"- Estados Unidos. 95 minutos

El fin de año llega cargado de risas con el estreno de una nueva película animada de Bob Esponja, dirigida por Derek Drymon, que expande el universo del Fondo de Bikini e invita a niños y familias a sumergirse en una aventura inolvidable.

En esta nueva historia, Bob Esponja siente que es momento de dar un paso más y probar que es capaz de enfrentar grandes desafíos. Desesperado por ser un gigante, el protagonista se embarca junto a sus amigos en una inesperada travesía que lo lleva hacia las zonas más profundas del océano. Para probar su valentía al Sr. Cangrejo, Bob se enfrenta con el legendario Holandés Volador, un temido pirata fantasma que lo pone frente a situaciones disparatadas y peligros submarinos.

Embed

"Nouvelle Vague"- Estados Unidos. 106 minutos

"Nouvelle Vague" es un drama dirigido por Richard Linklater que rinde homenaje a la época dorada del cine francés. La película se sumerge en los años 50 y propone una retrato del proceso de filmación de "Sin aliento”, la obra que consagró a Jean-Luc Godard y marcó un antes y un después en la historia del cine.

A través de una cuidada recreación de la París de la época, y con un elenco encabezado por Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin y Bruno Dreyfurst, "Nouvelle Vague" captura el espíritu libre, experimental y vibrante de una generación que cambió para siempre la manera de hacer cine.

Embed

"La noche de los espantapájaros"- Estados Unidos. 91 minutos

Jeremy Rudd dirige “La noche de los espantapájaros”, una cinta de terror slasher que combina nostalgia ochentera, violencia sin concesiones y una atmósfera que evoca los días gloriosos de los villanos enmascarados.

Ambientada en la ciudad de Seattle en plena noche de Halloween de los años 80, la película construye una atmósfera inquietante donde la celebración se transforma en pesadilla.

La trama sigue el escape de Benny, un asesino que pasó décadas encerrado en un hospital psiquiátrico y que aprovecha la noche más aterradora del año para volver a sembrar el pánico en la ciudad. Oculto tras un perturbador disfraz de espantapájaros, recorre fiestas adolescentes, calles desiertas y viejas casas victorianas, dejando un rastro de violencia a su paso.

Pero su cacería tiene un objetivo particular: Cassandra, una joven con un pasado misterioso y ligado al asesino. Entre persecuciones, sangre y tensión constante, la película propone una lucha desesperada por sobrevivir.

>> Leer más: Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Embed

"Valor sentimental"- Noruega. 133 minutos

Desde Noruega llega a las carteleras “Valor sentimental”, un drama dirigido por Joachim Trier, ganador del Grand Prix en Cannes y reconocido por el filme "La peor persona del mundo".

Protagonizada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith, la película se centra en Nora (Reinsve) y Agnes, dos hermanas que se reencuentran con su padre ausente. Por su parte, Gustav (Skarsgård) es un carismático y prestigioso director de cine que intenta reconstruir el vínculo familiar a través de un nuevo proyecto cinematográfico.

Cuando Gustav le ofrece a Nora, actriz de teatro, el papel protagónico de su próxima película y ella lo rechaza, la situación se complejiza ya que descubre que en su lugar su padre le dio el papel a una joven estrella de Hollywood (Fanning). Esta situación lleva a las hermanas a enfrentar su relación con su padre mientras lidian con la presencia de la actriz estadounidense.



La película está en la lista corta de nominadas a Mejor Película Internacional de los próximos premios Oscar, junto con la argentina "Belén".

>> Leer más: La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Embed

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 1 de enero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera las siguientes películas:

Estrenos antiguos

“Anaconda” : (Comedia) Doug y Griff, quienes han sido mejores amigos desde que eran chicos y siempre soñaron con rehacer su película favorita de todos los tiempos: “Anaconda”. Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar, pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal.

: (Comedia) Doug y Griff, quienes han sido mejores amigos desde que eran chicos y siempre soñaron con rehacer su película favorita de todos los tiempos: “Anaconda”. Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar, pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. "Five nights at Freddy's 2": (Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.

(Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.