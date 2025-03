Para ver y escuchar: las series con mejores bandas sonoras

Un breve repaso por algunas ficciones cortas con música memorable:

“The O.C.”

Quienes hayan sintonizado Warner a principios de los 2000 recordarán esta serie con aires de novela. Amigos, amores y cruces de clase entre ricachones de Newport Beach y un pibe de otro ambiente. Vinculado al espíritu joven de la producción, y de la escena californiana en la que se desarrollaba, puso el foco en la música indie.

En la segunda temporada, una locación central de la trama era el bar The Bait Shop, donde sonaba música en vivo y por donde pasaron muchas bandas reales como los por entonces incipientes The Killers, Death Cab for Cutie, Rachael Yamagata (una cantautora poco conocida pero altamente recomendable), o The Thrills.

Con siete millones de espectadores en promedio, y mucho antes de las redes sociales, “The O.C” se volvió un medio ideal para que muchos artistas consagrados estrenen temas: Beastie Boys lo hizo con "Ch-Check It Out", U2 con "Sometimes You Can't Make It On Your Own", Beck con cinco temas de su disco “Guero” en 2005, Coldplay con su hitazo “Fix You” en 2005, y Gwen Stefani con "Cool" en 2004, entre muchos otros. La serie completa se puede ver en Max.

Embed - The O.C. - Cool {Marissa Scenes 2x05 #5}

“El elegido”

Sí, la novela argentina protagonizada por Pablo Echarri y Paola Krum de 2011. Con un gran elenco, se centraba en un estudio de abogados donde el bien y el mal se cruzaban en tramas oscuras e incluso esotéricas. Las andanzas usuales y no tan usuales de una ficción nacional, que pueden gustar más o menos, estaban acompañadas por una gran selección de canciones. Lo destacable de esta banda sonora era que no se aferraba a hits para generar efecto, sino que se adentraba en la discografía de los artistas para elegir los temas que mejor se complementaban con cada escena. De esa forma, sonaron temas como “Substitute for love” de Madonna, “Pienso en ti” de Shakira”, o la versión acústica de “You only live once” de The Strokes, entre muchos otros. Se puede ver completa en YouTube, en el canal de Telefe.

“911” y “911 Lone Star”

Estas dos series interrelacionadas (la segunda es un spinoff de la primera) son la apuesta de Ryan Murphy (el productor de “Glee”, “American Horror Story” y “Pose”, entre muchas otros grandes éxitos) al popular subgénero de ficciones sobre bomberos y médicos. Con grandes despliegues de producción, casos insólitos, y el regreso de estrellas de los noventa (como Liv Tyler o Jennifer Love Hewitt), están disponible en Disney+ y se convirtieron en favoritas del público. Por eso, ambas tienen ocho y cinco temporadas respectivamente, y siguen contando.

Un aspecto poco valorado pero muy notable de ambas series es la cantidad de temazos que acompañan las secuencias de acción y drama de los capítulos. David Bowie y Queen, los Rolling Stones, Alanis Morissette, Katy Pery, Peter Gabriel, James Brown, Frank Sinatra, son apenas algunos de los artistas que suenan, con temas icónicos.

Embed - 9-1-1 (FOX) "Under Pressure" Promo HD - Connie Britton, Angela Bassett, Peter Krause series

“Stranger Things”

Aunque todas las propuestas anteriores en esta selección no lo demuestren, muchas de las mejores bandas sonoras se encuentran en series de género. Es decir, en ficciones vinculadas al terror, fantástico o ciencia ficción. Una de las más populares de los últimos años en este sentido es sin dudas “Stranger Things”.

Si bien por lo general suena muy buena música de los ochenta (dado que la serie transcurre en esa década), la cuarta temporada, estrenada en 2022, se destacó por el increíble uso narrativo de dos canciones. Por un lado, “Running Up That Hill”, el eterno temazo de Kate Bush (de su disco “Hounds of Love” de 1985), es clave para la trama. Suena varias veces, en montajes épicos, y logró que la canción llegue al top 3 del chart de Billboard más de tres décadas después de su estreno. Otro momento fundamental es el que protagoniza el excéntrico y adorable Eddie Munson tocando “Master of Puppets” (1986) de Metallica en un clímax de la trama. Se puede ver completa en Netflix y en 2025 se estrena la nueva temporada.

Embed - La canción favorita de Max | Kate Bush - Running Up That Hill | Stranger Things

“Yellowjackets”

Esta serie de suspenso supo construir, a lo largo de sus tres temporadas (la más reciente acaba de estrenarse), una audiencia fiel y entusiasta. Narra la historia de un equipo de fútbol de mujeres de una escuela secundaria que, tras un accidente aéreo en 1996, queda varada en un bosque. Con saltos temporales entre el presente y el momento del accidente, ahonda en la espesura de la supervivencia grupal. Por supuesto, la banda sonora está estructurada por bandas de las noventas que pueden acompañar en el tono oscuro de la ficción: The Smashing Pumpkins, PJ Harley, Portishead, The Cranberries, Hole y Dinosaur Jr. son algunos de los artistas que suenan a lo largo de los capítulos, completando una atmósfera lúgubre y violenta.