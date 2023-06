Miles Morales vuelve a ponerse el traje de Spider-Man en una nueva aventura animada

En 2018, “Spider-Man: Un nuevo universo” apareció de la nada y le dio nueva vida al género de los superhéroes. La película animada, una producción de Sony Pictures Animation en asociación con Marvel Entertainment, fue un éxito de crítica y taquilla, y además se llevó un Oscar (a mejor film animado), un Bafta y un Globo de Oro. La película funcionó como la historia de origen de Miles Morales, conocido por ser el sucesor de Peter Parker como el Hombre Araña. Morales es un adolescente afrolatino hijo de puertorriqueños con habilidades similares a las de su predecesor, pero también cuenta con poderes únicos, como la capacidad de camuflarse y disparar explosiones de energía venenosa. Ahora, cinco años después, llega a la pantalla grande “Spider-Man: A través del spider-verso”, la secuela que aquel suceso de 2018 que hoy se estrena en los cines de Rosario. Esta vez el protagonista expandirá sus responsabilidades al encontrarse con un grupo de “gente araña” de todos los universos, al cual se unirá para intentar derrotar a The Spot, un supervillano que está por ocasionar una catástrofe.

“¿El número exacto? Honestamente, acabamos de terminar la película, y no, no creo que haya tenido tiempo de hacer una pausa y hacer un recuento final”, dijo el realizador. “Pero creo que la última vez que miré eran alrededor de 280. Sólo para ser claros, eso no significa caracteres específicos y únicos que podrías reconocer, también podría significar variaciones. Pero si sólo estás hablando de personajes con nombre, entonces creo que probablemente haya alrededor de 95”, afirmó.