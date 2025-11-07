Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs

Central ya juega ante San Lorenzo en el despedida como local de la fase regular del Clausura, donde luego cerrará visitando a Independiente y esperando conocer el rival de los octavos de final del certamen.
Sin espacio para la relajación tiene otro objetivo para seguir en la senda triunfal: ser primero de la zona B. A pesar de que ya ganó la tabla anual, además se metió en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también jugará los play-offs por el título del Clausura. Pero ser puntero del grupo tiene un beneficio.
Ahora el objetivo inmediato del equipo del Profesor Holan es terminar como líder en su zona para definir siempre de local si avanza hasta una eventual final en cancha neutral.
Luego de San San Lorenzo visitará a Independiente. Central es líder la zona B con 30 puntos (+11) y lo sigue Riestra con 27 unidades (+8). El Malevo juega el lunes a las 19 de local con Independiente y cierra como visitante de Godoy Cruz.
Pero para empezar a asegurarse ese primer puesto no le queda otra que ganar ante San Lorenzo y, obligadamente, esperar el resultado del partido de Deportivo Riestra. Hoy la diferencia es de tres puntos, por lo que una victoria este viernes en el Gigante obligaría al Malevo a conseguir el mismo resultado.
