Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs

El Canalla enfrenta al Ciclón en el Gigante en el último partido de local de la fase de grupos. Luego cierra con Independiente

7 de noviembre 2025 · 20:48hs
Ángel Di María

Marcelo Bustamante / La Capital

Ángel Di María, el ícono de Rosario Central.

Central ya juega ante San Lorenzo en el despedida como local de la fase regular del Clausura, donde luego cerrará visitando a Independiente y esperando conocer el rival de los octavos de final del certamen.

Sin espacio para la relajación tiene otro objetivo para seguir en la senda triunfal: ser primero de la zona B. A pesar de que ya ganó la tabla anual, además se metió en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también jugará los play-offs por el título del Clausura. Pero ser puntero del grupo tiene un beneficio.

Ahora el objetivo inmediato del equipo del Profesor Holan es terminar como líder en su zona para definir siempre de local si avanza hasta una eventual final en cancha neutral.

Luego de San San Lorenzo visitará a Independiente. Central es líder la zona B con 30 puntos (+11) y lo sigue Riestra con 27 unidades (+8). El Malevo juega el lunes a las 19 de local con Independiente y cierra como visitante de Godoy Cruz.

Central debe hacer su parte

Pero para empezar a asegurarse ese primer puesto no le queda otra que ganar ante San Lorenzo y, obligadamente, esperar el resultado del partido de Deportivo Riestra. Hoy la diferencia es de tres puntos, por lo que una victoria este viernes en el Gigante obligaría al Malevo a conseguir el mismo resultado.

El recibimiento de los hinchas

Estadísticas Central vs San Lorenzo

FORMACIONES

Di María, Veliz y Duarte celebran eufóricos en cancha de Instituto, donde Central sumó de a tres.

En Central no se habla de relajación y el equipo va por el primer puesto en el grupo

Alejo Veliz y Ángel Di María, los goleadores de Central, son dos de los jugadores que están al límite con las amarillas.

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Federico Navarro arrancó el torneo como titular, hasta que Holan decidió modificar el anillo central.

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Luciano Herrera intenta penetrar a la defensa de Unión. Newells perdió por 1 a 0 en el Coloso.

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

