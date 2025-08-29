La Capital | Zoom | Moria Casán

"La One" llega a Netflix: quiénes interpretarán a Moria Casán en su biopic

La plataforma confirmó el lanzamiento de La One, una ficción que repasará los inicios, la consagración y el legado cultural de Moria Casán

29 de agosto 2025
Hace tiempo que Netflix venía dando pistas sobre la llegada de una producción muy esperada por los argentinos. Finalmente, se confirmó el estreno de "La One", la biopic sobre Moria Casán, una de las figuras más icónicas del espectáculo nacional.

El primer guiño se dio en octubre de 2024, cuando en las calles de Buenos Aires aparecieron carteles con la frase: “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”. Desde entonces comenzaron los rumores sobre quién sería la actriz elegida para interpretarla. Incluso se especuló con Lali Espósito, aunque una de las primeras confirmadas fue Cecilia Roth, quien en una entrevista para Bondi Live adelantó que estaba trabajando junto a la N roja.

Tras meses de misterio, Netflix compartió en sus redes sociales un video confirmando oficialmente la producción y presentando a las protagonistas que tendrán la tarea de encarnar a la diva en diferentes etapas de su vida.

¿Qué se sabe sobre la serie de Moria Casán en Netflix?

Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de La One”, anuncia la descripción del video publicado por Netflix, que oficializó la biopic sobre Moria Casán.

En el breve clip, la propia diva aparece con una de sus frases más icónicas: “¿Quiénes son?”. Acto seguido, se revela el elenco que dará vida a la One en distintas etapas: su hija Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Según adelantaron, la serie recorrerá su historia desde los inicios, pasando por su explosión como figura del espectáculo, hasta su consagración como referente de la cultura popular argentina.

“Pero vengan, mamitas, que somos mujeres del espectáculo, please. Próximamente, la serie sobre mi vida ficcionada, solo en Netflix”, cierra el breve clip con Moria compañada por las actrices.

¿Por qué Lali no interpretará a Moria Casán?

Durante una entrevista en Bondi Live, la actriz Cecilia Roth reveló un detalle clave sobre la biopic de Moria Casán: aunque inicialmente se había pensado en Lali Espósito para el rol, finalmente no pudo asumirlo por su “apretada agenda de trabajo”.

El conductor del programa, Ángel de Brito, remarcó que la situación tuvo matices de sorpresa: “Es que labura mucho”, comentó entre risas, al entender la dificultad de compaginar los compromisos laborales de la artista con el rodaje de una serie.

Pese a no poder encarnar a la icónica diva, Lali mantiene su vínculo emocional con el proyecto. “Tengo mucho para estudiar porque quiero el alma de Moria, nos hemos visto, nos hemos hablado, me parece encantadora, inteligentísima”, expresó en aquel diálogo, mostrando que el respeto y admiración por Casán siguen intactos.

