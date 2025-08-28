Guillermo del Toro, de remate: subastarán el sobretodo de "Hellboy"

El director de cine de terror pone a la venta parte de su colección de memorabilia

Guillermo del Toro tiene bien ganada su fama como maestro del terror. Lo que no todos saben es que construyó su propio museo del género, con una enorme colección de memorabilia que recopiló a lo largo de décadas de carrera. Los devastadores incendios forestales de California pusieron en riesgo su tesoro más preciado y estuvo cerca de perderlo todo, pero una vez que las llamas se extinguieron algo dentro de su cabeza empezó a hacerle ruido, y terminó por hacer lo que antes era impensable: subastar algunos de los 5.000 artículos de su colección.

El cineasta nacido en la ciudad mexicana de Guadalajara subasta cientos de artículos que van desde obras de estrellas del cómic como Jack Kirby y Richard Corben hasta artículos exclusivos de sus propios clásicos como “Cronos” y “Hellboy”.

Las ofertas en línea comenzaron el jueves para la primera subasta , del 26 de septiembre, que realizará con Heritage Auctions.

Del Toro contó mientras recorría su Bleak House (Casa Tenebrosa): “Quien lo compre o lo obtenga lo va a amar igual que yo”.

Embed - Exclusive Interview: The Guillermo del Toro Collection: Bleak House at Heritage Auctions.

“Frankenstein”

Cuando la Bleak House del director mexicano estuvo en peligro por los incendios forestales, se centró en asegurar solo algunos artículos: sus diarios, algunos de sus premios y las ilustraciones de “Frankenstein” de Bernie Wrightson. Ahora puso a la venta dos piezas de arte originales de los 50 dibujos a pluma y tinta que Wrightson creó para la versión ilustrada de 1983 de “Frankenstein” de Mary Shelley.

La posibilidad de que esos artículos desaparecieran en un incendio “pesaba mucho, porque esa es su obra maestra”, dijo Del Toro.

“Frankenstein” marcó el inicio de la pasión de toda la vida de Del Toro por los monstruos. El cineasta adaptó la clásica historia de terror para Netflix y la estrenará en la plataforma de streaming en noviembre.

Una de las piezas de Wrightson, con una oferta inicial de 200.000 dólares, representa a la criatura escondiéndose cerca de un arroyo. La otra, que comienza en 100.000 dólares, retrata la persecución de Víctor Frankenstein a la criatura. “Mis ojos van a empezar a temblar”, confesó.

“Hellraiser”

Solamente había un artículo que el célebre escritor de cómics Mike Mignola (amigo de toda la vida de Del Toro) no sabía que formaba parte de la colección Bleak House. Resultó ser uno de los suyos.

Del Toro se está despidiendo de una obra de arte original que Mignola dibujó a finales de los años 80 para “Hellraiser #2", la serie de cómics de Clive Barker, antes de que fueran adaptados a películas en los años 90.

El director dijo que era fan de los cómics de “Hellraiser”, y esta pieza en particular fue la precursora que llevó a Hellboy, un superhéroe que Mignola creó en los años 90. Del Toro luego escribió y dirigió las películas de “Hellboy”.

El artículo, con una oferta inicial de 40.000, se describe en el catálogo de la subasta como “una de las mejores obras de arte” en la colección de Del Toro. También fue una de las que más tiempo llevó asegurar, dijo.

“Hay algunos artículos que son muy difíciles de encontrar. La portada de Hellraiser fue extremadamente difícil”.

“El laberinto del fauno”

Antes de que la realidad de las limitaciones presupuestarias se impusiera, los escenarios de “El laberinto del fauno” se extendían mucho más en las mentes de Del Toro y los ilustradores con los que trabaja.

Mantuvo un control estricto sobre este arte durante mucho tiempo. Ahora, más de una docena de piezas de arte de preproducción estarán a la venta. El complejo del molino, que era el corazón del oscuro cuento de hadas, por ejemplo, existía a una escala mucho mayor en papel de lo que se mostró en pantalla. Ese boceto conceptual, dibujado por Raúl Monge, uno de los favoritos de Del Toro, tiene una oferta inicial de 6.000 dólares.

“El espinazo del diablo”

Del Toro tenía una imagen clara en mente al desarrollar a Santi, el fantasma inquietante de un huérfano asesinado en “El espinazo del diablo”, de 2001. Imaginó el cráneo del fantasma agrietado como porcelana rota, con ojos inquietantes y piel cenicienta, según el catálogo de la subasta.

El modelo de producción que ayudó a dar vida a su visión se subasta con una oferta inicial de 6.000 dólares.

Santi es una “criatura emblemática. Creo que en realidad sentó un precedente para muchas criaturas”, dijo Del Toro.

“Hellboy”

También se venden más de 40 piezas de memorabilia de las películas de “Hellboy”. Entre las decenas de ilustraciones y bocetos conceptuales hay dos piezas únicas.

El icónico sobretodo usado por Ron Perlman, quien interpretó a Hellboy en las películas, fue directamente de la espalda del actor a los brazos del director. Ahora cambiará de manos, si alguien ofrece al menos los 40.000 dólares que tiene como base.

También está a la venta “Big Baby”, la escopeta de seis tiros característica de Hellboy, que comienza en 50.000 dólares. “No podíamos tener muchos duplicados, así que Big Baby es una pieza héroe, héroe, héroe. Esa dolió”, sostuvo el mexicano.

“The Tourist”

Una de las piezas de mayor precio en la subasta es el diseño conceptual de H.R. Giger para un guion de ciencia ficción y horror no producido, “The Tourist”. Giger fue un artista surrealista suizo conocido por mezclar lo humano y la máquina en su trabajo.

La pieza de Giger es una estrella en la colección de Del Toro y tiene un precio inicial de 150.000 dólares.

“Siempre fue un buen punto en el recorrido de la colección, cuando decía muy casualmente: y este es un Giger. Era una gran muestra de poder. Dejar ir esa gran muestra de poder no es fácil”, insiste Del Toro, que por momentos casi parece arrepentido de desprenderse de todos esos objetos.

“Cronos”

“Cronos” fue el debut cinematográfico Del Toro aclamado por la crítica en 1992. Comenzó a crear bocetos para la película en la década de 1980 y uno está incluido en la subasta, que dijo es probablemente el único dibujo de preproducción de la película del que se desprenderá.

El boceto conceptual de un vampiro esquelético y musculoso sosteniendo un pequeño reloj de bolsillo tiene una oferta inicial de 4.000 dólares. El reloj de bolsillo se desarrolló más tarde en el dispositivo Cronos, que otorga inmortalidad a un anciano en la película.

“Es muy hermoso poder decir: este es un diseño de 'Cronos' que hice cuando nadie sabía qué era 'Cronos'”, remarcó.