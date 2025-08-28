La Capital | Zoom | Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, de remate: subastarán el sobretodo de "Hellboy"

El director de cine de terror pone a la venta parte de su colección de memorabilia

28 de agosto 2025 · 22:50hs
Guillermo del Toro, de remate: subastarán el sobretodo de Hellboy

Guillermo del Toro tiene bien ganada su fama como maestro del terror. Lo que no todos saben es que construyó su propio museo del género, con una enorme colección de memorabilia que recopiló a lo largo de décadas de carrera. Los devastadores incendios forestales de California pusieron en riesgo su tesoro más preciado y estuvo cerca de perderlo todo, pero una vez que las llamas se extinguieron algo dentro de su cabeza empezó a hacerle ruido, y terminó por hacer lo que antes era impensable: subastar algunos de los 5.000 artículos de su colección.

El cineasta nacido en la ciudad mexicana de Guadalajara subasta cientos de artículos que van desde obras de estrellas del cómic como Jack Kirby y Richard Corben hasta artículos exclusivos de sus propios clásicos como “Cronos” y “Hellboy”.

Las ofertas en línea comenzaron el jueves para la primera subasta, del 26 de septiembre, que realizará con Heritage Auctions.

Del Toro contó mientras recorría su Bleak House (Casa Tenebrosa): “Quien lo compre o lo obtenga lo va a amar igual que yo”.

Embed - Exclusive Interview: The Guillermo del Toro Collection: Bleak House at Heritage Auctions.

“Frankenstein”

Cuando la Bleak House del director mexicano estuvo en peligro por los incendios forestales, se centró en asegurar solo algunos artículos: sus diarios, algunos de sus premios y las ilustraciones de “Frankenstein” de Bernie Wrightson. Ahora puso a la venta dos piezas de arte originales de los 50 dibujos a pluma y tinta que Wrightson creó para la versión ilustrada de 1983 de “Frankenstein” de Mary Shelley.

La posibilidad de que esos artículos desaparecieran en un incendio “pesaba mucho, porque esa es su obra maestra”, dijo Del Toro.

“Frankenstein” marcó el inicio de la pasión de toda la vida de Del Toro por los monstruos. El cineasta adaptó la clásica historia de terror para Netflix y la estrenará en la plataforma de streaming en noviembre.

Una de las piezas de Wrightson, con una oferta inicial de 200.000 dólares, representa a la criatura escondiéndose cerca de un arroyo. La otra, que comienza en 100.000 dólares, retrata la persecución de Víctor Frankenstein a la criatura. “Mis ojos van a empezar a temblar”, confesó.

“Hellraiser”

Solamente había un artículo que el célebre escritor de cómics Mike Mignola (amigo de toda la vida de Del Toro) no sabía que formaba parte de la colección Bleak House. Resultó ser uno de los suyos.

Del Toro se está despidiendo de una obra de arte original que Mignola dibujó a finales de los años 80 para “Hellraiser #2", la serie de cómics de Clive Barker, antes de que fueran adaptados a películas en los años 90.

El director dijo que era fan de los cómics de “Hellraiser”, y esta pieza en particular fue la precursora que llevó a Hellboy, un superhéroe que Mignola creó en los años 90. Del Toro luego escribió y dirigió las películas de “Hellboy”.

El artículo, con una oferta inicial de 40.000, se describe en el catálogo de la subasta como “una de las mejores obras de arte” en la colección de Del Toro. También fue una de las que más tiempo llevó asegurar, dijo.

“Hay algunos artículos que son muy difíciles de encontrar. La portada de Hellraiser fue extremadamente difícil”.

“El laberinto del fauno”

Antes de que la realidad de las limitaciones presupuestarias se impusiera, los escenarios de “El laberinto del fauno” se extendían mucho más en las mentes de Del Toro y los ilustradores con los que trabaja.

Mantuvo un control estricto sobre este arte durante mucho tiempo. Ahora, más de una docena de piezas de arte de preproducción estarán a la venta. El complejo del molino, que era el corazón del oscuro cuento de hadas, por ejemplo, existía a una escala mucho mayor en papel de lo que se mostró en pantalla. Ese boceto conceptual, dibujado por Raúl Monge, uno de los favoritos de Del Toro, tiene una oferta inicial de 6.000 dólares.

“El espinazo del diablo”

Del Toro tenía una imagen clara en mente al desarrollar a Santi, el fantasma inquietante de un huérfano asesinado en “El espinazo del diablo”, de 2001. Imaginó el cráneo del fantasma agrietado como porcelana rota, con ojos inquietantes y piel cenicienta, según el catálogo de la subasta.

El modelo de producción que ayudó a dar vida a su visión se subasta con una oferta inicial de 6.000 dólares.

Santi es una “criatura emblemática. Creo que en realidad sentó un precedente para muchas criaturas”, dijo Del Toro.

“Hellboy”

También se venden más de 40 piezas de memorabilia de las películas de “Hellboy”. Entre las decenas de ilustraciones y bocetos conceptuales hay dos piezas únicas.

El icónico sobretodo usado por Ron Perlman, quien interpretó a Hellboy en las películas, fue directamente de la espalda del actor a los brazos del director. Ahora cambiará de manos, si alguien ofrece al menos los 40.000 dólares que tiene como base.

También está a la venta “Big Baby”, la escopeta de seis tiros característica de Hellboy, que comienza en 50.000 dólares. “No podíamos tener muchos duplicados, así que Big Baby es una pieza héroe, héroe, héroe. Esa dolió”, sostuvo el mexicano.

“The Tourist”

Una de las piezas de mayor precio en la subasta es el diseño conceptual de H.R. Giger para un guion de ciencia ficción y horror no producido, “The Tourist”. Giger fue un artista surrealista suizo conocido por mezclar lo humano y la máquina en su trabajo.

La pieza de Giger es una estrella en la colección de Del Toro y tiene un precio inicial de 150.000 dólares.

“Siempre fue un buen punto en el recorrido de la colección, cuando decía muy casualmente: y este es un Giger. Era una gran muestra de poder. Dejar ir esa gran muestra de poder no es fácil”, insiste Del Toro, que por momentos casi parece arrepentido de desprenderse de todos esos objetos.

“Cronos”

“Cronos” fue el debut cinematográfico Del Toro aclamado por la crítica en 1992. Comenzó a crear bocetos para la película en la década de 1980 y uno está incluido en la subasta, que dijo es probablemente el único dibujo de preproducción de la película del que se desprenderá.

El boceto conceptual de un vampiro esquelético y musculoso sosteniendo un pequeño reloj de bolsillo tiene una oferta inicial de 4.000 dólares. El reloj de bolsillo se desarrolló más tarde en el dispositivo Cronos, que otorga inmortalidad a un anciano en la película.

“Es muy hermoso poder decir: este es un diseño de 'Cronos' que hice cuando nadie sabía qué era 'Cronos'”, remarcó.

Noticias relacionadas
Lollapalooza tendrá su próxima edición el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires.

Lollapalooza Argentina 2026: se confirmó la grilla de artistas

Campi vuelve a Rosario con seis de sus mejores personajes en  “Monólogos Argentinos”

Agenda cultural en Rosario: música en vivo, eventos bailables y obras de teatro

Ayelén Paleo junto a su madre

Cómo era la relación de Ayelén Paleo y su madre: mensajes y fotos antes de la detención

Heretics, la banda homenaje a Slipknot, será la encargada de cerrar una nueva edición del Rocksariazo Fest

El Rocksariazo Fest une generaciones de bandas de heavy metal rosarinas

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

El día que la barra de Newells extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de Newell's extorsionó a productores de eventos en Rosario

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Guillermo del Toro, de remate: subastarán el sobretodo de Hellboy

Guillermo del Toro, de remate: subastarán el sobretodo de "Hellboy"

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

La caída de la demanda, el avance de las importaciones y la parálisis de la construcción agravan la crisis del acero argentino
Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

El día que la barra de Newells extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de Newell's extorsionó a productores de eventos en Rosario

Newells vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Otro director técnico argentino podría desembarcar en un campeón brasileño de Copa Libertadores

Otro director técnico argentino podría desembarcar en un campeón brasileño de Copa Libertadores

Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Policiales
Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El día que la barra de Newells extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de Newell's extorsionó a productores de eventos en Rosario

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Cumbre en Rosario de los rectores de universidades públicas: el presupuesto será el eje del debate
La Ciudad

Cumbre en Rosario de los rectores de universidades públicas: el presupuesto será el eje del debate

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Germán Martínez: la gente hace un gran esfuerzo y el gobierno está choreando
Política

Germán Martínez: la gente hace "un gran esfuerzo" y el gobierno "está choreando"

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria
LA REGION

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto