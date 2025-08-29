Agenda cultural en la región: shows, fiestas y festivales durante todo el fin de semana

Desde el viernes 29 al domingo 31, teatros, bares y escenarios de la región presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos. Un resumen, en esta nota

El Carrusel Titán, en Puerto San Martín, se destaca como una de las actividades más divertidas en la región

El último fin de semana de agosto llega con una agenda cargada de propuestas para toda la región . Desde shows de música hasta festivales y funciones de teatro tendrán lugar en los distintos puntos del mapa.

Si hay un momento ideal para disfrutar de las propuestas de entretenimiento que la región propone es el fin de semana. Desde el viernes 29 al domingo 31, la oferta cultural promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

A continuación, un repaso por los eventos que tendrán lugar este fin de semana en la región.

Viernes 29 de agosto: música, ferias y charlas nocturnas

El viernes la música en vivo será la protagonista. En Funes, Luchi y los Álvarez Thomas se presentarán en Casa Ríos (Pellegrini y Pedro A. Ríos) a las 22. En Arroyo Seco, los amantes del canto tienen una cita de karaoke en el Club Progreso a las 21. Mientras que en Roldán, Luci Anisetti dará un show en Lisboa (Blvd. Tierra de Sueños 2549) a las 22.

En San Lorenzo, habrá doble propuesta: la Biblioteca del CC (Entre Ríos 510) será el escenario para una charla sobre arte a cargo de Luis Calarota a las 20, con entrada gratuita. Para cerrar la noche, los DJs Fer Bs, Brian L & Giani estarán en Bowie (Gral. López 1226) a las 23.

Quienes quieran disfrutar al aire libre, podrán acercarse a la celebración del Aniversario del Mercado Don Bosco de Funes, de 14 a 22, con shows de Amapola y New Beats para el cierre, con entrada gratis.

Sábado 30 de agosto: teatro, rock y comedia en la región

El sábado la agenda sigue a puro rock y teatro. En Funes, la banda Valeria Clinch se presenta en Casa Ríos a las 22. El teatro tendrá una cita con la comedia con la obra "Dos Viejos Judíos" en Casa Zulú (San José 1769) a las 20.

En Roldán, La Revancha se sube al escenario de Lisboa a las 22 para llenarlo de cumbia. La fiesta cumbiera sigue en Timbúes con Marcos Castelló -Kaniche- en La Isla Bar (Ruta 11 y Belgrano) a la 1:30.

En San Lorenzo, el grupo humorístico Lo Lumvrise presenta su obra "Locos Recuerdos" en la Sala Perrone (San Carlos 1901) a las 21, y el DJ Lucas Roma tomará las bandejas de Bowie a las 23.

Domingo 31 de agosto: teatro, festivales y festejos para los más chicos

El domingo será ideal para disfrutar en familia. En Arroyo Seco, el Teatro Matinello (Gral. Lavalle 3021) presentará la obra "Es Complicado", con la actuación de Claribel Medina, a las 17. En Roldán, Gonzalo Miranda y Cecilia González darán un show en Una Casa Roja (Azcuénaga 444) a las 19:30.

Los festejos por el Día de las Infancias serán el plato fuerte del día. En Puerto Gral. San Martín, la celebración es doble: en el Parque Linda Vista a las 13 hs (gratis), y con el Carrusel Titán en el Puerto de las Infancias, de 13 a 19. Por su parte, en Pueblo Esther, la fiesta se realiza en el Polideportivo Municipal a las 14 (gratis).

El teatro cierra la jornada en San Lorenzo con la Muestra de Teatro de Invierno en la Sala Perrone a las 19.