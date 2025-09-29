La Capital | Zoom | Martín Fierro

Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

Aptra dio a conocer a los candidatos en las categorías que reconocerán la labor en la pantalla chica. “El Encargado”, “Gran Hermano” y Susana Giménez, entre los destacados

29 de septiembre 2025 · 11:49hs
La entrega de los premios Martín Fierro de la Televisión tendrá lugar este lunes

La entrega de los premios Martín Fierro de la Televisión tendrá lugar este lunes, desde las 21, con conducción de Santiago del Moro

Se vienen los premios Martín Fierro de Televisión 2025, que reconocerán lo mejor de la producción de la pantalla chica nacional del año 2024. La gala tendrá lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires, será conducida por Santiago del Moro, y se transmitirá en vivo por Telefé desde las 21. La jornada comenzará a las 19, con el desfile de los famosos por la alfombra roja.

La serie "Margarita" llega como la más nominada, con nueve candidaturas, seguida por "Iosi, el espía arrepentido", “El Encargado” y “Bake Off Famosos”.

Vale recordar que los Martín Fierro, bajo la gestión de Luis Ventura al frente de APTRA, se fueron diversificando. Históricamente, los galardones reconocían a la radio y la televisión en una misma ceremonia. En los últimos años, estas dos instancias se dividieron en entregas separadas, y se crearon los Martín Fierro de Cine y Series, los Martín Fierro Digital y los Martín Fierro de la Moda.

La posible ausencia de Guillermo Francella

Guillermo Francella atraviesa un gran momento profesional gracias al éxito en taquilla de la película "Homo Argentum", de Mariano Cohn y Gastón Duprat. También es el protagonista de "El encargado", cuya tercera temporada es una de las producciones más nominadas en estos Martín Fierro. Sin embargo, se especuló con la posibilidad de que no asista a la ceremonia.

El rumor lo dio a conocer Marcela Tauro en el programa "Intrusos". "No sé si Francella va. Por ahí Ventura lo convenció", aseguró la panelista. En este sentido, dijo que el actor estaría considerando no asistir para evitar instancias de tensión con sus colegas.

Vale recordar que, en la campaña de prensa de "Homo Argentum", Francella habló de un cine argentino "muy premiado" que "le da la espalda a la gente", dando a entender a su vez que ese es el tipo de cine que permitía existir el Incaa, hoy virtualmente paralizado en sus funciones. "Ese cine no me gusta. Quiere decir que van cuatro al cine porque ni la familia del director va, porque son obras de arte pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio. Lo digo sin humor”, afirmó el actor.

Estos dichos le valieron el repudio de muchos de sus colegas, que aseguraron que la diversidad de producciones y de miradas es fundamental para cualquier industria cinematográfica nacional. A su vez, algunos apuntaron que es peligroso asociar a las producciones del Incaa con películas que tienen "cuatro" espectadores, en línea con la argumentación falaz del gobierno nacional para justificar la suspensión de programas de financiamiento.

Todos los nominados a los premios Martín Fierro:

Ficción
 El Encargado (eltrece)
El Método (elnueve)
Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece)
Margarita (Telefé)

Periodístico
 A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)

Humorístico / De actualidad
Bendita (elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América)

Deportivo
 Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero diurno
 Arriba argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro
El noticiero de la gente (Telefé) – Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve al mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Noticiero nocturno
América noticias (América) – Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefé noticias (Telefé) – Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés general
 La noche de Mirtha (eltrece) – Mirtha Legrand
Nara que ver (elnueve) – Nara Ferragut
Susana Giménez (Telefé) Susana Giménez

Musical
 La Peña De Morfi (Telefé) – Lizy Tagliani y Diego Leuco
Pasión de sábado (América) – Marcela Baños
Planeta 9 (elnueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine
A la Barbarossa (Telefé) – Georgina Barbarossa
Cortá por Lozano (Telefé) – Verónica Lozano
DDM (América) – Mariana Fabbiani
Mañanísima (eltrece) – Carmen Barbieri

Cultural / Educativo
 Argentina de película (América) – Tete Coustárot
Proyecto tierras (Telefé) – Germán Martitegui
Tecno tendencias (América) – Fernando Carolei

Entretenimientos
 Ahora caigo (eltrece) – Darío Barassi
Escape perfecto (Telefé) – Iván De Pineda y “La China” Ansa
Los 8 escalones (eltrece) – Guido Kaczka

Big Show
Bake off famosos (Telefé) – Wanda Nara
La noche perfecta (eltrece) – Sebastián Wainraich
Noche al dente (América) – Fernando Dente

Reality
 Cantando 2024 (América) – Florencia Peña
Gran Hermano 2024 (Telefé) – Santiago Del Moro
Survivor, Expedición Robinson (Telefé) – Alejandro Marley Wiebe

Gastronomía
 Ariel en su salsa (Telefé) – Ariel Rodríguez Palacios
Comer para creer (América) – Lourdes Sánchez
Qué mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo

Viajes / Turismo
 Iván de viaje (Telefé) – Iván De Pineda
Resto del mundo (eltrece) – Federico Bal
Tenés que ir (elnueve) – Hernán Lirio

Programa de servicios
 ADN buena salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis mujer (NET)

Jurados
 Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake off famosos – Telefé)
Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El gran premio de la cocina – eltrece)

Branded Content
El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe)
Historias de estación (Axión – Lele Cristóbal – Telefé)
Que nadie se quede afuera (Citroën C3 – Telefé)

Labor en conducción femenina
 David, Pamela (Desayuno Americano – América)
Fabbiani, Mariana (DDM – América)
Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefé)
Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefé)
Nara, Wanda (Bake off famosos – Telefé)
Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)

Labor en conducción masculina
 Barassi, Darío (Ahora caigo – eltrece)
De Pineda, Iván (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefé)
Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefé)
Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)

Labor periodística femenina
Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
Larghi, Soledad (América noticias – América)
Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
Sousa Dias, Gisele (Telefé noticias – telefe)

Labor periodística masculina
 Barili, Rodolfo (Telefé noticias – Telefé)
Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
Rígoli, Claudio (Telenueve central – elnueve)

Cronista / Movilero
 Funes Ugarte, Roberto (A la Barbarossa – Telefé)
Insinga, Cecilia (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)
Quiroz, Oliver (A la tarde – América)
Roggiano, Daniel (El noticiero de la gente – Telefé)

Panelista
Bremer, Luís (A la tarde – América)
García Sáez, Diego (Todas las tardes – elnueve)
Kavlin, David (Todas las tardes – elnueve)
Shaw, Pía (A la Barbarossa – Telefé)

Actor protagonista de ficción
 Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
Vicuña, Benjamín (Terapia alternativa – eltrece)

Actriz protagonista de ficción
 Macedo, Isabel (Margarita – Telefé)
Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia alternativa – eltrece)

Actor de reparto
Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Ferro, Rafael (Margarita – Telefé)

Actriz de reparto
 Calvo, Julia (Margarita – Telefé)
Gaetani, Romina (Buenos chicos – eltrece)
Llinás, Verónica (El fin del amor – eltrece)

Revelación
 Abraldes, Lola (Margarita – Telefé, personaje: Daisy)
Bianchi, Mora (Margarita – Telefe, personaje: Margarita)
Spangenberg, Ramiro Toti (Margarita – Telefe, personaje: Merlín)

Labor humorística
 Gómez, Marcos Bicho (Zona mixta mañana – Televisión Pública)
Menahem, Peto (La noche perfecta – eltrece)
Mottola, Nazareno (La Peña de Morfi y Susana Giménez – Telefé)

Autor/Guionista
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – Telefé)
Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director
 Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – Telefé)
Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia alternativa – eltrece)

Director de no ficción
 Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefé)
Vicente, Ramiro (Telefé Noticias, Telefé)
Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefé)

Aviso publicitario
 Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción integral
 Bake off famosos (Wanda Nara – Telefé)
Survivor, Expedición Robinson (Alejandro Marley Wiebe – Telefé)
Telenueve central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)

