Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

Aptra dio a conocer a los candidatos en las categorías que reconocerán la labor en la pantalla chica. “El Encargado”, “Gran Hermano” y Susana Giménez, entre los destacados

La entrega de los premios Martín Fierro de la Televisión tendrá lugar este lunes, desde las 21, con conducción de Santiago del Moro

Se vienen los premios Martín Fierro de Televisión 2025, que reconocerán lo mejor de la producción de la pantalla chica nacional del año 2024. La gala tendrá lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires, será conducida por Santiago del Moro, y se transmitirá en vivo por Telefé desde las 21. La jornada comenzará a las 19, con el desfile de los famosos por la alfombra roja.

La serie "Margarita" llega como la más nominada, con nueve candidaturas, seguida por "Iosi, el espía arrepentido", “El Encargado” y “Bake Off Famosos”.





Vale recordar que los Martín Fierro, bajo la gestión de Luis Ventura al frente de APTRA, se fueron diversificando. Históricamente, los galardones reconocían a la radio y la televisión en una misma ceremonia. En los últimos años, estas dos instancias se dividieron en entregas separadas, y se crearon los Martín Fierro de Cine y Series, los Martín Fierro Digital y los Martín Fierro de la Moda.

Guillermo Francella atraviesa un gran momento profesional gracias al éxito en taquilla de la película "Homo Argentum", de Mariano Cohn y Gastón Duprat. También es el protagonista de "El encargado", cuya tercera temporada es una de las producciones más nominadas en estos Martín Fierro. Sin embargo, se especuló con la posibilidad de que no asista a la ceremonia.

El rumor lo dio a conocer Marcela Tauro en el programa "Intrusos".aseguró la panelista. En este sentido, dijo que el actor estaría considerando no asistir para evitar instancias de tensión con sus colegas.Vale recordar que, en la campaña de prensa de "Homo Argentum",dando a entender a su vez que ese es el tipo de cine que permitía existir el Incaa, hoy virtualmente paralizado en sus funciones. "Ese cine no me gusta. Quiere decir que van cuatro al cine porque ni la familia del director va, porque son obras de arte pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio. Lo digo sin humor”, afirmó el actor.

Estos dichos le valieron el repudio de muchos de sus colegas, que aseguraron que la diversidad de producciones y de miradas es fundamental para cualquier industria cinematográfica nacional. A su vez, algunos apuntaron que es peligroso asociar a las producciones del Incaa con películas que tienen "cuatro" espectadores, en línea con la argumentación falaz del gobierno nacional para justificar la suspensión de programas de financiamiento.



>> Leer más: Los Premios Martín Fierro, la historia

Todos los nominados a los premios Martín Fierro:

Ficción

El Encargado (eltrece)

El Método (elnueve)

Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece)

Margarita (Telefé)

Periodístico

A la tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

Embed - Trailer - Iosi, el espía arrepentido T.2 | Prime Video

>> Leer más: Los siete momentos más polémicos de los premios Martín Fierro de Cine y Series

Humorístico / De actualidad

Bendita (elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América)

Deportivo

Carburando (eltrece)

Conmebol Libertadores (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Copa América (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero diurno

Arriba argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro

El noticiero de la gente (Telefé) – Germán Paoloski y Milva Castellini

Telenueve al mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Embed - Margarita | Tráiler Oficial | Max

Noticiero nocturno

América noticias (América) – Rolando Graña y Soledad Larghi

Telefé noticias (Telefé) – Rodolfo Barili

Telenoche (eltrece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés general

La noche de Mirtha (eltrece) – Mirtha Legrand

Nara que ver (elnueve) – Nara Ferragut

Susana Giménez (Telefé) Susana Giménez

Musical

La Peña De Morfi (Telefé) – Lizy Tagliani y Diego Leuco

Pasión de sábado (América) – Marcela Baños

Planeta 9 (elnueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

Embed - "Bake Off Famosos Argentina"/ Telefe +Hogarth

>> Leer más: Premios Martín Fierro: Adrián Suar y Luciano Cáceres pidieron por la vuelta de la ficción

Magazine

A la Barbarossa (Telefé) – Georgina Barbarossa

Cortá por Lozano (Telefé) – Verónica Lozano

DDM (América) – Mariana Fabbiani

Mañanísima (eltrece) – Carmen Barbieri

Cultural / Educativo

Argentina de película (América) – Tete Coustárot

Proyecto tierras (Telefé) – Germán Martitegui

Tecno tendencias (América) – Fernando Carolei

Entretenimientos

Ahora caigo (eltrece) – Darío Barassi

Escape perfecto (Telefé) – Iván De Pineda y “La China” Ansa

Los 8 escalones (eltrece) – Guido Kaczka

Embed - Terapia Alternativa | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Carla Peterson

Big Show

Bake off famosos (Telefé) – Wanda Nara

La noche perfecta (eltrece) – Sebastián Wainraich

Noche al dente (América) – Fernando Dente

Reality

Cantando 2024 (América) – Florencia Peña

Gran Hermano 2024 (Telefé) – Santiago Del Moro

Survivor, Expedición Robinson (Telefé) – Alejandro Marley Wiebe

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefé) – Ariel Rodríguez Palacios

Comer para creer (América) – Lourdes Sánchez

Qué mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo

Embed - Iván de Viaje - NUEVA TEMPORADA - VIERNES - Telefe PROMO

>> Leer más: "Buenos Chicos" desde adentro: un actor rosarino cuenta el backstage de la tira del momento



Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefé) – Iván De Pineda

Resto del mundo (eltrece) – Federico Bal

Tenés que ir (elnueve) – Hernán Lirio

Programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis mujer (NET)

Jurados

Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake off famosos – Telefé)

Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)

Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El gran premio de la cocina – eltrece)

Embed - ¡VUELVEN LOS 8 ESCALONES! REGRESA EL JUEGO QUE CAUTIVÓ A LOS ARGENTINOS, EL LUNES 4 A LAS 14:45

Branded Content

El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe)

Historias de estación (Axión – Lele Cristóbal – Telefé)

Que nadie se quede afuera (Citroën C3 – Telefé)

Labor en conducción femenina

David, Pamela (Desayuno Americano – América)

Fabbiani, Mariana (DDM – América)

Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefé)

Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefé)

Nara, Wanda (Bake off famosos – Telefé)

Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)

Labor en conducción masculina

Barassi, Darío (Ahora caigo – eltrece)

De Pineda, Iván (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefé)

Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefé)

Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)

Embed - ¡VUELVE AHORA CAIGO! La emoción y las expectativas de Darío Barassi: "Es un poco un sueño"

Labor periodística femenina

Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)

Larghi, Soledad (América noticias – América)

Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)

Sousa Dias, Gisele (Telefé noticias – telefe)

Labor periodística masculina

Barili, Rodolfo (Telefé noticias – Telefé)

Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)

Rígoli, Claudio (Telenueve central – elnueve)

Cronista / Movilero

Funes Ugarte, Roberto (A la Barbarossa – Telefé)

Insinga, Cecilia (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)

Quiroz, Oliver (A la tarde – América)

Roggiano, Daniel (El noticiero de la gente – Telefé)

Embed - El Encargado | Temporada 3 | Tráiler oficial | Disney+

Panelista

Bremer, Luís (A la tarde – América)

García Sáez, Diego (Todas las tardes – elnueve)

Kavlin, David (Todas las tardes – elnueve)

Shaw, Pía (A la Barbarossa – Telefé)

Actor protagonista de ficción

Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)

Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)

Vicuña, Benjamín (Terapia alternativa – eltrece)

Actriz protagonista de ficción

Macedo, Isabel (Margarita – Telefé)

Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia alternativa – eltrece)

Embed - SURVIVOR: Expedición Robinson - MUY PRONTO - Telefe PROMO

Actor de reparto

Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Ferro, Rafael (Margarita – Telefé)

Actriz de reparto

Calvo, Julia (Margarita – Telefé)

Gaetani, Romina (Buenos chicos – eltrece)

Llinás, Verónica (El fin del amor – eltrece)

Revelación

Abraldes, Lola (Margarita – Telefé, personaje: Daisy)

Bianchi, Mora (Margarita – Telefe, personaje: Margarita)

Spangenberg, Ramiro Toti (Margarita – Telefe, personaje: Merlín)

Labor humorística

Gómez, Marcos Bicho (Zona mixta mañana – Televisión Pública)

Menahem, Peto (La noche perfecta – eltrece)

Mottola, Nazareno (La Peña de Morfi y Susana Giménez – Telefé)

Embed - ¡Llega BUENOS CHICOS! ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar a tus hijos? ESTRENO - LUNES 21:00

Autor/Guionista

Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – Telefé)

Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director

Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – Telefé)

Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia alternativa – eltrece)

Director de no ficción

Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)

Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefé)

Vicente, Ramiro (Telefé Noticias, Telefé)

Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefé)

Aviso publicitario

Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción integral

Bake off famosos (Wanda Nara – Telefé)

Survivor, Expedición Robinson (Alejandro Marley Wiebe – Telefé)

Telenueve central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)