Se vienen los Martín Fierro: horario, nominados y la posible ausencia de Francella

La serie "Margarita" llega como la más nominada, con nueve candidaturas, seguida por "Iosi, el espía arrepentido", “El Encargado” y “Bake Off Famosos”.
Vale recordar que los Martín Fierro, bajo la gestión de Luis Ventura al frente de APTRA, se fueron diversificando. Históricamente, los galardones reconocían a la radio y la televisión en una misma ceremonia. En los últimos años, estas dos instancias se dividieron en entregas separadas, y se crearon los Martín Fierro de Cine y Series, los Martín Fierro Digital y los Martín Fierro de la Moda.
El rumor lo dio a conocer Marcela Tauro en el programa "Intrusos". "No sé si Francella va. Por ahí Ventura lo convenció",
aseguró la panelista. En este sentido, dijo que el actor estaría considerando no asistir para evitar instancias de tensión con sus colegas.
Vale recordar que, en la campaña de prensa de "Homo Argentum", Francella habló de un cine argentino "muy premiado" que "le da la espalda a la gente",
dando a entender a su vez que ese es el tipo de cine que permitía existir el Incaa, hoy virtualmente paralizado en sus funciones. "Ese cine no me gusta. Quiere decir que van cuatro al cine porque ni la familia del director va, porque son obras de arte pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio. Lo digo sin humor”, afirmó el actor.
Estos dichos le valieron el repudio de muchos de sus colegas, que aseguraron que la diversidad de producciones y de miradas es fundamental para cualquier industria cinematográfica nacional. A su vez, algunos apuntaron que es peligroso asociar a las producciones del Incaa con películas que tienen "cuatro" espectadores, en línea con la argumentación falaz del gobierno nacional para justificar la suspensión de programas de financiamiento.
Todos los nominados a los premios Martín Fierro:
Ficción
El Encargado (eltrece)
El Método (elnueve)
Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece)
Margarita (Telefé)
Periodístico
A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)
Humorístico / De actualidad
Bendita (elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América)
Deportivo
Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (Telefé) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero diurno
Arriba argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro
El noticiero de la gente (Telefé) – Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve al mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero nocturno
América noticias (América) – Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefé noticias (Telefé) – Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) – Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés general
La noche de Mirtha (eltrece) – Mirtha Legrand
Nara que ver (elnueve) – Nara Ferragut
Susana Giménez (Telefé) Susana Giménez
Musical
La Peña De Morfi (Telefé) – Lizy Tagliani y Diego Leuco
Pasión de sábado (América) – Marcela Baños
Planeta 9 (elnueve) – Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
A la Barbarossa (Telefé) – Georgina Barbarossa
Cortá por Lozano (Telefé) – Verónica Lozano
DDM (América) – Mariana Fabbiani
Mañanísima (eltrece) – Carmen Barbieri
Cultural / Educativo
Argentina de película (América) – Tete Coustárot
Proyecto tierras (Telefé) – Germán Martitegui
Tecno tendencias (América) – Fernando Carolei
Entretenimientos
Ahora caigo (eltrece) – Darío Barassi
Escape perfecto (Telefé) – Iván De Pineda y “La China” Ansa
Los 8 escalones (eltrece) – Guido Kaczka
Big Show
Bake off famosos (Telefé) – Wanda Nara
La noche perfecta (eltrece) – Sebastián Wainraich
Noche al dente (América) – Fernando Dente
Reality
Cantando 2024 (América) – Florencia Peña
Gran Hermano 2024 (Telefé) – Santiago Del Moro
Survivor, Expedición Robinson (Telefé) – Alejandro Marley Wiebe
Gastronomía
Ariel en su salsa (Telefé) – Ariel Rodríguez Palacios
Comer para creer (América) – Lourdes Sánchez
Qué mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo
Viajes / Turismo
Iván de viaje (Telefé) – Iván De Pineda
Resto del mundo (eltrece) – Federico Bal
Tenés que ir (elnueve) – Hernán Lirio
Programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis mujer (NET)
Jurados
Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake off famosos – Telefé)
Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El gran premio de la cocina – eltrece)
Branded Content
El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe)
Historias de estación (Axión – Lele Cristóbal – Telefé)
Que nadie se quede afuera (Citroën C3 – Telefé)
Labor en conducción femenina
David, Pamela (Desayuno Americano – América)
Fabbiani, Mariana (DDM – América)
Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefé)
Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefé)
Nara, Wanda (Bake off famosos – Telefé)
Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)
Labor en conducción masculina
Barassi, Darío (Ahora caigo – eltrece)
De Pineda, Iván (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefé)
Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefé)
Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)
Labor periodística femenina
Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
Larghi, Soledad (América noticias – América)
Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
Sousa Dias, Gisele (Telefé noticias – telefe)
Labor periodística masculina
Barili, Rodolfo (Telefé noticias – Telefé)
Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
Rígoli, Claudio (Telenueve central – elnueve)
Cronista / Movilero
Funes Ugarte, Roberto (A la Barbarossa – Telefé)
Insinga, Cecilia (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)
Quiroz, Oliver (A la tarde – América)
Roggiano, Daniel (El noticiero de la gente – Telefé)
Panelista
Bremer, Luís (A la tarde – América)
García Sáez, Diego (Todas las tardes – elnueve)
Kavlin, David (Todas las tardes – elnueve)
Shaw, Pía (A la Barbarossa – Telefé)
Actor protagonista de ficción
Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
Vicuña, Benjamín (Terapia alternativa – eltrece)
Actriz protagonista de ficción
Macedo, Isabel (Margarita – Telefé)
Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia alternativa – eltrece)
Actor de reparto
Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Ferro, Rafael (Margarita – Telefé)
Actriz de reparto
Calvo, Julia (Margarita – Telefé)
Gaetani, Romina (Buenos chicos – eltrece)
Llinás, Verónica (El fin del amor – eltrece)
Revelación
Abraldes, Lola (Margarita – Telefé, personaje: Daisy)
Bianchi, Mora (Margarita – Telefe, personaje: Margarita)
Spangenberg, Ramiro Toti (Margarita – Telefe, personaje: Merlín)
Labor humorística
Gómez, Marcos Bicho (Zona mixta mañana – Televisión Pública)
Menahem, Peto (La noche perfecta – eltrece)
Mottola, Nazareno (La Peña de Morfi y Susana Giménez – Telefé)
Autor/Guionista
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – Telefé)
Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Director
Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – Telefé)
Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia alternativa – eltrece)
Director de no ficción
Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefé)
Vicente, Ramiro (Telefé Noticias, Telefé)
Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefé)
Aviso publicitario
Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción integral
Bake off famosos (Wanda Nara – Telefé)
Survivor, Expedición Robinson (Alejandro Marley Wiebe – Telefé)
Telenueve central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)