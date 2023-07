Se presenta un documental sobre "Agitadoras en el Anfi"

Sin embargo, el documental trasciende el contexto del evento en sí, que termina funcionando como disparador para repasar las trayectorias artísticas y de lucha de las músicas locales. “Era una idea que yo venía pensando desde el primer ‘Agitadoras’, de poder armar un documental y tener algunos registros donde justamente se pueda contar parte de la historia de las músicas rosarinas. Si bien en ese mini docu que se proyecta el jueves, fueron entrevistadas algunas de las protagonistas de las distintas ediciones, mi idea es que en un futuro podamos recopilar material de archivo desde mucho más atrás”, explicó Evelina Sanzo, productora artística de “Agitadoras”, en diálogo con La Capital. En este sentido, el material se plantea como un primer paso, un precedente para reconstruir de forma audiovisual la historia "invisibilizada" de las mujeres y disidencias en la música local.

El filme se construye a partir de imágenes de la última edición del festival (que tuvo lugar el 3 de marzo de 2023), escenas del proceso de ensayos y preparación, y diálogos con algunas de las protagonistas. “Las entrevistadas del docu son colegas de todas las generaciones y de los distintos colectivos. La idea era que haya una de Rock con Perfume de Mujer, el colectivo de rockeras, otra del Colectivo de Mujeres Músicas, otra del Colectivo de Tangueras, otra de un espacio de raperas, y que pueda contar cada una cómo vivió Agitadoras desde esos lugares”, sumó Evelina.

Agitadoras en el Anfi Mercedes Ianniello, una de las entrevistadas en el documental "Agitadoras en el Anfi".

Siguiendo este criterio, “Agitadoras en el Anfi” presenta los testimonios de Adriana Coyle, Mercedes Ianniello, Ana Paula Berardo, Eve Erre, y la propia Sanzo. Además, se suman las voces de Mariana Caminotti y del secretario de Cultura y Educación municipal Dante Taparelli, como representantes del estado que acompañan y sostienen esta iniciativa.

En palabras de las propias artistas, se desandan las vivencias personales de cada una en su recorrido musical y artístico, y de las luchas colectivas para avanzar hacia la equidad en este terreno. Es que cada espacio ganado, que abarca el respeto de sus pares varones hasta la paridad sobre los escenarios, fue producto de la organización de las mujeres y disidencias músicas locales. Y “Agitadoras en el Anfi” funciona como un primer esfuerzo de archivo para registrar esos recorridos.

En este sentido, Evelina reconoce los logros pero no tiene intenciones de quedarse quieta. El título del festival y el documental se afirma sobre esa voluntad constante de movilizar para transformar lo que parece estático o dado. “Acá en Rosario ahora tenemos escenarios y grillas un poco más amables. Y este registro permite dimensionar el laburo que venimos haciendo desde los colectivos de músicas, porque quizás las pibas de veinte que hoy se suben a los escenarios y que son un montón, como Juana Mayan, Amelia, o Ele Mariani, quizás no saben qué pasaba antes”, aseguró.

Sanzo recuerda que recién en 2019 se logró la sanción de la Ordenanza Municipal 10.004 que establece fomentos para la equidad de género en los escenarios musicales. Y si bien es un paso clave, no es el fin del camino. “Desde que se aprobó, hubo más músicas y hubo algunos cambios, pero no hay que dar nada por sentado, porque siguen apareciendo grillas donde se homenajea a chabones y donde hay diez chabones y una mujer. No queremos retroceder ni volver al cupo”, afirmó Evelina.

“Rescato que en Rosario estamos en un buen momento comparado con las músicas de Uruguay o de otros lugares del país donde no se da la paridad en los escenarios para nada. Y por eso siguen laburando un montón de colectivos, como las compañeras de Jujuy o de Corrientes, donde la están luchando para que en los festivales haya alguna presencia de mujeres y disidencias”, sumó la productora artística de “Agitadoras”, recomiendo la posición del colectivo local en el contexto amplio del país y la región.

Recuperando también las experiencias de las colegas recuperadas en el documental, Sanzo concluyó: “No es menor lo que pasa en Rosario y tiene un recorrido, del cual está buenísimo dejar un archivo, una constancia, a través de este tipo de registros. Que muestren lo que ocurrió y lo queremos que siga ocurriendo. Porque queremos que se sostengan estos espacios. Desde los feminismos queremos igualdad. Fueron muchísimos años muy complicados. Adriana Coyle cuenta cuando arrancó en los setenta y era muy difícil. Hoy estamos en un mejor momento, pero hay que seguir”.