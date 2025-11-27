Mario Pergolini revivió con Valeria Lynch su reacción al romance con Mariano Martínez

El conductor recibió a Valeria Lynch en "Otro día perdido" y la cantante habló de su relación con el guitarrista de Attaque 77

Mario Pergolini recibió en la última emisión de "Otro día perdido" a Valeria Lynch y la cantante habló de su relación con Mariano Martínez, el guitarrista de Attaque 77. Rápidamente, en redes sociales comenzó a circular el divertido relato sobre la reacción del conductor al enterarse del romance.

Cabe recordar que, tras su separación de Cau Bornes , la artista volvió a apostar al amor junto al músico con quien lleva más de seis años en pareja. Aunque Lynch prefiere mantener en privado los detalles del vínculo, en la conversación con Pergolini tuvieron un intercambio distendido y cómplice que llamó la atención de los televidentes.

En medio de la entrevista con Mario Pergolini, el conductor recordó cómo se enteró del romance entre Valeria Lynch y Mariano Martínez, guitarrista de Attaque 77.

En un clima de complicidad, Pergolini comenzó diciendo: “Era inesperado”. En ese momento, Valeria Lynch, lo interrumpió para pedirle sinceridad: “Decime la verdad, ¿qué dijiste?”. Pergolini respondió: "Me viene uno y me dice:‘ Che… ¿viste a quién se está comiendo Mariano?’”. Entre risas, agregó: “Y ahí alguien saltó y dijo: ‘No, creo que es ella la que se lo está comiendo a él’”.

El conductor admitió que la noticia lo tomó por sorpresa y que lo primero que pensó fue: ¿Cómo se conocieron? ¿De dónde?”.

A partir de ahí, la cantante contó el origen del vínculo. Recordó que Martínez comenzó siendo su productor “cuando el rock era marginal y tocábamos en sótanos”. En este sentido, explicó que era dificil generar ingresos con el rock, razón por la cual decidió volcarse hacia las baladas románticas, aunque aseguró: “Siempre guardo un pedacito de rock en el corazón”.

Aprovechando la confesión, Pergolini lanzó una broma: “De ahí a comerte al guitarrista hay una diferencia muy grande. Una cosa es que te guste el rock y otra es empezar a comerse al guitarrista”.

En ese clima, la artista reconoció que al principio sintió cierto prejuicio por la diferencia de edad y por los distintos caminos que habían recorrido. “A mí me dio mucho prejuicio al principio. Imagínate: yo era más grande, él se llevaba la peor parte”, reveló.