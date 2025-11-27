Un youtuber incendió una Ferrari y deberá enfrentar a la Justicia

Tras un video viral donde quemó su superdeportivo, el creador estadounidense Cody Detwiler fue arrestado por evasión de impuestos vinculada al auto destruido

Un episodio de alta velocidad y riesgo terminó con un superdeportivo en llamas , lo que derivó en un espectáculo mediático en Estados Unidos y pasó a ser un asunto judicial. Cody Detwiler, creador del canal de YouTube WhistlinDiesel , uno de los canales automovilísticos más controvertidos, se encuentra bajo investigación por el incendio de su Ferrari F8 Tributo hace dos años en un maizal seco .

Este youtuber protagoniza un contenido que suele llevar sus vehículos al límite , lo que lo llevó a construir una audiencia masiva a base de situaciones de riesgo, destrucción de autos y desafíos fuera de lo común.

En 2023, Detwiler condujo temerariamente su Ferrari a través de una plantación de maíz seco y, como era de esperarse, el lujoso modelo no estaba diseñado para este terreno, por lo que las condiciones llevaron a la escasa ventilación que sobrecalentó el motor y desencadenó en un incendio que se propagó en minutos. Las llamas también alcanzaron a una minivan de su equipo de producción y consumieron a ambos autos.

El F8 fue pensado para rendir en pista o en asfalto. El maíz acumulado tapó las zonas de ventilación del vehículo y fue clave para el origen del incendio , el cual fue compartido en un video viral para la plataforma, que mostró los detalles del caso desde el comienzo hasta una vez consumado el fuego.

Si bien en su momento el video fue interpretado como uno más de los excesos del canal, que lleva a romper autos y desafiar la lógica automovilística sin medir las consecuencias, actualmente deberá enfrentar a la Justicia, por lo que Detwiler fue arrestado bajo cargos de evasión impositiva, una investigación que estaría directamente vinculada con la compra del Ferrari destruido.

Finalmente, el creador de contenido fue liberado luego de pagar una fianza, pero deberá presentarse ante la corte del condado de Williamson, Tennessee. En su contra podría haber sanciones económicas y eventualmente antecedentes penales si se comprueban los delitos fiscales.

El riesgo de buscar los límites

Por otro lado, este caso dejó al descubierto el peligro de buscar los límites con vehículos, tanto por la delicada mecánica que estos tienen como los riesgos de seguridad en terrenos inapropiados. La creación de contenido viral puede provocar casos con posibles consecuencias legales si no se realiza bajo las normas.

Forzar a un auto de alto rendimiento a condiciones de uso específicas, poniéndolo en ambientes completamente contrarios a su objetivo, puede generar una catástrofe. Tan solo una chispa o temperatura extrema puede desencadenar en un incendio peligroso en zonas rurales y secas, incluso poniendo en peligro a otras personas.

A pesar de que las llamas fueron controladas por los bomberos apenas unos minutos después de consumir a ambos vehículos, las mismas podrían haber alcanzado terrenos privados, cultivos, infraestructura agrícola e incluso expandirse a mayor velocidad, dificultando el control del fuego.