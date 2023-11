>> Leer más: A 53 años del final de los Beatles, el mítico grupo lanza una nueva canción

En los estudios Capitol de Los Ángeles, Rigo y Paul sumaron los coros, la batería, el bajo, el piano y un solo de guitarra de McCartney inspirado en el estilo de Harrison, fallecido en 2001. "Este último tema de los Beatles fue escrito y cantado por John Lennon, desarrollado y trabajado por George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, y terminado por estos dos últimos, más de cuatro décadas después", afirmaron en las redes sociales de la banda, en el texto que acompañó el lanzamiento.

The Beatles - Now And Then - The Last Beatles Song (Short Film)