Se estrenó "Buen día grupo", un podcast rosarino sobre música "del momento"

“Hay algo que sale mucho en diciembre que son ‘los top’, ‘los mejores’. El podcast va en contra de eso. Para mí mezclar la moral y el arte es lo peor que podés hacer. No existe lo mejor y lo peor sino simplemente el lugar y el momento. Hacer este recorrido temporal y elegir la música desde esa perspectiva me parecía muy piola”, contó Vali en diálogo con La Capital. “Buen día grupo” se estrenó en su totalidad el 30 de diciembre del año pasado y se puede escuchar de forma gratuita en los principales servicios de streaming de audio.

“Buen día grupo” surge del entusiasmo del host (el término que designa a quien lleva adelante un podcast) por compartir música nueva. “Hacer reseñas de discos y singles funciona como una excusa para hablar de la música que suena ahora, de los sonidos, de las búsquedas, de la poesía también. A mí eso es lo que más me interesa y me convoca, la música del momento”, contó Frare.

En el origen del contenido también hay cruces aparentemente fortuitos y virtuosos. Un día, Vali soltó un deseo al aire, o a su versión posmoderna: las historias de Instagram. Contó que tenía ganas de hacer una columna en radio con la idea de recomendar música del momento. Le respondió Lucas Canalda, de RAPTO, y le propuso hacer un podcast, en formato corto, con capítulos de menos de quince minutos que permitieran escucharlos en un viaje en colectivo.



“Les voy a hablar como si fuese el grupo de whatsapp de mis vecinos de Echesortu o de mis compañeros de la primera. La cosa cercana, como quien dice”, anuncia Vali al comienzo de cada entrega, y cumple con creces esa promesa. El tono de “Buen día grupo” se asienta en esa premisa: distendido y natural, replica la sensación de que un amigo está hablando desde el otro lado de la mesa de un bar. No está la solemnidad de quien siente que habla con autoridad sobre un tema, sino la alegría de quien se explaya sobre lo que genuinamente le apasiona.

Ese grupo al que apela el título fue literal en algún momento, según compartió Frare. Motivado siempre por el deseo de crear espacios de circulación musical, durante la pandemia, armó un grupo de Whatsapp con ese fin específico, en el que reunió a gente que no se conocía entre sí pero que compartía la misma curiosidad. Por un tiempo largo, fueron y vinieron “datas”. “Mucha de la música que escucharon acá, me la pasó alguien, así que bienvenido el tráfico de links”, remata el host al final de algunas entregas, extendiendo brazos para ampliar esa red.

Para Vali, que fue productor y programador de eventos durante mucho tiempo (antes de dejar la actividad por completo en 2023), el podcast fue también la posibilidad de darle “un norte” a su hábito de escucha y exploración musical constante. Y en el corazón de “Buen día grupo” hay una lectura sobre las tendencias actuales de acercamiento a las canciones y los artistas.

“Uno a medida que va creciendo va escuchando cada vez menos cosas nuevas. Esto lo veo mucho en mi generación, que a lo sumo escucha discos nuevos de artistas que ya conocen, pero no está ese interés de búsqueda. De hecho vi en una nota que en las plataformas de streaming se reproduce cada vez más música vieja y menos música nueva. Eso me sorprendió, no me lo esperaba”, explicó el curador de “Buen día grupo”.

“Con la globalización y tanta gente que la pega parecería que hay más espacio para lo nuevo, pero las métricas dicen otra cosa. Entonces para mí esto de armar un relato, generar un contexto, y de invitar a la escucha con recomendaciones es una militancia a ir a hacia eso nuevo, salir de lo cómodo y de lo usual y explorar otras cosas”, concluyó Frare.