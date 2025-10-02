La Capital | Zoom | documental

Se estrena en Rosario un documental sobre la fotógrafa Adriana Lestido

“Yo y la que fui” se podrá ver este fin de semana en el Cine El Cairo. En la función del viernes, estarán presentes la directora Constanza Niscovolos y la propia Lestido.

Morena Pardo

Por Morena Pardo

2 de octubre 2025 · 11:31hs
Adriana Lestido filmando en Ushuaia

Adriana Lestido filmando en Ushuaia, en el marco del documental "Yo y la que fui" que se podrá ver este fin de semana en el Cine El Cairo

Adriana Lestido es una figura fundamental de la fotografía argentina. Su obra revela una mirada amorosa y descarnada sobre el cautiverio, la maternidad, la marginalidad y las pulsiones humanas más primitivas. En el documental “Yo y la que fui”, la cámara gira para retratarla desde la intimidad de la amistad. Dirigido por Constanza Niscovolos, se podrá ver en Rosario en el Cine El Cairo el viernes 3 a las 20, sábado 4 a las 22.30 y el domingo 5 a las 20.30.

La función del viernes estará antecedida por la proyección gratuita, a las 18.30, de “Errante. La conquista del hogar”, ópera prima cinematográfica de Lestido, una magnífica experiencia visual registrada durante cinco viajes al Círculo Polar Ártico. Tanto Adriana como Constanza estarán presentes en esta jornada para dialogar con el público.

“Yo y la que fui” se estrenó en abril en el marco del Bafici (Buenos Aires Festival de Cine Independiente) y desde entonces se presentó en la sala del Malba, la misma en la que “Errante” estuvo en cartelera de manera ininterrumpida durante un año. En Rosario, se programan por primera vez en conjunto, generando una oportunidad única de zambullirse en el universo de Lestido.

>> Leer más: La fotógrafa Adriana Lestido presenta una película y dos libros sobre su viaje al Ártico

"Conozco a Adriana hace más de 25 años. Fue mi maestra, es mi amiga, madrina de mi hija y una de las personas fundamentales en mi vida”, dice Niscovolos, también reconocida fotógrafa. “Mi primer acercamiento a la fotografía fue en el primer taller que ella dio, cuando yo tenía 19 años”, agrega en diálogo con La Capital.

“Las ganas de hacer este documental surgieron hace muchísimos años, cuando Adri sacó el libro ‘Lo que se ve’, un libro retrospectivo de su obra. Viendo ese libro, se me despertó algo y pensé que me encantaría hacer un documental con Adriana. Esto fue en 2012, yo no había hecho nada con imagen en movimiento todavía”, cuenta sobre el origen del que terminó siendo su primer largometraje (en el medio, realizó el mediometraje “Tirar del Carro”, y el corto “Elcira”).

Un documental íntimo

Recién entre 2017 y 2018, ese deseo se transformó en un proyecto concreto. A lo largo de varios años, Constanza registró a Adriana en distintos contextos, con la voluntad paciente de retratar en imágenes a una obrera de las imágenes.

“La idea era hacerlo con tiempo, sin prisa pero sin pausa, tomándonos las licencias de ir y volver sobre las ideas, encontrando la forma. También tomamos la decisión de priorizar la cercanía y la intimidad por sobre la técnica. A mí obvio me encanta que la técnica esté bien y no la subestimo para nada, pero nos pasaba que grabar con un equipo con sonidista y más cámaras, implica un montón de gente y rompe con esa intimidad que buscábamos en el relato. Era una cosa o la otra”, detalla Niscovolos.

Embed - Yo y la que fui - Tráiler

>> Leer más: "Tiburón" cumple 50 años: el documental sobre la película que redefinió Hollywood

El principal desafío, según dice, fue lograr la distancia justa: sostener la cercanía que le da valor agregado a su mirada, y generar espacio para que aparezca naturalmente ante la cámara la Adriana que Constanza ya conocía de sobra. “Nuestro mayor miedo era que, por esta cercanía que por un lado era una ventaja, se volviera algo críptico”, apunta la realizadora.

Para sortear esa complejidad, tuvo un rol clave e inesperado Julia, la hija de Constanza. La mayor cantidad de entrevistas para el documental se hicieron durante un viaje especial a Ushuaia que ambas compartieron con Lestido y Elizabeth Wendling Larraburu (montajista de la película y coequiper de Niscovolos a lo largo de todo el proceso).

“Cuando nos fuimos a Ushuaia, Julia tenía quince años. Juli tiene una relación súper cercana con Adri, es su madrina, y le empezó a preguntar cosas que yo ya sabía, que quería abordar en el documental y no sabía cómo sin que fuera forzado. Adriana cuenta algunas cosas con mucha naturalidad porque se las está contando a Julia. Eso fue hermoso”, detalla la directora.

Es que además de una obra riquísima, Lestido tiene una historia personal que merece ser contada. Su compañero Willy Moralli fue desaparecido en 1978 por la última dictadura cívico-militar. Un año después, Adriana sacó una de sus fotos fundacionales y hasta hoy más icónicas: “Madre e hija de Plaza de Mayo”, la cual se convirtió en un ícono de la resistencia contra el terrorismo de estado.

“Yo y la que fui” retrata a Adriana, hoy de 70 años, mientras transita su sexta década de vida, y una intensa búsqueda de nuevos horizontes, a veces literales. En ese marco temporal, por ejemplo, viajó cinco veces al Círculo Polar Ártico. Pasó un año y medio sola ante esos paisajes deslumbrantes e inabarcables, y los filmó con una

Embed - 'Errante, la conquista del hogar', de Adriana Lestido - Trailer

>> Leer más: Presentan "ILEgal", un documental rosarino sobre la lucha por el aborto legal en Argentina

“Sólo sabía que quería estar en esos lugares, registrar el tiempo transcurriendo en la imagen, y el sonido de la imagen. Pero por sobre todo lo que me interesaba era la experiencia de viajar alrededor del Círculo Polar Ártico. Estar sola en lugares extremos y desconocidos”, dijo Lestido a La Capital el pasado mes de abril, cuando vino a Rosario a presentar la obra completa resultante de esa experiencia: la película “Errante” y dos libros (uno de fotos y otro de diarios de viaje).

Ese profundo vínculo con la naturaleza fue una de los rasgos característicos que Niscovolos quiso dejar plasmados en su retrato. “Yo tenía muy claro desde el principio que quería mostrar a Adriana con el agua. Esa imagen se repite en la película, en distintos lugares. Adri contemplando el mar, Adri armando su carpita en la playa”, narra Constanza.

Por supuesto, la obra de Adriana también aparece en el documental. “También sabía que quería mostrar fotos de ella, pero acompañando lo que ella va narrando sobre los distintos momentos de su vida. En algunos casos, habla puntualmente sobre las fotos. Fue un trabajo de artesanía de ir mechando en la edición todas estas puntas que teníamos”, agrega Niscovolos.

“La mirada de Adriana nos perfora y nos hace saber que eso somos y que, a veces, el desencanto tiene la capacidad de transformarnos. De ahí surge la necesidad de hacer este documental, que pretende ser un retrato familiar mucho más que una biografía, y un abrazo mucho más que un homenaje”, cierra la realizadora en la descripción del documental, y sintentiza

Noticias relacionadas
Nadie va a escuchar tu grito es la nueva película argentina disponible en las salas de cine rosarinas

Estrenos de cine: acción y suspenso, aventuras para niños y un conocido animé

despues de 20 anos juntos, nicole kidman se divorcia de su marido

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Tras ser detenida este lunes, Morena Rial fue trasladad a un penal de mujeres.

Luego de ser detenida, Morena Rial fue trasladada a un cárcel de mujeres

La película dura dos horas y está inspirada en películas clásicas como Nothing Hill

La comedia romántica que lidera el ranking de las más vistas en Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Lo último

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Plazos fijos: se actualizaron las tasas de interés de los principales bancos para octubre

Plazos fijos: se actualizaron las tasas de interés de los principales bancos para octubre

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

El juez Federico Martín la había derivado a la Corte Suprema de la Nación, pero la Cámara Federal de Paraná revocó la medida. Hay más de 40 imputados

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

Por Tomás Barrandeguy

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte
La Ciudad

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Ovación
Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Policiales
Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

La Ciudad
Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20
Ovación

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario
Información General

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Pablo Javkin: Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel
La Ciudad

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

El Senado busca propinarle otro revés legislativo a la Casa Rosada
Política

El Senado busca propinarle otro revés legislativo a la Casa Rosada

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones
Economía

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall