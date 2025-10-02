La Capital | Política | Espert

Espert zafó por ahora, pero se prepara una sesión clave para su futuro en Diputados

El legislador santafesino Esteban Paulón aseguró que una reunión puede habilitar el desplazamiento de la comisión de Presupuesto

2 de octubre 2025 · 09:22hs
El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

El diputado nacional José Luis Espert zafó de ser removido de la presidencia de la comisión de Presupuesto por el escándalo de sus presuntos vínculos con el narco Fred Machado, pero se prepara una sesión en la que pueden avanzar y desplazarlo.

El reclamo en la comisión de este miércoles lo impulsaron 27 de los 49 integrantes de la comisión, pero el legislador oficialista se remitió a darle la palabra a los opositores sin contestar a las acusaciones.

La acusación fue doble: vínculos con el empresario condenado por narcotráfico y una actitud violenta que ya desbordó el recinto. “Le pedimos que nos ahorre la agonía de tenerlo como presidente, que dé un paso al costado”, resumió Germán Martínez.

¿Cuál la situación de José Luis Espert?

El diputado santafesino del Partido Socialista (PS), Esteban Paulón, conversó sobre el tema durante un reportaje en LT8: “Varios planteamos ayer que no puede seguir un minuto al frente de la comisión de debate del Presupuesto. Lamentablemente hay un tema reglamentario que impide llevar a sesión por más que lo intentamos”.

Sin embargo, el rosarino explicó que no se terminó la búsqueda de remoción. “Espert va a estar presente en la sesión del 8 de octubre donde se debatirá este tema y se planteará como un trámite parlamentario para las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, que analizan la idoneidad y credenciales de los diputados vamos a estar trabajando la situación”.

>> Leer más: Bullrich le pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

El exfuncionario provincial opinó que el referente libertario “hoy no reúne las condiciones para ser presidente de la comisión y si se corroboran alguno de los datos de las denuncias y notas periodísticas, estará complicado para seguir siendo diputado”.

Además, Paulón aportó un dato extra: las boletas únicas de papel ya están impresas y por más que se baje su candidatura, su foto como primer nombre de la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires estará vigente en el cuarto oscuro. “Cada día que pasa y no explica lo que ocurre, es un día más de campaña negativa y peor para el oficialismo”.

El vínculo con Fred Machado

El fin de semana circularon artículos periodísticos en medios nacionales sobre nuevos datos que comprobarían algún tipo de vínculo entre el diputado libertario y el capo narco Fred Machado, que se encuentra preso.

Puntualmente, se detalló que en febrero de 2020, el libertario recibió "un giro de 200.000 dólares" que consta en la denuncia penal que presentará el abogado y candidato del peronismo, Juan Grabois. Supuestamente era dinero para la campaña del actual diputado, quien sostuvo que Machado sólo "lo llevó en su avión” en 2019 cuando presentó su libro en Viedma.

Noticias relacionadas
Espert habría recibido u$s 200.000 por parte de Machado para su campaña del 2019, Unión por la Patria recogió el guante.

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

¿se van a sentar con espert?: el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

"¿Se van a sentar con Espert?": el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

El peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

Asoma un sesión caliente en el Senado de la Nación.

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Lo último

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Plazos fijos: se actualizaron las tasas de interés de los principales bancos para octubre

Plazos fijos: se actualizaron las tasas de interés de los principales bancos para octubre

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

El juez Federico Martín la había derivado a la Corte Suprema de la Nación, pero la Cámara Federal de Paraná revocó la medida. Hay más de 40 imputados

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

Por Tomás Barrandeguy

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte
La Ciudad

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Ovación
Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Policiales
Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

La Ciudad
Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20
Ovación

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario
Información General

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Pablo Javkin: Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel
La Ciudad

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

El Senado busca propinarle otro revés legislativo a la Casa Rosada
Política

El Senado busca propinarle otro revés legislativo a la Casa Rosada

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones
Economía

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall