Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un allanamiento falso

Uno es agente del Comando Radioeléctrico y otro de Asuntos Internos. Simularon un allanamiento para asaltar a un comerciante de Granadero Baigorria

2 de octubre 2025 · 10:42hs
Dos policías de la provincia de Santa Fe fueron detenidos este miércoles en el marco de una causa que los investiga por el robo de 20 millones de pesos a un comerciante de Granadero Baigorria. La víctima primero fue aprehendida en la calle y tres días después, luego de ser liberado, sufrió un asalto simulado bajo un falso allanamiento en su local.

Todo comenzó el 16 de septiembre cuando el hombre fue aprehendido en la vía pública y trasladado a la comisaría 24º de Baigorria. Allí la víctima dijo que en su auto tenía dinero, que antes de ser liberado le devolvieron. Pero al cabo de tres días un grupo de policías fueron hasta su empresa de plásticos y simularon un allanamiento para llevarse la plata.

Tras la denuncia de la víctima, la fiscal Karina Bartocci inició una investigación que llevó a los procedimientos que este miércoles hizo la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la División Judiciales y Asuntos Internos. Los agentes Pablo. F. del Comando Radioeléctrico y Aldo. R. de Asuntos Internos quedaron detenidos y serán imputados en los próximos días.

Según informaron desde la Fiscalía, el pasado 16 de septiembre cerca de las 18.30 la víctima fue detenida cuando circulaba con su camioneta en la zona de Formosa y La Rioja, Granadero Baigorria, cerca de su casa. Lo que comenzó con un supuesto control vehicular pasó a ser un procedimiento por una presunta denuncia por un conflicto intrafamiliar.

En ese marco el hombre fue trasladado a la comisaría 24ª. En esa dependencia le contó a los policías que en su vehículo había una bolsa con gran cantidad de dinero. Así fue que los agentes de la seccional dieron aviso a la fiscalía de Flagrancia, desde donde pidieron la intervención de Asuntos Internos para requisar la camioneta donde hallaron el dinero en efectivo que le devolvieron una vez que fue liberado.

Tres días después, el 19 de septiembre, se presentaron en la fábrica un grupo de hombres que dijo ser personal policial. De hecho estaban vestidos con prendas de la fuerza y, según se comprobó luego, al menos de de ellos efectivamente eran policías. En ese momento dijeron que iban por una allanamiento vinculado a una causa por lavado de dinero y simularon secuestrar el dinero en un hecho que ahora se investiga como robo. La fiscal Bartocci determinó que presentaron documentación falsa.

