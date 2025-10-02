La Capital | La Ciudad | convocatoria

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Hasta el 15 de octubre, poetas de entre 18 y 25 años pueden aplicar para ser parte de la experiencia

2 de octubre 2025 · 11:52hs
Se viene el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario, un clásico de la agenda cultural local. En este marco, se desarrollará la Residencia para Poetas Jóvenes y ya está abierta la convocatoria para participar.

Hasta el 15 de octubre, podrán aplicar poetas de entre 18 y 25 años que residan en Argentina. Un grupo de hasta 10 integrantes de todo el país será seleccionado para participar en un programa de formación intensiva y para asistir a todas las actividades del Festival. La Residencia tendrá lugar en la ciudad entre el lunes 17 hasta el sábado 22 de noviembre de 2025.

Para aplicar, los jóvenes deben enviar una selección de poemas de su autoría y un comentario de intención, exponiendo las motivaciones para participar, junto a otros datos detallados en las Bases y Condiciones y en el Formulario de Inscripción. Los resultados se anunciarán entre el 20 y el 25 de octubre.

Sobre la residencia para poetas jóvenes

La Residencia ofrece un programa formativo que incluye talleres y clínicas, encuentros con poetas y editores, y visitas a instituciones culturales. Además, garantiza las comidas diarias para todos los participantes, así como hospedaje y traslado terrestre para aquellos provenientes de otras ciudades.

Desde su primera edición en 2017, la Residencia FIPR se ha constituido en un espacio clave para el fortalecimiento de las redes artísticas, intelectuales y editoriales que conectan a las diversas escenas poéticas del país. Funciona como plataforma para vincular a jóvenes creadores con poetas de trayectoria, editores, traductores, talleristas e investigadores, facilitando el intercambio de obras, ideas y experiencias que trascienden lo individual y multiplican los contactos artísticos en el campo poético nacional.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Centro Cultural Parque de España, el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario se realizará entre el jueves 20 y el sábado 22 de noviembre en Plataforma Lavardén, el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y el CCPE. El Festival Internacional de Poesía de Rosario se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1993 y se ha consolidado como uno de los eventos más longevos y prestigiosos en su tipo.

