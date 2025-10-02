Murió a los 87 años José Andrada, el recordado actor de "Los simuladores"

La Asociación Argentina de Actores fue la encargada de dar a conocer la noticia. El actor Federico D’Elía lo despidió en sus redes sociales

El actor José Andrada falleció este miércoles a los 87 años. Se trata del actor de cine y teatro que hizo historia con su participación en la serie argentina “Los simuladores”.

La Asociación Argentina de Actores fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de la red social X: “Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria”.

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentra la icónica escena en la que su personaje pronunciaba la frase “¿No hay un piquito para mí?”, en “Los simuladores", la exitosa ficción creada por Damián Szifron . Además de este papel, Andrada participó en numerosos proyectos cinematográficos y televisivos.

Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas. https://t.co/Kl9UYS0Scf pic.twitter.com/wz6qw0AL1k

Tras conocerse su fallecimiento, colegas y figuras del espectáculo expresaron sus condolencias. Uno de ellos fue Federico D’Elía, protagonista de "Los simuladores", que le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

>> Leer más: Murió Daniel Fanego, uno de los actores más queridos de la escena nacional

La carrera de José Andrada

José Manuel Andrada Márquez nació el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires. Sus primeros pasos en la actuación fueron en la década de los 70 en el teatro independiente.

A lo largo de su extensa carrera también participó en películas como: "Noches sin lunas ni soles", "Los chicos de la guerra", "La noche de los lápices", "Pobre mariposa", "Johnny Tolengo, el majestuoso", "Esperando la carroza", "Correccional de mujeres", y "Bairoletto", entre otras.

Asimismo fue parte de producciones televisivas como: "Padre Coraje", "Ricos y Famosos", "Campeones de la vida", "Son amores", "Costumbres argentinas", "Soy gitano", entre otras.

“¿No hay un piquito para mí?, es la frase que marcó generaciones cuando formó parte del elenco de “Los simuladores”.



Embed - Los Simuladores | ¿No hay un piquito para mí? #lossimuladores

El mensaje de Federico D’Elía

Su colega y compañero en la tira “Los simuladores”, Federico D'Elía, fue uno de los primeros en expresar sus condolencias en redes sociales. A través de su cuenta de X (ex Twitter), el actor compartió un emotivo escrito con detalles de su relación con José Andrada.

"Cuando lo conocimos haciendo una especie de casting para el personaje, creo que trabajaba en un club de portero", comenzó D'Elía . Luego, agregó: "Fue un placer conocerlo, hizo un personaje hermoso en Los Simuladores y agradezco que le haya dado tanto reconocimiento. QEPD".

>> Leer más: El actor Pablo Alarcón protagonizó un choque múltiple tras desmayarse mientras conducía