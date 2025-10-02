La Capital | Zoom | cine

Llegó la Fiesta del Cine a Rosario: todo lo que tenés que saber

Con promociones en las entradas y la vuelta de diversos títulos a la cartelera, la Fiesta del Cine se desplegará del 2 al 8 de octubre

2 de octubre 2025 · 12:38hs
El cine celebrará su fiesta del 2 al 8 de octubre

El cine celebrará su fiesta del 2 al 8 de octubre

La magia del cine es la responsable de que cada semana cientos de personas se acerquen a las salas a disfrutar de la oferta cinematográfica. Y, como el encuentro con este arte es motivo de festejo, la Fiesta del Cine llegó a Rosario para invitar al público a una semana ideal.

Será del 2 al 8 de octubre que los cines tendrán su propia fiesta. Durante este plazo, las entradas a cualquier función 2D Y 3D tendrán un valor de $4.000. Por su parte, los demás formatos también contarán con precios promocionales especiales.

Asimismo, para darle otra oportunidad a las historias que tuvieron un paso reciente por las salas, se reincorporarán antiguos títulos a la cartelera, entre los cuales destacan reconocidas películas y actores. A su vez, se presentarán los últimos estrenos.

Para adquirir las entradas, los usuarios pueden ingresar en las páginas web de sus cines favoritos y obtener el ticket con anticipación. Otra opción es adquirirlos directamente el día de la función en las cajas. En cualquiera de estas modalidades de compra las entradas permanecerán al mismo precio, aunque en el trámite virtual se puede llegar a cobrar un costo por servicio.

La cartelera de cine rosarina

La cartelera para la Fiesta del Cine ofrece películas para todos los gustos. En la cartelera destacan:

Estrenos de esta semana

  • “Nadie va a escuchar tu grito”
  • “Animales peligrosos”
  • “Dibujos imaginarios”
  • “Ne Zha 2”
  • “Los extraños: capítulo 2”

Estrenos de septiembre

  • “Una batalla tras otra”
  • "Hamilton"
  • "La casa de muñecas de Gabby: la película"
  • "Belén"
  • "Papá por dos"
  • "El gran viaje de tu vida"
  • "200% Lobo"
  • "Toy Story" 30 aniversario
  • “El conjuro 4: Últimos ritos”

Estrenos más antiguos

  • "Mascotas al rescate"
  • “Homo Argentum”
  • "Otro viernes de locos"
  • "La hora de la desaparición"
  • "F1"
  • "Los tipos malos"
  • "Avatar: el camino del agua"
  • "Una película de Minecraft"
  • "Mazel Tov"
  • "Thunderbolts*"
  • "Destino final: lazos de sangre"
  • "Lilo & Stitch"
  • "Misión Imposible: la sentencia final"
  • "Cómo entrenar a tu dragón"
  • "Exterminio: la evolución"
  • "Elio"
  • "Jurassic World: renace"
  • "Superman"
  • "Los cuatro fantásticos"
  • "Amores materialistas"
  • "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"
