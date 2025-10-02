En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

La Cámara alta sesiona este jueves para definir el futuro de las dos leyes, en lo que podría ser un nuevo freno legislativo al gobierno de Javier Milei

El Senado nacional sesiona, desde las 10, para discutir el rechazo a los vetos presidenciales sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica . La sesión fue pactada este martes, tras una reunión en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel , que contó con la presencia de todos los jefes de bloque.

El antecedente directo en Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios . La emergencia en salud pediátrica reunió 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención.

En tanto, la ley de financiamiento universitario, cuyo suerte estuvo más comprometida en el arranque de la sesión, reunió 174 votos a favor, 62 en contra y dos abstenciones.

En la última votación en el Senado, en agosto pasado, la definición también fue holgada: 58 votos a favor y diez en contra para el fondo de universidades y 60 apoyos y ocho rechazos para la iniciativa del Garrahan.

Vigilia por la sesión en el Senado

Los docentes de la UNR paran este jueves contra el veto al financiamiento universitario. La medida coincide con el tratamiento en el Senado nacional de la decisión presidencial contra la norma aprobada por el Congreso. Desde las 11 hay una concentración en la plaza San Martín para seguir la sesión de la Cámara alta en vivo.

Además de los vetos, la oposición buscará agregar al temario el proyecto presentado por Unión por la Patria (UP) que busca blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA, que tiene a su cargo tres centrales nucleares.