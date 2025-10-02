La Capital | Zoom | David Lebón

David Lebón se emocionó hasta las lágrimas con las palabras de una joven fan

La escena tuvo lugar durante la presentación de su libro de memorias en una librería de Buenos Aires.

2 de octubre 2025 · 11:08hs
David Lebón se mostró visiblemente emocionado ante las palabras de una joven fanática de 14 años

David Lebón se mostró visiblemente emocionado ante las palabras de una joven fanática de 14 años

David Lebón está de estreno. El emblemático músico acaba de publicar “La magia de estar aquí”, su libro de memorias. En el marco de la presentación en una librería de Buenos Aires, tuvo un intercambio con una joven fanática que lo hizo emocionar hasta las lágrimas.

Después de un ida y vuelta entre el autor y Marcelo Fernández Bitar (quien coescribió el libro junto al músico), se abrió un espacio para la preguntas del público. En ese momento, una chica tomó la palabra y aprovechó el escenario para agradecerle a Lebón por su música.

“Muchas gracias por tu música, porque me ayudó mucho en momentos difíciles y significó un gran cambio para mí. Cuando estoy triste siempre escucho tus canciones, tus discos, veo entrevistas tuyas porque me hacen feliz en serio”, dijo la joven de 14 años, parada frente al ídolo.

Ese gesto conmovió profundamente al músico, que se mostró visiblemente movilizado. “¿Vos no serás mi hija?”, respondió con humor, para distender. Acto seguido, se dieron un fuerte abrazo que fue aplaudido por los presentes.

