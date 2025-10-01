La Capital | La Ciudad | taxistas

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales y se recupera en una sala común

El hombre de 43 años ya respira por sus propios medios, mientras se recupera de las lesiones neurológicas y traumáticas que le provocaron los taxistas

1 de octubre 2025 · 15:17hs
El pasajero pasó 18 días internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Heca tras la golpiza recibida por los taxistas

El pasajero pasó 18 días internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Heca tras la golpiza recibida por los taxistas

Flavio, el pasajero de 43 años agredido en Montevideo y Oroño por tres taxistas, se despertó y salió de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. La víctima del ataque permanece internada en el nosocomio desde el 13 de septiembre.

Está en sala despierto, recuperándose de las lesiones neurológicas y traumáticas, traqueostomizado, pero ventilando en forma espontánea”, dijo a La Capital una fuente cercana al efector de salud municipal. En concreto, Flavio mejoró su estado, dejó la sala de cuidados intensivos y respira por sus propios medios.

El pasado 13 de septiembre, el pasajero del taxi agredió verbal y psicológicamente a la conductora de la unidad, Paola, que pidió auxilio a sus colegas a través de la central de llamados. Al lugar arribaron varios choferes y tres de ellos, identificados como David C., Omar F. y Gabriel V., atacaron a Flavio hiriéndolo de gravedad.

>> Leer más: Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Luego llegó la Policía y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a la víctima con traumatismo encefalocraneano grave. Esa misma madrugada en el Heca decidieron intubarlo y brindarle asistencia respiratoria mecánica como parte del tratamiento. Pasaron uno 18 días hasta que Flavio se despertó y pudo comenzar a respirar por sí mismo, aunque sigue recuperándose de las lesiones sufridas.

La madrugada de la agresión del pasajero

Un operativo policial realizado a metros de bulevar Oroño y avenida Pellegrini alertó la situación. Un pasajero se negó a pagar y quedó internado en estado grave por una golpiza tras un altercado registrado antes del amanecer.

Agentes del Comando Radioeléctrico fueron hasta la esquina de Montevideo y Oroño a las 4 de la mañana por la denuncia de una gresca en la calle. Esa madrugada detuvieron a cinco personas, pero fueron liberados con el correr de las horas.

Según el relato que toma la Policía, Paola, la conductora del taxi, dijo que Flavio se había subido al auto en Brown y avenida Francia. El destino final era la esquina de Montevideo y Mitre, pero en el camino se produjo un conflicto que escaló rápidamente.

Cuando la conductora llegó a Oroño, el pasajero intentó bajarse sin pagar y ella dio aviso de lo ocurrido a través de la radio, de modo que sus compañeros se enteraron de lo que estaba pasando. El hombre respondió con insultos a las personas que se acercaron y le pegó a una de ellas. A continuación, las demás reaccionaron y lo golpearon.

La palabra de la taxista

Paola la mujer que lo llevaba, aseguró días más tarde que no se produjo una golpiza grupal y que los primeros cinco detenidos no estuvieron involucrados en la agresión.

En declaraciones a LT8, Paola los tres primeros "se fueron inmediatamente" cuando Flavio B. se cayó tras recibir una trompada y quedar inconsciente. Este grupo está conformado por David C., Omar F. y Gabriel V., detenidos e imputados por tentativa de homicidio.

A pesar de la angustia frente a la denuncia penal y las graves lesiones de la víctima, la conductora del taxi fue contundente a la hora de desmentir los rumores en torno al caso. En cuanto a la hipótesis de una gresca, remarcó: "El único golpe fue esa piña. Los taxistas lo quisieron sentar antes de eso y él no quería estar quieto".

"El pasajero se está haciendo el vivo y no me quiere pagar", advirtió Paola a través de la radio este sábado a la madrugada. Según su relato, el hombre de 43 años se enojó porque pensó que no lo estaban llevando por el camino correcto. Luego del altercado le propuso tener relaciones sexuales y ella le pidió que se bajara de inmediato después de abonar. Por otra parte, detalló: "Ni atiné a tocar el botón de pánico".

Embed - PAOLA la TAXISTA AGREDIDA POR EL PASAJERO

Toda la secuencia descripta por la taxista tuvo lugar en Montevideo al 2100, frente al consulado de Italia, donde se concentraron varios choferes para ayudarla en pocos minutos. "El que agredió primero fue él, le dio una piña a uno y este se la devolvió con tanta mala suerte que el tipo cayó noqueado. Se dio la cabeza contra el piso", explicó.

Un viaje de 5 mil pesos y un golpe gravísimo

Paola se mostró confiada en el esclarecimiento del caso porque la zona del consulado de Italia tiene muchas cámaras de videovigilancia para corroborar con imágenes, lo que contó. Al mismo tiempo se lamentó por la situación: "No es justo lo que nos pasó a todos nosotros. Si él volvía a su casa tranquilo o se bajaba y me decía no tenía para el taxi, a lo mejor lo dejaba y me iba. Uno está trabajando, no está para que venga un bobo a decirle cosas".

La conductora recordó que el pasajero se había subido al coche sin mayores complicaciones y le había pedido que lo llevara desde Brown y Francia hasta Montevideo y Mitre. "Veníamos hablando bien. Yo iba escuchando una radio con música de los 80 y los 90. Me contó que era contador del dueño de un bar de rock y que tenía un hijo", apuntó.

La situación dio un giro de 180 grados cuando la taxista cruzó bulevar Oroño y llegó hasta la plaza del Foro. El pasajero se desorientó y exclamó: "¿Qué calle es esta? No, vos me estás llevando a otro lado". Mientras se hamacaba en el asiento, se acercó y le tocó el brazo para tener sexo con ella en vez de abonar. "Bajate ya y pagame el viaje", reclamó la mujer que llevaba apenas dos semanas trabajando en el sistema de transporte público.

>> Leer más: Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

De acuerdo al relato de la conductora, el pasajero insistió cuando le ofreció un billete de diez mil pesos por un viaje de $ 5.000. Ante esta acción, la trabajadora soltó el dinero y le recriminó: “Pagame el viaje, pero no me toqués”.

Noticias relacionadas
imputaran este miercoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Es por conmemorarse el Día del Recolector en la ciudad.

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Los trenes de larga distancia que parten de Rosario solían tener todos los asientos ocupados.

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

El equipo de La Prima de Darwin, el nuevo programa de Brindis TV 

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Ver comentarios

Las más leídas

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Lo último

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis hasta diciembre, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis hasta diciembre, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

El hombre de 43 años ya respira por sus propios medios, mientras se recupera de las lesiones neurológicas y traumáticas provocadas por los golpes 
Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos

Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas
Policiales

Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Ovación
Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Jherson Mosquera, autocrítico: Sabemos que la gente de Newells está desilusionada y molesta

Jherson Mosquera, autocrítico: "Sabemos que la gente de Newell's está desilusionada y molesta"

Holan lo va pensando: Mallo es un cambio cantado y la idea es no tocar mucho más

Holan lo va pensando: Mallo es un cambio cantado y la idea es no tocar mucho más

Policiales
Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas
Policiales

Derribaron un búnker y creyeron encontrar marihuana en la casa vecina: eran plantas aromáticas

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA
Economía

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores
Economía

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Política

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis
La Ciudad

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto
Policiales

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Javkin y el gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair
Información General

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato
Policiales

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario
La Ciudad

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años