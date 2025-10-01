Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales y se recupera en una sala común

El hombre de 43 años ya respira por sus propios medios, mientras se recupera de las lesiones neurológicas y traumáticas que le provocaron los taxistas

Flavio, el pasajero de 43 años agredido en Montevideo y Oroño por tres taxistas , se despertó y salió de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez . La víctima del ataque permanece internada en el nosocomio desde el 13 de septiembre.

“ Está en sala despierto, recuperándose de las lesiones neurológicas y traumáticas, traqueostomizado, pero ventilando en forma espontánea”, dijo a La Capital una fuente cercana al efector de salud municipal . En concreto, Flavio mejoró su estado, dejó la sala de cuidados intensivos y respira por sus propios medios.

El pasado 13 de septiembre, el pasajero del taxi agredió verbal y psicológicamente a la conductora de la unidad, Paola, que pidió auxilio a sus colegas a través de la central de llamados. Al lugar arribaron varios choferes y tres de ellos, identificados como David C., Omar F. y Gabriel V. , atacaron a Flavio hiriéndolo de gravedad.

Luego llegó la Policía y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a la víctima con traumatismo encefalocraneano grave. Esa misma madrugada en el Heca decidieron intubarlo y brindarle asistencia respiratoria mecánica como parte del tratamiento. Pasaron uno 18 días hasta que Flavio se despertó y pudo comenzar a respirar por sí mismo, aunque sigue recuperándose de las lesiones sufridas.

La madrugada de la agresión del pasajero

Un operativo policial realizado a metros de bulevar Oroño y avenida Pellegrini alertó la situación. Un pasajero se negó a pagar y quedó internado en estado grave por una golpiza tras un altercado registrado antes del amanecer.

Agentes del Comando Radioeléctrico fueron hasta la esquina de Montevideo y Oroño a las 4 de la mañana por la denuncia de una gresca en la calle. Esa madrugada detuvieron a cinco personas, pero fueron liberados con el correr de las horas.

Según el relato que toma la Policía, Paola, la conductora del taxi, dijo que Flavio se había subido al auto en Brown y avenida Francia. El destino final era la esquina de Montevideo y Mitre, pero en el camino se produjo un conflicto que escaló rápidamente.

Cuando la conductora llegó a Oroño, el pasajero intentó bajarse sin pagar y ella dio aviso de lo ocurrido a través de la radio, de modo que sus compañeros se enteraron de lo que estaba pasando. El hombre respondió con insultos a las personas que se acercaron y le pegó a una de ellas. A continuación, las demás reaccionaron y lo golpearon.

La palabra de la taxista

Paola la mujer que lo llevaba, aseguró días más tarde que no se produjo una golpiza grupal y que los primeros cinco detenidos no estuvieron involucrados en la agresión.

En declaraciones a LT8, Paola los tres primeros "se fueron inmediatamente" cuando Flavio B. se cayó tras recibir una trompada y quedar inconsciente. Este grupo está conformado por David C., Omar F. y Gabriel V., detenidos e imputados por tentativa de homicidio.

A pesar de la angustia frente a la denuncia penal y las graves lesiones de la víctima, la conductora del taxi fue contundente a la hora de desmentir los rumores en torno al caso. En cuanto a la hipótesis de una gresca, remarcó: "El único golpe fue esa piña. Los taxistas lo quisieron sentar antes de eso y él no quería estar quieto".

"El pasajero se está haciendo el vivo y no me quiere pagar", advirtió Paola a través de la radio este sábado a la madrugada. Según su relato, el hombre de 43 años se enojó porque pensó que no lo estaban llevando por el camino correcto. Luego del altercado le propuso tener relaciones sexuales y ella le pidió que se bajara de inmediato después de abonar. Por otra parte, detalló: "Ni atiné a tocar el botón de pánico".

Toda la secuencia descripta por la taxista tuvo lugar en Montevideo al 2100, frente al consulado de Italia, donde se concentraron varios choferes para ayudarla en pocos minutos. "El que agredió primero fue él, le dio una piña a uno y este se la devolvió con tanta mala suerte que el tipo cayó noqueado. Se dio la cabeza contra el piso", explicó.

Un viaje de 5 mil pesos y un golpe gravísimo

Paola se mostró confiada en el esclarecimiento del caso porque la zona del consulado de Italia tiene muchas cámaras de videovigilancia para corroborar con imágenes, lo que contó. Al mismo tiempo se lamentó por la situación: "No es justo lo que nos pasó a todos nosotros. Si él volvía a su casa tranquilo o se bajaba y me decía no tenía para el taxi, a lo mejor lo dejaba y me iba. Uno está trabajando, no está para que venga un bobo a decirle cosas".

La conductora recordó que el pasajero se había subido al coche sin mayores complicaciones y le había pedido que lo llevara desde Brown y Francia hasta Montevideo y Mitre. "Veníamos hablando bien. Yo iba escuchando una radio con música de los 80 y los 90. Me contó que era contador del dueño de un bar de rock y que tenía un hijo", apuntó.

La situación dio un giro de 180 grados cuando la taxista cruzó bulevar Oroño y llegó hasta la plaza del Foro. El pasajero se desorientó y exclamó: "¿Qué calle es esta? No, vos me estás llevando a otro lado". Mientras se hamacaba en el asiento, se acercó y le tocó el brazo para tener sexo con ella en vez de abonar. "Bajate ya y pagame el viaje", reclamó la mujer que llevaba apenas dos semanas trabajando en el sistema de transporte público.

De acuerdo al relato de la conductora, el pasajero insistió cuando le ofreció un billete de diez mil pesos por un viaje de $ 5.000. Ante esta acción, la trabajadora soltó el dinero y le recriminó: “Pagame el viaje, pero no me toqués”.