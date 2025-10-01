Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

En el entorno del libertario confirmaron que, para optimizar su agenda, este sábado el presidente desembarcará primero en la capital provincial y luego visitará Paraná (Entre Ríos)

No habrá acto de Javier Milei en Rosario, como en noviembre de 2023.

Finalmente, Javier Milei no vendrá esta semana a hacer campaña a Rosario . Aunque sí pisara suelo santafesino: el sábado, el presidente desembarcará en la capital provincial, donde encabezará una breve actividad proselitista y luego continuará camino hacia la ciudad entrerriana de Paraná, con idéntico objetivo .

“Al final, se resolvió optimizar la agenda presidencial y que Milei visite el mismo día las ciudades de Santa Fe y Paraná” , confirmaron a La Capital fuentes libertarias.

Respecto del posible desembarco en Rosario, la definición del lugar donde Milei encabezaría el acto de campaña también dependía del diagnóstico de Casa Militar, encargada de la seguridad del primer mandatario .

Por lo pronto, Milei tiene previsto protagonizar una breve actividad de campaña en la capital santafesina, que consistiría en una caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes y candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), tras lo cual partirá rumbo a Paraná, también en modo proselitista .

El joven Agustín Pellegrini, primer aspirante a diputado nacional y vice de LLA en Santa Fe, viene recorriendo distintos puntos de la provincia buscando traccionar la figura de Milei y capitalizar un perfil desligado de la “casta”.

Parada en Entre Ríos

En Paraná, el jefe del Estado podría participar de una recorrida por el parque Urquiza, durante la tarde, junto a dirigentes libertarios y del PRO y postulantes a las Cámaras alta y baja nacional.

La alianza entre La Libertad Avanza y el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, permitió la incorporación del PRO y sectores de la UCR al armado libertario en esa provincia.

Los libertarios procuran, a través de las recorridas programadas por el interior del país, recuperar el perfil que llevó a Milei a la Presidencia en 2023 y revertir el impacto negativo de la abultada derrota del 7 de septiembre pasado que ubicó al peronismo, con más de trece puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.

Ese castigo en las urnas coincidió con el momento de mayor fragilidad política (abonado por las turbulencias en los mercados, fuertes reveses legislativos, sospechas de corrupción y desencanto social) desde que Milei irrumpió en la Casa Rosada.

De hecho, Milei arrancó el lunes la campaña en Ushuaia en medio de protestas. Y tuvo que suspender una caminata por las movilizaciones en su contra en la capital de Tierra del Fuego.

No obstante, en La Libertad Avanza de Santa Fe confían en una recuperación de terreno a partir del reciente respaldo brindado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que proyectan un escenario electoral de tercios (por acción de Provincias Unidas).