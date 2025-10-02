Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado por la ley de financiamiento

La Cámara alta debate el veto presidencial al ley que garantiza fondos para las universidades. La concentración es el plaza de Córdoba y Dorrego

Atentos al debate en el Senado, docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) concentran en la plaza San Martín, a la espera de la resolución de la Cámara alta sobre el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. La medida es acompañada por un paro de 24 hora de la Coad.

La concentración en Santa Fe y Dorrego arrancó pasada las 11 y fue convocada por los docentes de la Coad, los no docentes de Apur y los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria de Rosario (FUR).

Desde allí siguen la discusión en el Senado, donde también se tratará el veto presidencial a la emergencia pediátrica en el Garrahan .

"Este jueves es muy probable que se derrumbe el veto de Milei, pero la lucha va a continuar, porque el gobierno no va a ejecutar las partidas presupuestarias necesarias, como ya lo viene anunciando ", anticipó Federico Gayoso, secretario general de la Coad.

Clases públicas de la Coad

Además de la concentración, la Coad realizará una clase pública en la plaza a las 14 a cargo de Gustavo García Zanotti, sobre "Motosierra desigual: ¿para quienes sí hay presupuesto y para quienes no hay presupuesto? Análisis de la Ley de Financiamiento Universitario en el contexto de la política fiscal del gobierno liberal".

A mediados de septiembre la Cámara de Diputados rechazó por una aplastante mayoría el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, con 174 apoyos, 67 rechazos y dos abstenciones. La ley propone garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el país. Este jueves será el turno del Senado, que en caso de rechazar el veto ratificará la vigencia de la ley.