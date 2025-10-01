Javkin sobre el recital en el Monumento: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

El intendente dio detalles del espectáculo que Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto le regalarán a la ciudad, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial

Este miércoles el intendente Pablo Javkin brindó detalles de la agenda de actividades culturales que tendrán lugar en el marco de los festejos del tricentenario de Rosario , entre los que se destaca el espectáculo central del 7 de octubre con la presentación de Nicki Nicole, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial, y de Juan Carlos Baglietto . El evento gratuito y abierto a toda la ciudadanía se realizará desde las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera.

El mandatario compartió información de las obras que se inaugurarán o pondrán en marcha en los próximos meses, como parte del legado de los 300 años de Rosario. “Vamos a vivir lo que la ciudad merece. Tanto tiempo se habló de Rosario como una ciudad con problemas... hoy no tengo duda de que no hay ninguna ciudad de la Argentina que tenga lo que Rosario va a vivir este trimestre ”, expresó en conferencia de prensa, acompañado por la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda.

“Va a ser una fiesta popular única, que tiene mucho que ver con el reflejo de lo que es amar esta ciudad, en este caso el amor que le tienen Nicki y Juan Carlos, que tuvieron la decisión de donar lo que mejor hacen, su arte”, amplió Javkin y agradeció especialmente a las empresas del sector privado de la ciudad y, en particular, a las del rubro de la producción de eventos que también se sumaron para hacer posible la realización del espectáculo, al tiempo que aseguró que “en la Argentina difícilmente se haya visto un show como el que vamos a ver el 7 de octubre”.

En ese sentido, remarcó: “Me animo a decir, en el rubro de producción, que las tres empresas más importantes que tiene la Argentina las tenemos acá. Y no solo van a poner su capacidad técnica, sino también que han hecho un aporte económico a la hora de poder financiar este show, y se los quiero agradecer enormemente, porque si no, no hubiéramos podido hacer el show con la calidad que va a tener”.

El intendente resaltó: “Nos merecemos una fiesta popular los rosarinos de ese nivel”, y destacó además el legado de obras que quedará en la ciudad, luego de hacer un repaso pormenorizado de cada una de las inauguraciones más destacadas que tendrán lugar en la ciudad hasta fin de año. “La opinión es libre, las obras quedan para siempre. Y lo que vamos a hacer es dejar un legado del tricentenario que va a quedar para siempre en esta ciudad. Ese es el objetivo que teníamos y nos pone muy contentos cumplirlo junto al gobernador, a la vicegobernadora, y a todo el equipo de trabajo que, cuando firmamos el Acuerdo Rosario, teníamos esto en la mira y que hoy podemos decir que cumplimos”, agregó.

Por su parte, la ministra de Cultura provincial sostuvo: “Para nosotros es un enorme orgullo poder anunciar este show que va a tener una relevancia internacional, entre una hija de la ciudad como es Nicki, un hijo de la ciudad también que se suma como es Juan Carlos Baglietto, y la Orquesta Sinfónica de la provincia de Santa Fe, que en su mayoría son músicos rosarinos y que cumple justamente también sesenta y cinco años de vigencia”.

“Así que va a ser música académica y popular, en un cruce que nos encanta desde cultura y que va a poder disfrutar toda la ciudad en forma gratuita. Y es importante decirlo una vez más, los dos artistas más importantes han donado su cachet y es el regalo que le hacen a la ciudad de Rosario en su cumpleaños número 300”, añadió Rueda.

En la presentación estuvieron presentes además el jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi; el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico Valentini; el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, y la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, entre otras autoridades provinciales y municipales, además de representantes de las empresas del sector privado que colaboran con la realización del evento.

Los 300 años y un festejo inolvidable

La rosarina Nicki Nicole realizará por primera vez un show sinfónico. Se trata del primer concierto de este formato en su carrera, con más de 70 músicos en escena y un repertorio original creado para esta ocasión única. Una noche histórica donde su música se fundirá con la fuerza de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y la emoción de un símbolo nacional. El espectáculo contará con la dirección de Nicolás Sorín.

También será parte de esta celebración Juan Carlos Baglietto, un artista que une generaciones y estilos y que ha sido parte de la historia y el presente musical de la ciudad. Un reconocimiento de ambos artistas: le regalaran su arte a la ciudad que los vio nacer, un gesto de amor a Rosario y a su gente, un gran obsequio en el marco de los 300 años de Rosario.

Además, durante los festejos las artistas locales Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Dámaso compartirán un repertorio de música de la ciudad.

Presentación agenda 300

Esta celebración es organizada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y cuenta con el acompañamiento del Banco Municipal, Lotería de Santa Fe, Alto Rosario, Sancor Seguros, La Segunda Seguros, San Cristóbal, Puerto Norte Hotel, Baglietto SA, De Ligio y Marti, que harán posible tamaño homenaje.

Además de una celebración, este show busca también dejar una huella solidaria. En la previa y durante el evento, el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad.

Obras y los eventos que restan del Tricentenario

Octubre:

>> 2/10 Inicio de la semana del Arte en el Museo Castagnino

>> 3/10 Presentación de los Juegos ODESUR Santa Fe 2026.

>> 3/10 Centro de Salud Santa Lucía

>> 4/10 Microteatro y Mercado de Las Artes en la ex Aduana

>> 6/10 Inicio de la obra del Parque Regional Sur

>> 7/10 Festejos del Tricentenario, con Nicky Nicole y Juan Carlos Baglietto

>> 09/10 Aniversario e inauguración de la ampliación de La Isla de los inventos

>> 9/10 Noche de los Museos Abiertos

>> 9/10 Inauguración del Paseo de la Salud

>> 10 y 11/10 Noche de las Colectividades. Edición Tricentenario

>> 10, 11 y 12/10 Pre Cosquín Rosario

>>14/10 Inauguración nueva mural en el playón del Parque España

>> 14/10 Nueva Plaza de Bolsillo en Junín y Colombia

>> 15/10 Lanzamiento Nacional del Festival de Cosquín 2026

>> 15/10 Inauguración del nuevo Cultural Fontanarrosa e inicio de la Feria Internacional del Libro.

>> 17 Celebración por el Centenario del Estadio Municipal

>> 21/10 Nueva plaza de Bolsillo Sorrento y Netri

>> 24/10 Inicio de obra vial y apertura de sobres para remodelación del cantero de Bv. Seguí

>> 25/10 Obras del Tricentenario en el área central: inauguración del Pasaje Juramento, Catedral y nueva fachada del Palacio Municipal y Noche de Peatonales edición Tricentenario

>> 29/10 Inauguración Plaza Yugoslavia (Arijon y Moreno).

>> 29/10 Inauguración de nuevo playón Av. Sabin y Almafuerte

Noviembre

>> 05/11 Apertura de la Tecnoteca en el Galpón 13

>> 06/11 Inauguración de la Experiencia Inmersiva Galpón 17 y apertura parcial de la Rambla del Tricentenario

>> 06/11 Inauguración de la Muestra Mondongo en el Museo Castagnino

>> Del 7 al 16 Colectividades del Tricentenario

>> 07/11 Apertura del Centro Cuidar Puente Negro

>> 07/11 Inauguración del Parque de la Colectora

>> 15/11 Inauguración reformas Centro de Salud Ceferino Namuncurá

>> 18/11 Inauguración del Mercado del Río

>> 20/11 Inauguración obras en Plaza Chiodi

>> 21/11 Inauguración obras en Plaza Hume

Diciembre

>> 08/12 Inauguración de remodelación de Plaza 25 de Mayo

>> 08/12 Encendido del Arbolito de Oroño y Pellegrini

>> 10/12 Inauguración obras en el Centro de Salud Mangrullo