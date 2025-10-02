Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Gabriel Chumpitaz se subió a la tendencia inmobiliaria que instauró el tiktoker porteño Beltrán Briones, quien sugirió desplazar la Villa 31 para generar desarrollos inmobiliarios

Un diputado rosarino propone construir torres de viviendas en la zona de Puerto Norte, donde hoy hay asentamientos irregulares

Hace un tiempo, el insólito proyecto de un influencer inmobiliario se hizo viral en redes sociales. Se trata de Beltrán Briones, quien propone desplazar la Villa 31, situada en el barrio porteño de Retiro, para incentivar el desarrollo inmobiliario y la construcción de “torres ”, lo que aumentaría el valor de la zona. Ahora, el diputado rosarino Gabriel Chumpitaz recogió el guante de Briones y propuso llevar a cabo el mismo plan en la ciudad de Rosario.

En particular, Chumpitaz, exdiputado del PRO que ahora pertenece al bloque libertario , plantea trasladar los asentamientos irregulares ubicados frente al Barquito de Papel de Puerto Norte (Francia y la rotonda de avenida de la Costa) para generar allí un desarrollo inmobiliario. La construcción de torres de viviendas de la que habla Briones.

La propuesta fue anunciada por Gabriel Chumpitaz a través de su cuenta de TikTok con un video donde se ve al legislador rosarino parado en la zona vecina al barquito de papel, donde conviven los asentamientos irregulares con edificios lujosos, como las Torres Dolfines.

El diputado comienza su mensaje citando al influencer porteño, y hasta se ve un insert del propio Briones: “Del mismo modo que Beltrán Briones propone generar desarrollos inmobiliarios, tenemos que hacerlo aquí en la villa que está frente al barquito en Puerto Norte”, afirma Chumpitaz, y agrega: “Aquí entre las calles Junín, avenida Francia y avenida Caseros se encuentra un asentamiento, una villa, también una cooperativa trucha que se hace llamar Trechel”.

“En este lugar, que es el metro cuadrado más caro de la ciudad Rosario, tenemos que generar desarrollo inmobiliario, generar empleo, generar crecimiento y generar un distrito internacional, para la ciudad”, explica Chumpitaz, sobre su llamativo plan inmobiliario. Sin embargo, el legislador no dice qué pasaría con las casas y las personas que viven en esos asentamientos.

“Vamos por una Rosario libre, vamos por una Rosario con desarrollo, basta el socialismo disfrazado de buena onda”, cierra el mensaje de Gabriel Chumpitaz.

La insólita propuesta de Beltrán Briones

Hace un tiempo, un particular influencer se hizo viral en redes sociales. Se trata de Beltrán Briones, quien no hace humor, ni vlogs de sus días, ni canje con marcas. Briones es un agente inmobiliario devenido en influencer, cuyos videos con llamativas propuestas recorren la web.

Un video de Briones que generó particular polémica fue un clip donde lanzaba una insólita propuesta: trasladar la Villa 31, ubicada atrás del barrio porteño de Retiro, para allí emplazar desarrollos inmobiliarios, con torres al estilo “Burj Khalifa”, el edificio de más de 800 metros de altura situados en Dubai.

“La Estación Retiro tiene atrás la Villa 31. Todo atrás hay villa. Lo que yo propongo es que las vías de tren lleguen hasta acá, la Estación H de Subte, el resto de las vías las sacan, sacamos la Villa 31 dándoles casas gratis que les construimos nosotros los empresarios en alguna zona del sur de la ciudad”, comienza Beltrán Briones, sobre su particular plan de desarrollo inmobiliario.

El barrio de Retiro

“Y acá, donde tenés la Villa y donde tenés las vías, hacemos torres, dos o tres Burj Khalifa. Esto (el barrio de Retiro) pasa a valer el triple”, sigue el tiktoker.

“Retiro, que actualmente es uno de los barrios más castigados de la Ciudad de Buenos Aires, en los 80 era el quinto barrio más caro, hoy no entra en un top 10 de barrios más caros”, agrega Briones.

“Retiro, que está destruido, te levanta la zona. Sacás la Estación Retiro, que concentra gente. Baja la incidencia de robos y sacás la Villa. Pasa a ser uno de los mejores barrios de la ciudad. Ganamos todos”, cierra el influencer inmobiliario.