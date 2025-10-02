Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

El Millonario enfrentará a Racing este jueves por Copa Argentina y, tres días más tarde, visitará a Central en un duelo clave por el torneo Clausura

River atraviesa momentos turbulentos luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores y la derrota frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental. Para recuperarse de los golpes, Marcelo Gallardo tendrá dos paradas bravas en el Gigante de Arroyito con poco más de 72 horas de diferencia.

La primera de ellas será esta tarde frente a Racing por la Copa Argentina a las 18 , del cual se definirá al último clasificado a las semifinales del certamen nacional. Ambos planteles ya se encuentran en Rosario y se espera un partido caliente y especial para algunos jugadores como Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero, los dos de reciente paso por la Academia.

El Millonario necesita mantenerse en carrera por el título porque, si bien se encuentra en zona de clasificación a la próxima Libertadores por la tabla anual, todavía no tiene garantizado su boleto para 2026. Además, una victoria calmaría las tensiones vividas el pasado fin de semana en el Monumental, con fuertes reproches a los futbolistas.

En tanto, apenas tres días más tarde, el domingo a las 21, regresará al mismísimo Gigante para visitar a Central, en un duelo que podría resultar clave para la clasificación a octavos de final del torneo Clausura. El Canalla viene de ganar y acomodarse en la zona, mientras que los de Gallardo perdieron puntos importantes que los alejaron de los líderes.

El operativo de River para visitar Rosario

El cuerpo técnico de River optó por un cronograma distinto para este fin de semana y decidió no quedarse en Rosario a pesar de disputar dos partidos en Arroyito con 72 horas de diferencia.

Gallardo decidió volver a un lugar en el que fue feliz hace algunos años: el Sofitel de Cardales. El conjunto millonario volverá a ese predio, ubicado a unas dos horas y media de Rosario, luego del encuentro frente a Racing y quedará concentrado hasta el sábado, momento en el que regresará a la ciudad.

La logística reduce los tiempos de viaje del plantel y permite trabajar con mayor detalle para afrontar dos partidos cruciales para el futuro de River en lo que queda del año.

River River necesita levantar cabeza tras una mala racha de derrotas consecutivas.

Buenos recuerdos de Cardales

Este predio es especial para Gallardo, ya que es el mismo en el que el Muñeco decidió concentrar al plantel de River antes de ganar la Copa Libertadores 2015 y en el que, tres años más tarde, repitieron la historia antes de quedarse con la histórica final frente a Boca en Madrid.

El complejo de Sofitel en Cardales trae grandes recuerdos para el entrenador millonario y varios de sus futbolistas, por lo que intentarán dejar atrás las frustraciones y salir a flote.

Allí, trabajarán a contrarreloj para preparar el duelo frente a Central, ya que dicho predio cuenta con canchas en óptimas condiciones para realizar los entrenamientos que tendrán el viernes y el sábado antes del segundo viaje a Rosario.

La mirada de Central de cara al domingo

Hay Copa Argentina en Rosario, pero en Central lo que más importa es que uno de los equipos que jugarán en el Gigante es River, quien tres días después volverá al estadio mundialista para enfrentar al Canalla en un partido clave en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual.

De mínima, este partido le quitará físico a River, algo a partir de lo cual Central podría sacar una mínima diferencia el domingo, cuando se crucen en el Gigante. De acuerdo al esfuerzo que le implique este cruce con Racing está la posibilidad de que Gallardo ensaye algún tipo de rotación.

RiverRC Marcelo Gallardo, DT de River, y Ariel Holan, entrenador de Rosario Central.

Ese partido del domingo puede resultar clave para el Canalla, ya que de ganarlo le sacaría cuatro puntos en la acumulada, sabiendo que además tiene los 45 minutos pendientes contra Sarmiento.

Aún siendo el principal competidor para la Libertadores, Central no vería con malos ojos un triunfo de River ante Racing, ya que si el Millonario gana la Copa Argentina liberará un lugar en la tabla anual, donde el Canalla se vería beneficiado.