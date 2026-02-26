La Capital | La Región | Reconquista

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes

El cadáver fue encontrado este jueves a la mañana en el río San Jerónimo, aguas abajo de Puerto Reconquista

26 de febrero 2026 · 11:17hs
Marcelo Boschi era buscado desde el martes

Foto: Reconquista Hoy

Marcelo Boschi era buscado desde el martes

El cuerpo sin vida de Marcelo Boschi, el reconocido empresario de Reconquista que era buscado desde el martes, fue encontrado este jueves a la mañana en aguas del río San Jerónimo, altura de lo que se conoce como "El Timbó Quemado", aguas abajo de Puerto Reconquista. Esa zona es muy lejos del lugar donde había sido visto por última vez el martes, cuando navegaba solo en su embarcación.

La embarcación de Boschi había sido localizada el mismo martes a unos 25 minutos de navegación, pero aguas arriba del sitio donde finalmente apareció el cuerpo. De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, no se descarta que la diferencia en la ubicación responda al desplazamiento natural que puede experimentar un cuerpo tras permanecer varias horas en el agua, producto de la corriente.

El cuerpo fue encontrado por efectivos que participaban del rastrillaje fluvial y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes. En paralelo, se intentaba establecer contacto con la Prefectura Naval Argentina para que intervenga formalmente en el procedimiento y continúe con las actuaciones de rigor.

Marcelo Boschi era dueño de la empresa De Buena Madera, ubicada en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. El comerciante tiene 55 años e hijos adolescentes. Según contaron quienes lo conocían, era un hombre apasionado del río, pero no solía salir solo. Durante varios años fue integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo e integrante del Rotary Club.

Qué se sabe del hallazgo del empresario

Según publica Reconquista Hoy, el cuerpo tenía atada una soga y una bolsa donde se presume que podría haber contenido un elemento de peso, que podría ser arena.

De la primera revisión médica y del trabajo de los técnicos en criminalistica, "no surge nada que haga presumir delito . Todo parece indicar que la muerte fue por asfixia por inmersión. Con esa información, el fiscal Nicolás Maglier ordenó la entrega del cuerpo a su familia para la despedida", informaron a ReconquistaHOY. Aquí vale aclarar que un pedido de la familia podría derivar en la realización de una autopsia.

>> Leer más: Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Boschi había salido a navegar solo antes del amanecer, desde Guardería Amarras. Dijo que iba a Goya, donde nunca llegó, ni atendió ninguna llamada. Vestía pantalón de jean, remera y llevaba el salvavidas puesto, el de color azul que quedó sobre la embarcación.

Los últimos momentos del empresario con vida

De acuerdo con la reconstrucción que realizó el medio de Reconquista, Boschi pasó navegando a las 5.55, lentamente aguas arriba frente a la casilla La Loly, de Tito Kaenel. Minutos después de las 6, fue visto sobre su embarcación entre el palerío que está arriba de la boca del Arroyo Los Amores, frente a "la chanchería", como le dicen los pescadores al lugar.

Minutos después, la embarcación ya bajaba a la deriva, sin ningún ocupante. El mismo testigo la amarró frente a un rancho ubicado en el Km 10 aguas arriba de Puerto Reconquista, donde está el arroyito que une El Correntoso con el Río San Jerónimo. La embarcación tiene un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,20 metros de eslora, con motor Yamaha de 115 HP, y lleva el nombre de su negocio: "De Buena Madera".

Nacido el 25 de junio de 1970, Marcelo era padre de tres hijos de 11, 13 y 15 años, y se encontraba separado de la madre de los menores (Andrea Aguiar) desde hace algunos años.

Noticias relacionadas
Fuerte choque en la ruta 11. El ómnibus de pasajeros que colisionó con un camión

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

concurso de pesca del surubi: lanzaron en reconquista la edicion 2026 con premios millonarios

Concurso de pesca del Surubí: lanzaron en Reconquista la edición 2026 con premios millonarios

el pulso toxico y la mortandad de peces en el carcarana: lo que el rio esta revelando

El pulso tóxico y la mortandad de peces en el Carcarañá: lo que el río está revelando

La masiva convocatoria reafirma el crecimiento sostenido del Carnaval en la Rotonda, que en su cuarta edición volvió a superar expectativas y consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional.

Más de siete mil personas festejaron el carnaval en General Lagos

Ver comentarios

Las más leídas

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Sorpresivas salidas en Gran Hermano: una renuncia y una retirada por salud

Sorpresivas salidas en "Gran Hermano": una renuncia y una retirada por salud

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: Yo soy el pueblo, nací en una villa

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: "Yo soy el pueblo, nací en una villa"

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La provincia atribuyó los ataques en un supermercado y en Parque Casas a un conflicto entre "elementos residuales" de Los Monos

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Newells presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central
Ovación

Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
La Ciudad

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ovación
Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newells, herido, va por la heroica

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newell's, herido, va por la heroica

El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Policiales
La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Policiales

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

La Ciudad
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares
Economía

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16
Política

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco
El Mundo

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil
Información General

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo
El Mundo

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato
El Mundo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
Política

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono