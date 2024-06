Se estrena "Cris Miró (Ella)", la serie biográfica sobre la icónica vedette trans

Cris Miró no sólo es un ícono para la comunidad LGBTIQ+ argentina . Como actriz y vedette, revolucionó la cultura argentina en plenos años noventa con su visibilidad trans en las pantallas televisivas y los escenarios de calle Corrientes. A 25 años de su muerte , este domingo 23, a las 22, se estrenará por el canal TNT la serie biográfica “Cris Miró (Ella)”, que desde el lunes se podrá también ver completa en la plataforma Flow.

Junto a Vatenberg, comparten un largo recorrido de trabajo en común. En 2021, estrenaron la serie “Cross”, sobre un grupo de cross-dressers, que también escribieron en equipo. Antes de eso, protagonizaron juntos la obra de su autoría “Morite de envidia”. Por eso, cuando en plena pandemia Martín leyó el libro de Carlos Sanzol sobre Cris Miró, y tuvo el impulso de adaptarla al lenguaje audiovisual, inmediatamente convocó a Bianchini como aliado.

“Me contó que ya había hablado con el autor del libro y que estaba interesado en una adaptación. Me propuso sumarme, con lo difícil que nos parecía en ese momento que una productora pudiera interesarse en una figura trans, porque son contenidos que parecen de nicho. Pero sabíamos que la figura de Cris no lo era, porque fue muy masiva y muy reconocida en su momento”, contó Lucas sobre la gesta del proyecto.

Sin embargo, conseguir productora no fue fácil. Tuvieron una plataforma interesada que después se bajó, y finalmente consiguieron el acompañamiento de EO Media. En el medio, el proyecto fue cambiando de formatos y de enfoques. “En un momento fue película, en otro documental, y volvió a ser serie. Fue un proceso largo desde finales de 2020, comienzos de 2021”, detalló Bianchini. En ese tiempo, también se estrenó "Veneno", la serie biográfica sobre la ícono trans española Cristina Ortiz, hecha por Javier Ambrossi y Javier Calvo, que se convirtió en un éxito de crítica y de audiencia, sentando un precedente importante en la industria audiovisual.



Con el proyecto oficialmente en marcha, Lucas decidió darse de baja de otra propuesta que tenía y dedicarse de lleno a la biopic. “Leí el libro en un día, me lo devoré. Me pareció espectacular. Yo conocía un poco de la historia de Cris pero el libro ilumina bastante sobre su vida personal porque tiene muchas entrevistas a personas muy cercanas a ella. Sentía que todo eso se tenía que conocer. Y también sentía que faltaban referentes en la comunidad. Siempre digo que en lugar de usar una remera de Madonna, tendríamos que usar una remera de Cris”, aseguró el guionista.

En este sentido, subrayó el estatus de referente de Miró para varias generaciones de la comunidad LGBTIQ+ argentina, y en particular de las personas travesti-trans. Figuras como Flor de la V o la escritora Camila Sosa Villada, mencionan la presencia de Cris en la mesa de Mirtha Legrand o el living de Susana Giménez como un momento clave para la construcción de su propia identidad.

“Su historia era muy rica y queríamos ser parte de la construcción del mito, del ícono. Porque abrió caminos en muchos sentidos. Fue una pionera en un contexto súper hostil, en los noventa. Recién en el 98 se derogaron los edictos policiales que hacían que las personas trans fueran presas por estar vestidas del sexo opuesto, y Cris murió en el 99”, contextualizó Bianchini.

“Es muy interesante también su historia de cómo fue aceptada masivamente. Siento que también porque era muy hegemónica y de cierta forma diferente del imaginario que se tenía de las personas travesti-trans en ese momento. Recuerdo que yo tenía trece años y la gente hablaba bien de Cris porque ‘parecía una mujer’”, recordó Lucas, quien también hizo hincapié en la ambigüedad del personaje en tanto persona de clase media que estudiaba Odontología y que por la noche hacía shows.

“Después ese mismo medio le empezó a exigir por qué no se operaba, insistía mucho con su nombre. Ella tenía una elegancia muy particular para responder, era muy pícara y educada, sabía siempre qué contestar. A su vez también fue criticada por otras chicas del colectivo por no meterse en muchas cuestiones políticas. Con el diario de hoy, viendo hacia atrás, todo ese camino que hizo, su aparición en los medios, tiene todo otro significado”, remarcó el guionista.

Abordar la multifacética figura de Miró fue un desafío pero también una potencia para la dupla creativa. “El proyecto tenía muchas aristas para ser masivo. Cuando empezamos a armar el proyecto con Martín, la idea siempre fue no hablarnos entre nosotros, entre la comunidad. Soñábamos con que un padre pueda ver la serie con su hije y que se pueda generar ahí algún diálogo, que abra a más comprensión, y lograr esa empatía con el público. Y creo que lo logra, es una serie que convoca a un público amplio”, apuntó Lucas.

Sobre la estructura y el recorte narrativo, adelantó: “Cada capítulo es de cierta forma un tema dentro de su vida. Fue muy difícil porque tiene una vida muy rica y el libro es muy extenso y habla de muchas cosas. El gran desafío fue lograr una síntesis de una vida entera: sintetizar lo importante que sentíamos que se tenía que saber de la vida de Cris”.

A la adaptación de la obra de Sanzol, sumaron su propia exploración complementaria: hicieron entrevistas al hermano y la sobra de Cris, a su amiga y directora artística Jorgelina Abelardo, con amigos de la facultad, con un asistente que tuvo en el teatro y hasta con periodistas que la entrevistaron en la época. Además, sumaron la asesoría de Barbie Di Rocco. “Nos ayudó un montón con su visión. Nosotros no somos personas trans y necesitábamos esa perspectiva que nos enriquezca el imaginario y también las opiniones que podemos tener sobre algunas cosas”, indicó Bianchini.

“Fue un trabajo de mucha investigación. Y después por supuesto usamos nuestro imaginario para ficcionar. Pasa mucho con las biopic que siempre alguien aparece para decir que tal o cual cosa no fue así. Pero cuando uno está ficcionando hay que lograr converger varios elementos para contar, de fondo, algo verdadero. Se ficciona el cómo para que encajen las piezas porque si no es imposible el relato”, cerró el guionista.