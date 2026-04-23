La Capital | Zoom | Gonzalo Aloras

Gonzalo Aloras dará un seminario de composición y un show íntimo

El reconocido músico rosarino se presentará el sábado 25 en La Usina Social con una propuesta doble que combina formación y música en vivo

23 de abril 2026 · 10:37hs
El músico rosarino Gonzalo Aloras protagonizará una instancia doble en La Usina Social

El músico rosarino Gonzalo Aloras protagonizará una instancia doble en La Usina Social

Gonzalo Aloras, destacado músico rosarino, vuelve con una propuesta que incluye una instancia de formación y un show íntimo en formato piano y guitarra. Tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril en La Usina Social (Jujuy 2844) con una propuesta doble que combina formación y música en vivo.

El seminario de composición de canciones, que se desarrollará de 17.30 a 20h, está orientado tanto a quienes desean iniciarse en la escritura como a músicos con experiencia que buscan nuevas herramientas creativas. Durante el encuentro, Aloras compartirá su método de composición intuitiva, basado en su extensa trayectoria como autor e intérprete.

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>> Leer más: Gonzalo Aloras: la revolución con un libro y una guitarra

A lo largo de su carrera, sus canciones han sido interpretadas y compartidas junto a grandes referentes de la música argentina como Fito Páez, Litto Nebbia, Luis Alberto Spinetta, Charly García y Juanse, entre otros, consolidando un estilo personal que cruza la sensibilidad melódica con la exploración artística.

La jornada culminará con un show íntimo desde las 21, donde el artista ofrecerá un recorrido por sus composiciones en formato acústico, alternando piano y guitarra en un solo set. La propuesta promete un clima cercano, ideal para redescubrir su repertorio.

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