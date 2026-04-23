Netflix anunció una nueva película con Ricardo Darín y Diego Peretti

“Lo dejamos acá” es una comedia dirigida por Hernán Goldfrid, situada en un consultorio de psicoanálisis.

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá", una nueva película argentina que se estrenará en Netflix

Netflix lanzó el primer avance de “Lo dejamos acá”, una nueva película argentina protagonizada por dos de los actores más populares y queridos del país: Ricardo Darín y Diego Peretti. Según adelantaron desde la plataforma, se podrá ver en septiembre.

La comedia está dirigida por Hernán Goldfrid, quien trabajó con los dos intérpretes en sus producciones anteriores: Peretti estuvo en “Música en espera” (2009) y Darín en “Tesis sobre un homicidio” (2013). El realizador es cercano al universo de Damián Szifrón: fue primer director de segunda unidad de la serie “Hermanos y detectives” y primer ayudante de dirección de “Tiempo de valientes” (también con Peretti).

En “Lo dejamos acá”, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Peretti) llega a su consulta.

Ante esta premisa, algunos recordarán las entrañables escenas de consultorio de “No sos vos, soy yo”, donde Peretti era un paciente neurótico y Marcos Mundstocck un analista totalmente harto.

La nueva película de Netflix está además escrita por Emanuel Diez (autor de series como “El encargado”, “Nada” y “Coppola, el representante”, y producida por Kenya Films, la casa productora que Ricardo Darín y el Chino Darín llevan adelante junto a Federico Posternak.