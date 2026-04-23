Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una presunta discusión con un vecino

Un hombre de 37 años falleció este miércoles a última hora por una herida de arma de fuego. Luego de la denuncia del crimen en la zona noroeste de Rosario , el operativo concluyó con la captura de dos personas por la denuncia sobre una discusión previa al asesinato.

Matías Diep Asep murió poco después de las 23.30, cuando le dispararon en Cullen al 1200 bis . Mientras las fuerzas de seguridad provinciales abrían la investigación del episodio, un testigo identificó al asesino y comentó que se había ido en una motocicleta. Más tarde, los agentes dieron con él a una cuadra y media de allí y arrestaron a un segundo sospechoso.

De acuerdo a la versión preliminar, la víctima recibió un balazo en la cabeza . A continuación, el agresor se retiró de su domicilio, aunque no logró evadir a las autoridades y finalmente quedó bajo arresto por el homicidio.

El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó a la escena del crimen a la medianoche de este jueves, unos 20 minutos después de la denuncia. Los médicos corroboraron el deceso y el cuerpo fue retirado a las 4.50 de la mañana para realizar la autopsia en el Instituto Médico Legal (IML).

Detenido Génova Cullen Foto: Policía de Santa Fe.

Previamente, la Policía de Investigaciones (PDI) recogió material balístico para colaborar con la pesquisa. Mientras tanto, integrantes del Comando Radioeléctrico fueron a buscar al supuesto autor del asesinato, un hombre de 50 años.

>> Leer más: El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden prisión perpetua para Fran Riquelme

A partir de la declaración, los agentes de las fuerzas de seguridad inspeccionaron un negocio ubicado cerca de Génova y Cullen. Allí arrestaron a Pablo B. y le secuestraron una motocicleta Keller KN-150-13 roja. También aprehendieron a Mariano A. (50) en base a los testimonios recabados.

Según el relato de vecinos, la víctima y el presunto agresor protagonizaron una discusión dentro de un domicilio de la zona. Tras el altercado se escucharon disparos y el acusado se fue.

Homicidio Cullen 1200 bis 2 Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Luego del operativo en la zona noroeste, los detenidos quedaron a disposición del fiscal Ignacio Hueso. Además del examen forense del cadáver, el funcionario de la unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) ordenó el traslado del vehículo para depósito judicial.

Moto Génova Cullen Foto: Policía de Santa Fe.

Fuentes oficiales añadieron que Matías Gabriel Diep Asep tenía antecedentes de denuncias policiales sobre el uso de armas de fuego. Algunos investigadores creen que tenía problemas por el consumo de drogas y la comercialización de estas sustancias ilegales.