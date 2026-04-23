Qué dijo Griselda Siciliani sobre una posible reconciliación con Luciano Castro

Luego de que circularan imágenes de ambos caminando juntos en Buenos Aires, la actriz negó cualquier reencuentro con su ex

Una de las relaciones más comentadas en las redes sociales y en los medios de comunicación en los últimos meses fue, sin dudas, la de Griselda Siciliani y Luciano Castro . Los famosos, que habían comenzado su vínculo en mayo de 2024, atravesaron una ruptura mediàtica llena de rumores de infidelidad, chats filtrados e incluso la internación de Castro en un centro de rehabilitación.

Aunque se separaron a principios de 2026 y las aguas parecían haberse calmado, en las últimas horas el romance volvió a ser tema de conversación . En redes sociales comenzó a circular un video en el que se los ve juntos nuevamente , lo que despertó ilusiones sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, lejos de alimentar esas versiones, Siciliani salió a aclarar la situación y respondió de manera contundente .

El video viral de Griselda Siciliani y Luciano Castro

En el video que se viralizó en redes sociales, se puede ver a la pareja, caminando juntos por una de las calles de Buenos Aires. En específico, las imágenes habrían sido registradas en la zona de Mar de Cobo y el clip comenzó a circular en TikTok. El usuario que lo publicó escribió: “Laammmm”.

Rápidamente, el video fue replicado en distintas redes sociales y medios de comunicación, lo que generó una ola de especulaciones y muchos comenzaron a sospechar sobre una posible reconciliación entre los actores.

Embed Un usuario de tiktok compartió un video donde se los ve a Griselda sicilini y a Luciano Castro JUNTOS pic.twitter.com/qmCLGFRfma — nom0leste (@nom0leste) April 23, 2026

La respuesta de Griselda Siciliani

Sin dejar que los rumores sigan circulando, la actriz Griselda Siciliani se comunicó con el programa Desayuno Americano para aclarar la situación.

En diálogo con el periodista Luis Bremer, fue contundente y desmintió cualquier versión de reconciliación: “Es totalmente falso. El video que circula es del invierno pasado. No lo veo desde que me separé. Abrazos”, expresó, tratando de despejar cualquier tipo de duda o rumor en torno a su vínculo con Luciano Castro.