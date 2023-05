La principal productora de telenovelas de Brasil, TV Globo, se prepara para el estreno de su nueva novela de las 21 que tendrá al corazón productivo de Mato Grosso do Sul como escenario principal de la trama. Se trata de "Terra e Paixão" (Tierra y pasión, en portugués), que estrena el próximo 8 de mayo, y cuyo elenco contará con la participación de la actriz rosarina Natalia Dal Molin , quien viene trabajando hace varios años en el país vecino, y recientemente viene de encarnar a Shana, una estrella de la industria pornográfica en la serie "Hard", la producción brasileña de HBO de Rodrigo Meirelles.

“Vengo trabajando en Brasil desde hace tiempo y siempre me abren las puertas a desafíos interesantísimos. Participé de elencos en series de Globo Play, pero novela de la Globo era mi sueño, de esos que deseás con fuerza, que le pedís al mar, que lo anotás en papel y hasta en el espejo”, contó Natalia en diálogo con La Capital.

La actriz rosarina -que también encarnó a “Mary” Maradona, una de las hermanas del Diez en "Sueño bendito” por Amazon Prime Video- reconoce que muchas veces el camino artístico puede parecer un poco inhóspito, sobre todo para quienes lo transitan, pero está convencida de que “con actitud, determinación y amor todo llega” y alienta a quienes transitan por el mismo camino a no bajar los brazos. “Lo que soñamos se plasma mientras hacemos arte, es decir, mientras demostramos que los mundos se crean con la imaginación y que no hay límites”, dijo.

natiglobo.jpg Natalia Dal Molin, en la presentación realizada en TV Globo previo al estreno de la novela.

La rosarina compartirá elenco y horario central de la grilla brasileña con grandes figuras como Barbara Reis, Tony Ramos, Cauã Reymond, Johnny Massaro, Gloria Pires, Debora Ozório, Charles Fricks, Rainer Cadete, Ruan Alves, Amaury Lorenzo, Tatiana Tiburcio y Flávio Bauraqui, entre otros. La dirección está a cargo de Luiz Henrique Rios.

Con todo el universo rural como protagonista, la novela tendrá una suerte de babel, en el que se mezclan personajes y sus acentos. Uno de estos acentos será el español, o más bien el portuñol, que aportará Natalia de la mano de su personaje Graciara.

“Mi personaje es una paraguaya que viene a Brasil para cambiar su vida. Llega a Mato Grosso y le dan una posibilidad de trabajo en el bar de doña Cándida, personaje que va a interpretar Susana Viera, un ícono de las novelas brasileñas. Graciara es muy divertida y siempre está metida en todo. Y como toda inmigrante (que es también algo que siento), acarrea una fuerza inconmensurable para conseguir lo que desea”, contó la actriz sobre su personaje.

Como una “gran comida brasileña”, la novela “tiene de todo”, aseguró Natalia. “La protagonista principal es una mujer “preta” (afrodescendiente), interpretada por la actriz Bárbara Reis, que se enfrenta a todos para defender sus tierras. El público va a poder entender los intersticios y capas de poder que existen, en un mundo aún comandado por hombres. Va a tener también un núcleo indígena, para contar aquello que no contaron los libros de historia, con la conciencia y el amor por la naturaleza. Un condimento clave es el bar, donde se desenvuelve mi personaje porque es el mundo cómico y donde nos enteramos de todo. Y (como toda novela) va a tener muchas idas y vueltas, amoríos, secretos y pasión”, adelantó Dal Molin.

Sobre el universo rural que va a mostrar la novela, la actriz rosarina contó que tuvieron varias entrevistas con los productores rurales y las cooperativas de la región de Mato Grosso do Sul, donde acontece la historia. “La gente del lugar estaba muy agradecida de tener a todo un elenco global en sus tierras coloradas”, destacó.

Brasil es conocido mundialmente por su historial de telenovelas que llegan a varios países, entre ellos Argentina. Novelas como “Avenida Brasil”, “El clon” o “Lazos de familia”, por nombrar algunas, tuvieron un gran éxito en la televisión de este país, liderando en varias oportunidades el rating nacional. Si bien todavía no hay fecha confirmada, Dal Molin aseguró que el desembarco de la novela brasileña en la pantalla argentina está asegurado.

VEM AÍ! Terra e Paixão está chegando entre nós! | TV Globo

La realidad rural hecha novela

“Terra e Paixão” espera repetir el éxito de “Pantanal”, la novela de las 21 que también produjo la TV Globo en 2022, al llevar nuevamente la realidad del agro brasileño al horario central de la televisión abierta.

De hecho para el 2024, TV Globo ya aseguró también una trama rural en horario estelar, con un remake de “Renascer”, la novela de Benedito Ruy Barbosa, estrenada originalmente en 1993, y que cuenta la historia de un productor de cacao en Bahía.

Sobre el tema de la representación simbólica del campo en nuestro país, hace poco el periodista Osvaldo Bazán decía en una entrevista a una radio rosarina: “No hay un conocimiento simbólico de lo que es el campo argentino. No hay novelas sobre el campo argentino, no hay películas sobre el campo argentino. No existe la representación simbólica y cultural (del agro argentino), que sería tan importante”.

El comentario lo hizo durante una entrevista con Roberto Caferra (Radio 2), a raíz de un video que filmó el propio Bazán en enero de este año, en el que se podía ver la gran sequía que afectó a la región productiva de Argentina. El video se viralizó rápidamente e impactó sobre todo en las ciudades.

“Quizás las organizaciones que tienen que ver con el campo, más allá de preocuparse por la cuestión gremial, que es entendible, deberían crear ese material simbólico. Deberían entender que uno no ama lo que no conoce. Y el campo no está dando a conocer lo que es una parte fundamental del país”, reflexionaba Bazán.