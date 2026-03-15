Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Franco Colapinto hizo su mejor carrera en Alpine y sumó al fin su primer punto en el equipo francés. Pierre Gasly fue 6° y ganó por primera vez Kimi Antonelli

Espectacular largada de Franco Colapinto y una carrera bárbara en China para volver a sumar en la Fórmula 1. Primera cosecha en Alpine.

Franco Colapinto lo hizo al final y obtuvo su primer punto en el equipo Alpine , con una carrera excelente en China que bien pudo depararle un mejor resultado que el 10° puesto. Su compañero Pierre Gasly fue 6° y obtuvo su primer triunfo en la Fórmula 1 , Kimi Antonelli.

Al fin Colapinto pudo sumar en Alpine y en la Fórmula 1. No lo hacía desde Austin 2024 con Williams, ya que el año pasado no pudo lograrlo y solo estuvo cerca en Zandvoort. Además, terminó de nuevo una carrera con el auto francés: largó 20 (una no lo hizo, en Inglaterra 2025) y llegó en 20.

Y se quedó con las ganas de superar a Carlos Sainz en esos últimos giros donde lo perjudicó tener que dejar pasar a Antonelli primero y a Russell después.

Colapinto quería más, lo dejó claro al bajarse del auto y eso habló muy bien de su ambición, de no conformarse con un 10° puesto. Es que sabía que con la excelente largada que hizo, si no hubiera entrado el SC en el giro 10 otro podía haber sido el resultado.

Sin los McLaren adelante, que no partieron directamente, aprovechando además el toque inicial de Isack Hadjar y Oliver Bearman, Colapinto cerró sexto la primera vuelta con goma dura, detrás de Gasly que calzó blandas y así se mantuvo hasta esa vuelta 10.

Pero con el safety car, Alpine decidió dejarlo en pista porque calzaba duras y cuando se relanzó hasta llegó a estar segundo, posición que defendió en el relanzamiento por una vuelta y media ante Hamilton, y que un argentino no ocupaba desde el 21 de marzo de 1982, cuando Carlos Alberto Reutemann finalizó en esa posición el GP de Sudáfrica, primera carrera de ese año.

Desde ahí Colapinto hizo una defensa heroica con Esteban Ocon, que paró antes y, cuando el argentino lo hizo, el francés se lo llevó puesto y le dañó todo el piso. Con 23 giros por delante, y trompo completo que le hizo perder un montón, trepó al 10° puesto gracias también al abandono de Max Verstappen. Que para el argentino pudo ser mejor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2033107580319326673&partner=&hide_thread=false Kimi Antonelli leads a Mercedes 1-2 in Shanghai!



Here are your points-scorers after a thrilling race #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/pPRrqN3Yeq — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Nada conforme el piloto argentino

"Tuve suerte de sumar porque abandonó Max Verstappen. Estoy con bronca, no por Esteban (Ocon) que me pidió disculpas. Me perjudicó el safety car, no tiene sentido que en Australia no lo hicieran entrar y acá sí. Hice una gran largada y venía muy bien, pero eso no me dejó estar más arriba", dijo un argentino que quería más.

"Lo di todo y cuando no se dan las cosas te da bronca, pero es parte de la Fórmula 1. A Carlos (Sainz) tenía unas ganas de pasarlo... me iba a tirar en cualquier lado, pero por suerte no hice ninguna cagada".

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Colapinto fue décimo, sumó un punto y contó sus sensaciones después del #ChineseGP. ¿Hubo mala suerte?



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La carrera de Franco Colapinto

Colapinto volvió a hacer una largada fantástica, pasando del 12° lugar al 8° puesto, por supuesto ayudado porque los McLaren no pudieron largar. Lando Norris ni salió hacia la grilla y a Oscar Piastri debieron retirarlo, como a Gabriel Bortoleto con el Audi. Mientras, Alex Albon que ya partía desde el pit lane, tampoco pudo hacerlo.

Pero al pasar por la línea de meta por primera vez estaba 6°, gracias al despiste de Isack Hadjar y de Oliver Bearman en su lucha personal, pero sobre todo al tremendo aguante que le hizo a Liam Lawson, otro que largó bárbaro.

El argentino se estabilizó en ese lugar hasta que en la vuelta 10 entró el safety car, por el Aston Martin de Lance Stroll parado en un lugar peligroso. Varios pararon a cambiar, de hecho todos los de punta y Pierre Gasly, pero Colapinto siguió en pista.

Colapinto quedaba en un mágico segundo lugar durante esas tres vueltas de SC, pero también duramente una vuelta y media más, cuando Hamilton, después de deshacerse de Ocon, llegó a superarlo.

Leclerc y Russell lo superaron no sin esfuerzo, mientras aguantaba con fiereza a Ocon, que tampoco había parado, pero Bearman y Verstappen, con caucho nuevo sí lo llegaron a pasar, pero tampoco les fue fácil.

Al llegar a mitad de carrera, Colapinto aguantaba entonces en el 7° puesto a Ocon y este a Gasly, que con goma nueva no podía con su excompañero de Alpine.

Adelante, Russell primero dio cuenta de Hamilton y luego con Leclerc, en lo que parece ya una clásica postal de la F-1.

Al entrar al giro 29, Ocon superó a Colapinto, pero no entró bien pisado a la recta y Gasly superó a ambos. Ahí aprovechó el argentino para recuperar la posición con el de Haas y quedar 8°.

Resignado, Ocon fue a boxes a cambiar gomas y poner medias, mientras que por radio Gasly felicitaba a Colapinto por la defensa tremenda que hizo. En la vuelta 30 entonces, los dos Alpine en puntos, 7° y 8°, pero con ventaja para el francés, ya habiendo parado.

Colapinto quedó delante de Hulkenberg, que no había parado tampoco. Y en el giro 32, con goma gastada, hacía su mejor vuelta: 1m 37,802s.

En la vuelta 33, Colapinto fue finalmente a los boxes, y calzó gomas medias nuevas. Salió delante de Ocon, que se lo llevó puesto, provocándole un trompo completo.

Colapinto comunicó al box que sintió que algo se rompió, mientras Ocon admitió su culpa. El argentino igual siguió en pista y marcó su mejor tiempo de carrera.

Hulkenberg paró en boxes, Colapinto ascendió al 12° lugar y volvió a bajar su tiempo de vuelta. Su ingeniero le comunicó que había un daño en el piso, pero que podía seguir.

El argentino volvió a bajar su tiempo en 1m 36,783s, mientras que a Ocon le dieron 10 segundos de penalización. En la punta, las Ferrari luchaban entre ellas intercambiando la última posición de podio, con Antonelli separado de Russell con una buena ventaja de 6,8s.

En el giro 42, Colapinto dio cuenta de Lindblad, que no había parado, para ubicarse 11°, a 7s de Sainz, que llevaba 33 vueltas de goma dura.

En la vuelta 46 le ordenaron parar el auto a Max verstappen, que estaba 6°, por lo que Colapinto volvió a meterse en zona de puntos, en el 10° lugar, mientras ya estaba a menos de 4s de Sainz,

Cuando ya estaba a menos de 2s, Colapinto debió dejar pasara Antonelli, que le sacaba una vuelta y debió pasar otra para que Sainz también perdiera tiempo.

A falta de 4 vueltas recién Colapinto le achicó a menos de 1 segundo. En ese momento, delante de ellos Antonelli siguió de largo al final de la recta principal pero pudo dominar el Mercedes.

Y otra vez cuando Colapinto ya atacaba a Sainz debió dejar pasar a Russell. Así entraron a las dos últimas vueltas. Lo intentó hasta el final, pero no pudo, mientras toda la emoción se llevaba Antonelli.

Hacía 20 años que un piloto italiano no ganaba en F-1, desde Giancarlo Fisichella con Renault en Malasia 2006. Por entonces, Antonelli no había nacido.

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>>Leer más: Fórmula 1 en China: todo lo que hay que saber y esperar de Franco Colapinto en Shanghai

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032731673993900313&partner=&hide_thread=false It's Kimi Antonelli who will lead the field away!



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

>>Leer más: Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA, pero lo pagó con una desmedida sanción

La Q2 del GP de China

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Hulkenberg

Colapinto

Ocon

Lawson

Lindblad

Bortoleto#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UcUflt6NeO — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

>>Leer más: Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada

La Q1 del GP de China

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Sainz

Albon

Alonso

Bottas

Stroll

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La SQ3 del GP de China

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1 Russell

2 Antonelli

3 Norris#f1 #GPchinese pic.twitter.com/6olzuTa2Gf — JonaF1 (@jona_f1ok) March 13, 2026

La SQ2 del GP de China

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Hulkenberg

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Lindblad

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La SQ1 del GP de China

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Both Williams are out of Sprint Qualifying!



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Alonso

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La FP del GP de China