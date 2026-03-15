Roldán refuerza seguridad, digitaliza tributos y moderniza la gestión

Tras retomar su agenda, luego de una pausa por razones de salud, el intendente Daniel Escalante valorizóel trabajo que realiza el municipio contra el narcomenudeo y las inversiones en seguridad y tecnología

Escalante también valoró el trabajo coordinado con el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, volvió a la actividad plena al frente del municipio luego de atravesar un problema de salud que incluyó un infarto y una cirugía de cinco bypass. El mandatario contó cómo fue su recuperación y repasó algunas de las principales líneas de gestión de su gobierno, con eje en la seguridad, la modernización administrativa y el crecimiento sostenido de la ciudad.

Escalante explicó que el episodio de salud lo obligó a una pausa en su actividad, pero aseguró que desde noviembre retomó el trabajo municipal con algunos cuidados personales y una rutina de rehabilitación cardiovascular.

“Tuve un infarto y una cirugía con cinco bypass, pero desde noviembre estoy nuevamente trabajando en la Municipalidad. El 10 de diciembre reasumimos y seguimos al pie del cañón, con algunos cuidados y con rehabilitación cardiovascular”, relató.

Uno de los ejes centrales de la gestión municipal sigue siendo la seguridad . En ese marco, Escalante señaló que desde el inicio de su gobierno el municipio decidió acompañar a los vecinos en la denuncia de puntos de venta de droga.

Según explicó, el municipio canaliza ante el Ministerio Público de la Acusación las denuncias que muchas veces los vecinos no se animan a realizar por temor.

“Dijimos desde el primer día de gestión que denunciaríamos los puntos de venta de droga en la ciudad. En realidad lo que hacemos es trasladar las preocupaciones de los vecinos, que muchas veces no se animan a denunciar, y lo canalizamos a través del intendente”, explicó.

El mandatario recordó que la provincia de Santa Fe cuenta con una ley de narcomenudeo que permite que estos casos sean investigados por la Justicia provincial.

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“Presentamos las denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación y después ellos continúan con la investigación junto con la policía y la Justicia”, indicó.

Escalante remarcó que la seguridad fue definida como una política pública prioritaria de su gestión, teniendo en cuenta la cercanía de Roldán con Rosario y la complejidad que históricamente tuvo la problemática del delito en la región.

Una cuestión de Estado

“Somos una ciudad que está a 20 kilómetros de Rosario y sabíamos el problema que padecía esa ciudad. Por eso tomamos la seguridad como una política pública de gestión y le pusimos mucha energía”, sostuvo.

En ese marco, el municipio avanzó con una fuerte inversión en infraestructura tecnológica y recursos humanos destinados al control urbano.

Actualmente, Roldán cuenta con más de 430 cámaras de videovigilancia, lectoras de patentes, herramientas de inteligencia artificial y dos centros de monitoreo.

“Se hizo una inversión muy importante en tecnología y también en personal. Además compramos móviles para la guardia urbana: pasamos de tener dos que funcionaban a tener catorce”, detalló.

El intendente destacó que el municipio destina aproximadamente el 20% de su presupuesto a políticas vinculadas con la seguridad.

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“Es muchísimo, pero sabíamos que teníamos que hacer esa inversión para cuidar a nuestros vecinos”, afirmó.

Durante la entrevista, Escalante también se refirió al proceso de modernización administrativa que impulsa el municipio, especialmente en relación al pago de tributos y tasas municipales.

En ese sentido, adelantó que desde abril se avanzará con nuevas herramientas digitales que permitirán simplificar el pago de impuestos municipales y facilitar los trámites para los contribuyentes.

La iniciativa incluye la incorporación de sistemas de débito automático, tasa digital y nuevas modalidades de pago electrónico, con el objetivo de agilizar los procesos y mejorar la relación entre el municipio y los vecinos.

Desde la Municipalidad señalan que el objetivo es seguir avanzando en la digitalización de la gestión pública, reduciendo trámites presenciales y generando herramientas más ágiles para los contribuyentes.

La ciudad que no deja de crecer

Ubicada a 20 kilómetros de Rosario, Roldán se consolidó en los últimos años como una de las ciudades con mayor crecimiento del área metropolitana. Su cercanía con la principal ciudad de la región y la expansión de barrios residenciales, loteos y desarrollos urbanísticos la convirtieron en un destino elegido por muchas familias que buscan vivir fuera del ritmo urbano rosarino sin perder conectividad.

Ese crecimiento demográfico sostenido trajo consigo nuevos desafíos para la gestión municipal, especialmente en materia de infraestructura, servicios públicos, tránsito y seguridad.

En ese contexto, desde el municipio destacan que una de las prioridades de la gestión es acompañar ese desarrollo con inversiones en tecnología, control urbano y modernización administrativa, además de fortalecer la coordinación con el gobierno provincial en materia de seguridad.

Trabajo conjunto con la provincia

Escalante también valoró el trabajo coordinado con el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Según señaló, gran parte de las investigaciones se nutren de la información que surge del sistema de monitoreo municipal. “Tenemos una excelente relación con el gobierno provincial y trabajamos permanentemente en conjunto. Muchas investigaciones se nutren de la información que nosotros aportamos desde el centro de monitoreo”, explicó.

En ese sentido, destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar contra el delito y el narcotráfico. “Se nota un cambio de actitud muy importante y una decisión política de ir a fondo contra el delito. Eso se ve en la calle y en el trabajo que está haciendo la policía”, concluyó.

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