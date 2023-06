Salma Hayek celebra poder reírse de sí misma en "Black Mirror"

Black Mirror: Temporada 6 | Tráiler oficial | Netflix

Con una temática que toca, entre otros aspectos, cuestiones como la propiedad y uso de los datos personales o la inteligencia artificial, y hasta una graciosa referencia metanarrativa que alude incluso al propio Netflix en el panorama del entretenimiento, “Joan es horrible” se inserta en una temporada que parece haber recuperado el pulso -en algún momento perdido- de “Black Mirror”. Esa impronta que hizo de la serie una propuesta disruptiva, atractiva visualmente e interesante en sus reflexiones, y a su creador, Charlie Brooker, un nombre propio en las grandes ligas de la era del streaming.

En conversación con esta agencia, Hayek recordó cómo la “conflictuó” una escena en particular del episodio, que transcurre en una iglesia, al punto de que creyó que no podría hacerla.

“Creo que tuvimos experiencias muy diferentes”, planteó por su parte Annie Murphy, actriz que cosechó numerosos premios como parte de la serie de comedia “Schitt’s Creek”: “Cuando lo leí en el guion pensé «déjenme hacerlo, esto es ridículo y salvaje, y no puedo esperar para que llegue el momento», pero Salma lo tuvo más difícil”, recordó.

salma-hayek-black-mirror-120049.jpg Hayek y Murphy en el lanzamiento de la nueva temporada de "Black Mirror".

“Sí, yo estaba encantada con que Charlie hubiera escrito un guion conmigo en mente -aportó Hayek-, lo leía y me reía, y cuando llegamos a esa escena me quedé con la boca abierta. Mis agentes me decían «pero si es una cosa súper ridícula, es una parodia» y yo decía «no sé si tengo el valor». Inclusive cuando la estábamos filmando estaba nerviosa, no quería que me tomaran de cerca”.

Con su clásica mirada tan oscura como satírica, que parte del tema de la tecnología y sus usos para comentar sobre diversas problemáticas de la sociedad contemporánea, la nueva entrega trae a un seleccionado de figuras de la talla de Hayek y Murphy, pero también a Michael Cera, Aaron Paul, Kate Mara, Ben Barnes, Himesh Patel, Josh Hartnett o Zazie Beetz, entre más.

¿Qué pensaron cuando las llamaron para participar de “Black Mirror”? ¿Eran fans de la serie?

Annie Murphy: Yo era muy muy muy fan, fue muy fuerte cuando me llamaron, más grande cuando leí el guion, y todavía más cuando descubrí que iba a trabajar con Salma.

Salma Hayek: Yo no veía “Black Mirror” porque me asusto muy fácil, no me gusta ver cosas de miedo. Yo tenía la imagen de que el programa era de miedo aunque sí entendía que Charlie Brooker, el creador, es un genio, porque vi alguno. Y cuando me dijeron que había escrito un episodio donde yo interpretaría a Salma Hayek me dio miedo, dije “¿qué voy a hacer? ¿Será algo terrible? ¿Voy a matar gente?”. Y cuando lo leí fue muy refrescante porque me moría de la risa y nunca me imaginé que “Black Mirror” estuviera haciendo comedia, y esto es una comedia negra pero de un tono súper interesante.

salma-hayek-black-mirror-061423-2-db4229cebad8492bb56678d0c25810ae.jpg Hayek explota con gracia los clichés sobre los latinos.

Mencionaste a la prensa que habías tomado este papel como una gran oportunidad para explorar la manera en que muchas veces sos representada, los clichés, las ideas que se tienen sobre vos como figura pública.

SH: Es una manera de reírse de uno mismo y te da mucha libertad poder exagerarte a ti misma y que no te importe. Tener un personaje que hace cosas que quizás tú no y que ni siquiera puedes pensarlas porque te sentirías avergonzada de ti misma. Poder tener la libertad de ir ahí y ser una persona fatal y reírte también de eso es una oportunidad que viene una vez en la vida si tienes suerte.

Un tema que toca “Joan es horrible” en particular es este temor de cuánto saben nuestras apps y nuestros dispositivos sobre nosotros, cuánta información les entregamos sin ser conscientes.

SH: ¡Y cómo nos espían! No es que les demos, sino que nos espían.

¿Es un miedo con el que se sientan identificadas?

AM: Cien por ciento; a veces me siento una loca de las teorías conspirativas, pienso “nuestros teléfonos nos escuchan, todos nos escuchan”, pero creo que efectivamente nuestros teléfonos nos están escuchando.

SH: A mí lo que me enoja es cuánta inteligencia se está yendo en espiarnos, en recrearnos para que no nos necesiten más, y todavía no descubren la cura del cáncer, y todavía no descubren una pastilla para que no te salgan canas (risas). Todo va hacia una tecnología que resuelve nuestra necesidad de escapar de uno mismo y de escapar de nuestras vidas. Y es por esa parte de nosotros que intenta ir del otro lado que nos pueden manipular tan fácilmente.