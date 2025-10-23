La Capital | Zoom | La Renga

Salieron a la venta las entradas de La Renga en Rosario: cómo comprar y cuánto cuestan

Las entradas para el el show del sábado 13 de diciembre en el Autódromo ya están disponibles. En esta nota, los detalles para la compra

23 de octubre 2025 · 09:32hs
La Renga llega a Rosario en diciembre.

La Renga llega a Rosario en diciembre.

La Renga, una de las bandas más convocantes del rock argentino, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un recital a fin de año que tendrá lugar en Rosario. El encuentro será el sábado 13 de diciembre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio a las 20 y las entradas se consiguen a partir de este jueves.

El grupo compuesto por Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias se encuentra en medio de una gira por Sudamérica que comenzó el 27 de agosto en Uruguay, siguió en Paraguay y pronto llegará a territorio santafesino. Antes de desembarcar en la Cuna de la Bandera, los artistas pasarán por Brasil.

El regreso a Rosario se perfila como una noche prometedora, en tanto será la última del año. No obstante, aún deben seguir viaje hasta Chile para ponerle punto final al tour internacional en enero.

>> Leer más: La productora de La Renga en Santa Fe sufrió un apriete de la barra brava de Colón

El anuncio del concierto fue realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda. Allí detallaron cómo será la venta de entradas.

la renga video

Cómo sacar entradas para ver a La Renga en Rosario

La venta de entradas para el recital de La Renga en Rosario comenzó este jueves 23.

Las entradas podrán adquirirse de manera presencial, en los puntos de venta autorizado pero solo en efectivo. También esta disponible la venta online, que ofrece distintas modalidades de entrega: retiro en punto de entrega, retiro en la boletería del predio el día del show, o envío a domicilio, una opción disponible por tiempo limitado debido a los plazos de distribución hacia las distintas provincias.

La plataforma encargada de las transacciones es Arte Infernal y desde su página web oficial (www.arteinfernal.com) se pueden obtener tickets para cualquiera de los recitales planificados por la banda.

A partir de este jueves, los usuarios que ingresen a la página verán un cartel de La Renga con la información de la fecha en Rosario y al hacer click sobre este podrán iniciar la compra de las entradas.

Como suele ocurrir con las bandas que gozan de un alto número de seguidores, se espera que la demanda de entradas sea muy alta en las primeras horas de venta por lo que se recomienda organizarse para ingresar a la página lo más temprano posible.

>> Leer más: La Renga vuelve a Rosario: cómo comprar entradas para el show de fin de año

Cuánto salen las entradas para ver a La Renga en Rosario

Las entradas para ver a la banda de rock tiene un costo de $73.000, al que se le tienen que sumar $7.300 de costo de servicio.

Según la pagina web oficial el máximo de compra por persona es de 5 entradas. Las entradas pueden abonarse con dinero en cuenta de MercadoPago, opción que no requiere validación, o con tarjetas de crédito y débito de las marcas VISA, Mastercard, Maestro y Cabal. Es importante tener en cuenta que las compras realizadas con tarjeta deberán validarse ingresando el código que aparece en el homebanking asociado a la cuenta o tarjeta utilizada.

>> Leer más: La Renga anunció show en diciembre en el Autódromo de Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Cómo retirar las entradas para ver a La Renga en Rosario

Las entradas compradas por internet podrán retirarse a partir del 30 de octubre en el punto de entrega elegido o directamente en la boletería del estadio el día del show.Los puntos habilitados para retirar las entradas son: La Daga en Rosario, Arte Infernal en CABA, El Sabbath en Don Torcuato y Edén en Córdoba. El retiro solo podrá hacerlo el titular de la tarjeta con la que se realizó la compra, presentando el DNI y la tarjeta de crédito o débito utilizada para el pago.

Si se realizo la compra con opción de envío a domicilio (que tiene un costo de $11000), una vez realizado el envío, el comprador recibirá por correo electrónico la información necesaria para hacer el seguimiento del paquete. El despacho deberá dirigirse a un domicilio donde se encuentre el titular de la compra.

Noticias relacionadas
El Hombre Orquesta de la peatonal Cordoba conquistó a Guido Kaczka

De la peatonal Córdoba a la TV nacional: el Hombre Orquesta conquistó a Guido Kaczka y recaudó $12 millones

Llega a los cines una película protagonizada por Jeremy Allen White, el actor de la icónica serie The bear

Estrenos de cine: una comedia, una biopic con Jeremy Allen White y una novedosa película de terror

rocio robles, la rosarina que conquisto a adrian suar: del carnaval de barrio a la tv y su amor por central

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Indy, el protagonista de la película Good Boy, que se podrá ver en los cines en Rosario desde este jueves

Se estrena en cines "Good Boy", una película de terror desde el punto de vista de un perro

Ver comentarios

Las más leídas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Lo último

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Esteban Motta: Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió el gobernador de Santa Fe en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes
Información General

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Ovación
Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura
Ovación

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Newells: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

La Ciudad
Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves
La Ciudad

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una picardía de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Economía

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
Política

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
La Ciudad

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales