Salieron a la venta las entradas de La Renga en Rosario: cómo comprar y cuánto cuestan

Las entradas para el el show del sábado 13 de diciembre en el Autódromo ya están disponibles. En esta nota, los detalles para la compra

La Renga , una de las bandas más convocantes del rock argentino, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un recital a fin de año que tendrá lugar en Rosario. El encuentro será el sábado 13 de diciembre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio a las 20 y las entradas se consiguen a partir de este jueves.

El grupo compuesto por Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias se encuentra en medio de una gira por Sudamérica que comenzó el 27 de agosto en Uruguay , siguió en Paraguay y pronto llegará a territorio santafesino. Antes de desembarcar en la Cuna de la Bandera, los artistas pasarán por Brasil .

El regreso a Rosario se perfila como una noche prometedora, en tanto será la última del año . No obstante, aún deben seguir viaje hasta Chile para ponerle punto final al tour internacional en enero.

El anuncio del concierto fue realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda. Allí detallaron cómo será la venta de entradas.

Cómo sacar entradas para ver a La Renga en Rosario

La venta de entradas para el recital de La Renga en Rosario comenzó este jueves 23.

Las entradas podrán adquirirse de manera presencial, en los puntos de venta autorizado pero solo en efectivo. También esta disponible la venta online, que ofrece distintas modalidades de entrega: retiro en punto de entrega, retiro en la boletería del predio el día del show, o envío a domicilio, una opción disponible por tiempo limitado debido a los plazos de distribución hacia las distintas provincias.

La plataforma encargada de las transacciones es Arte Infernal y desde su página web oficial (www.arteinfernal.com) se pueden obtener tickets para cualquiera de los recitales planificados por la banda.

A partir de este jueves, los usuarios que ingresen a la página verán un cartel de La Renga con la información de la fecha en Rosario y al hacer click sobre este podrán iniciar la compra de las entradas.

Como suele ocurrir con las bandas que gozan de un alto número de seguidores, se espera que la demanda de entradas sea muy alta en las primeras horas de venta por lo que se recomienda organizarse para ingresar a la página lo más temprano posible.

Cuánto salen las entradas para ver a La Renga en Rosario

Las entradas para ver a la banda de rock tiene un costo de $73.000, al que se le tienen que sumar $7.300 de costo de servicio.

Según la pagina web oficial el máximo de compra por persona es de 5 entradas. Las entradas pueden abonarse con dinero en cuenta de MercadoPago, opción que no requiere validación, o con tarjetas de crédito y débito de las marcas VISA, Mastercard, Maestro y Cabal. Es importante tener en cuenta que las compras realizadas con tarjeta deberán validarse ingresando el código que aparece en el homebanking asociado a la cuenta o tarjeta utilizada.

Cómo retirar las entradas para ver a La Renga en Rosario

Las entradas compradas por internet podrán retirarse a partir del 30 de octubre en el punto de entrega elegido o directamente en la boletería del estadio el día del show.Los puntos habilitados para retirar las entradas son: La Daga en Rosario, Arte Infernal en CABA, El Sabbath en Don Torcuato y Edén en Córdoba. El retiro solo podrá hacerlo el titular de la tarjeta con la que se realizó la compra, presentando el DNI y la tarjeta de crédito o débito utilizada para el pago.

Si se realizo la compra con opción de envío a domicilio (que tiene un costo de $11000), una vez realizado el envío, el comprador recibirá por correo electrónico la información necesaria para hacer el seguimiento del paquete. El despacho deberá dirigirse a un domicilio donde se encuentre el titular de la compra.