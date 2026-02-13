La Capital | La Ciudad | deudores alimentarios

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos superó los 2.500 certificados digitales

Sólo en enero, gestionaron más de 1.400 certificados bajo la nueva modalidad implementada por la Justicia santafesina

13 de febrero 2026 · 16:23hs
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos se encuentra vigente desde el 15 de diciembre de 2025.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos superó los 2.500 certificados digitales emitidos y consolida el trámite ciento por ciento online, informó la Corte Suprema de Justicia santafesina. Sólo en enero, se confeccionaron más de 1.400 certificados bajo la nueva modalidad, reflejando la creciente adopción del sistema digital por parte de la ciudadanía.

Desde el 15 de diciembre de 2025, se encuentra disponible una nueva modalidad para gestionar la solicitud, pago y recepción del Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (CRDAM) de forma remota y ciento por ciento a distancia. Esta iniciativa permite a los ciudadanos gestionar y recibir el certificado sin necesidad de acudir presencialmente a las sedes judiciales de los distintos registros. Una herramienta que agiliza la gestión reduce tiempos de espera y acerca el servicio judicial a toda la ciudadanía.

Con más de 1400 certificados emitidos sólo en enero, el sistema digital se posiciona como una alternativa rápida, segura y accesible, permitiendo realizar la solicitud, el pago y la recepción del documento sin traslados ni gestiones presenciales.

Sitio web del Poder Judicial

El proceso se realiza a través del sitio web institucional del Poder Judicial justiciasantafe.gov.ar, donde los usuarios deben completar un formulario

en línea y efectuar el pago del arancel correspondiente mediante el “Botón de Pago” del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF).

Una vez finalizado el trámite, el certificado es enviado digitalmente al correo electrónico indicado por el solicitante cuando completó el formulario de solicitud. Esta funcionalidad busca agilizar y modernizar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Judicial, garantizando la seguridad y la integridad del documento, que será firmado digitalmente por un funcionario del área.

>>Leer más: La Corte Suprema habilita la gestión y pago digital del Certificado de Deudores Alimentarios Morosos

Además, y conjuntamente con la modalidad digital, coexistirá el sistema presencial, ofreciendo así mayor accesibilidad y comodidad para quienes necesiten obtenerlo.

Cómo solicitarlo

El trámite se realiza íntegramente a través del sitio web institucional justiciasantafe.gov.ar. Los pasos para la solicitud digital son:

  • Acceder al sitio web oficial del Poder Judicial de Santa Fe.
  • Ingresar a la sección “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
  • Cargar la dirección de correo electrónico. El sistema le envía al solicitante un código Token, que deberá ingresar en el campo habilitado para poder continuar el trámite.
  • Completar el formulario online con los datos requeridos del solicitante y de la persona sobre la que se solicita el certificado. Es importante incluir información personal como nombre, DNI, CUIL/CUIT, estado civil, y otros datos identificatorios.
  • Indicar el organismo donde se presentará el certificado emitido (puede ser un organismo público, privado o particular).
  • Abonar el trámite de forma rápida y segura con un click mediante “Plusplagos”.
  • Una vez finalizado el trámite, el certificado será enviado digitalmente a la casilla de correo electrónico indicada por el solicitante. El documento estará firmado digitalmente por el funcionario responsable, garantizando su validez y seguridad.

Trabajo con el Nuevo Banco Santa Fe

La implementación de esta modalidad es fruto del trabajo conjunto entre la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Este desarrolló surgió como un producto moderno, ágil y dinámico que permite a cualquier usuario obtener, de manera ciento por ciento a distancia y sin necesidad de concurrir a las sedes físicas del Registro, el pertinente Certificado de Deudor Alimentario Moroso (CDAM).

Para alcanzar este objetivo, se delinearon pautas de trabajo específicas que garantizan tanto la integridad del documento —el cual es firmado digitalmente por un funcionario responsable de la Oficina— como la seguridad en el cobro del trámite. Este último aspecto se materializa a través de una pasarela de pagos electrónica, conocida como “Botón de Pago”, ofrecida y desarrollada en el ámbito del Nuevo Banco de Santa Fe.

Esta funcionalidad representa un avance significativo en la modernización de los servicios judiciales, facilitando el acceso, agilizando los trámites y brindando mayor transparencia y seguridad a la ciudadanía.

El sistema digital y presencial conviven, permitiendo a los ciudadanos elegir la opción más conveniente según sus necesidades.

Sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia puso en funcionamiento el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), de acuerdo con lo establecido en la ley provincial Nº 11.945 y en el decreto del Poder Ejecutivo Nº 1.005 de fecha 27 de abril de 2006.

Para solicitarlo en forma presencial, el RDAM funciona en las sedes judiciales de Santa Fe y Rosario, en dependencias del Registro de Procesos Universales (RPU). En Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, lo hace en la Secretaría de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral.

En las demás sedes judiciales, los certificados se gestionan a través de los juzgados Civiles y Comerciales; o de Circuito, donde aquellos no existieran.

Con esta innovación, el Poder Judicial de Santa Fe acerca sus servicios a la ciudadanía, garantizando rapidez, seguridad y transparencia.

Para más información y acceso al trámite digital, se puede visitar el sitio justiciasantafe.gov.ar/index.php/poder-jud.

