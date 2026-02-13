Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

El bailarín falleció en 2018 a los 42 años y recién ahora se conocieron las causas: una enfermedad que mantuvo oculta a su entorno

El bailarín Pier Fritzsche estaba en su mejor momento profesional y personal cuando recibió el diagnóstico de cáncer colorrectal avanzado . A sabiendas que la condición era irreversible, decidió no contarlo a su entorno y seguir bailando. Falleció en 2018 a los 42 años, y recién ahora se conocieron las causas.

Si bien participó en una gran cantidad de obras teatrales, fue en el “Bailando por un sueño” de Marcelo Tinelli, en su pico de popularidad, donde alcanzó el reconocimiento. En aquellos comienzos, cuando el certamen todavía tenía fines solidarios, fue uno de los primeros “soñadores”: tenía el objetivo de construir un hogar para jóvenes vulnerables y con padecimientos de salud mental.

En el 2008 bailó con Karina Jelinek, en el 2010 acompañó a Silvina Escudero, y luego a las hermanas Zaira y Wanda Nara. También le tocó participar junto a Luciana Salazar, Dolores Barreiro, Marixa Balli y Marcelo Tauro. Cuando le tocó ser partenaire de Andrea Rincón, presentó la renuncia al programa. "Es una mina espectacular y la quiero, pero no puedo seguir con ella. No la estoy pasando bien", dijo en aquella ocasión.

La misma causa de muerte que James Van Der Beek

Además, daba clases de baile y era una figura habitual en los célebres carnavales de Gualeguaychú. En el 2015, recibió el diagnóstico de cáncer avanzado, pero lo mantuvo en secreto y siguió trabajado. Por aquellos años, fue parte del elenco de “Magnífica”, la revista que Carmen Barbieri presentó en la temporada teatral de Mar del Plata y continuó en Buenos Aires hasta 2018.

Pier falleció el 27 de noviembre de 2018. Muchas de las personas de su entorno recibieron la noticia con sorpresa además de profunda pena.

La revelación de la causa de muerte del bailarín llega apenas dos días después del fallecimiento del actor estadounidense James Van der Beek, quien también falleció muy joven (a los 48 años) por el mismo tipo de cáncer.