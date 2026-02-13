Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla y quiere seguir bien arriba

El equipo rosarino lidera su conferencia con el mejor récord del torneo. En Mar del Plata ganó el Rojo del Parque

Aunque viene de una inesperada derrota, Provincial sigue mirando de arriba a todos en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y se prepara para recibir este viernes en su estadio a Quilmes de Mar del Plata, uno de los equipos que a priori asoman como candidatos a obtener el ascenso a la Liga Nacional.

El Rojo y el equipo de la Feliz se enfrentarán a las 20.30 en el Salvador Bonilla. Provincial lidera su conferencia con un récord de 17 victorias y cinco derrotas, el mejor de la Liga Argentina. Además, el equipo rosarino tiene el mejor porcentaje de victorias, incluyendo las dos conferencias: 77,2 por ciento.

En su última presentación, el Rojo sorpresivamente cayó ante Villa Mitre por 78 a 63. El partido fue parejo al principio, pero con el paso de los minutos el equipo bahiense que conduce Sebastián Ginóbili comenzó a manejar las acciones y al final se impuso con comodidad en el parque Independencia.

El choque ante Quilmes aparece como uno de los platos fuertes de la temporada regular de la Liga Argentina. Si bien el equipo marplatense no logró hasta ahora plasmar del todo su condición de candidato al ascenso, tiene poderío y sin dudas será un duro rival para el equipo que conduce Esteban Gatti.

Quilmes llega a este choque con un récord de 12-8 y un porcentaje de victorias del 60 por ciento. En su último partido perdió de local ante Centenario de Venado Tuerto por 97 a 77. Hasta ahora su campaña ha sido irregular tanto cuando jugó en Mar del Plata como cuando salió de la ciudad.

En Mar del Plata ganó el Rojo

Provincial y Quilmes ya se enfrentaron en el marco de la actual Liga Argentina. Fue el 13 de enero en Mar del Plata. Allí, el equipo del Parque obtuvo un resonante triunfo por 83 a 70 que le permitió consolidar su posición de líder de la conferencia.

Liderado por Martín Acosta, el ecuatoriano Abraham Barahona y Gastón Gerbaudo, Provincial construyó hasta ahora una gran campaña que le permite soñar con estar entre los cuatro primeros equipos de la Conferencia Sur, algo que le permitiría clasificarse directamente a los cuartos de final de los playoffs de la Liga Argentina y lo dejaría más cerca de los cuartos de final.