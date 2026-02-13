La Capital | Zoom | Rosario

Louta dará un show gratuito en Rosario en el marco de las Noches de Lunario

El cantante porteño se presentará con entrada libre y gratuita en una nueva edición del festival que reúne a artistas nacionales e internacionales.

13 de febrero 2026 · 14:37hs
En Rosario está por comenzar un nuevo ciclo de Las Noches del Lunario, el festival local que invita a artistas nacionales e internacionales a presentarse en los distintos escenarios de la ciudad. Desde este sábado 14 de febrero y hasta el 18 de abril, rosarinos y turistas podrán disfrutar de noches de verano a pura música y ritmo.

Como es costumbre, el festival recibirá a un artista con entrada libre y gratuita. El año pasado el show estuvo a cargo de Emmanuel Horvilleur y según dieron a conocer en las últimas horas, el encargado de brindar el recital sin costo este año será Louta.

La cita será el viernes 3 de abril, a las 19, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. Cabe destacar que esa fecha aún no tenía artista confirmado dentro de la grilla oficial, por lo que el anuncio del show gratuito completó la programación del ciclo.

El ciclo comienza este sábado 14 de febrero con la presentación de La Delio Valdez y Agarrate Catalina en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. La grilla incluye cumbia, indie, rock y pop, con nombres destacados como Cuarteto de Nos y Sin Bandera el 16 de febrero; Living Colour el 5 de marzo; y más adelante Él Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi e Indios, entre otros.

La propuesta combina música en vivo con una experiencia cultural completa: además de los recitales, habrá propuestas gastronómicas y turísticas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de los fines de semana de verano al ritmo de la buena música.

>> Leer más: De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

La grilla completa de las Noches de Lunario

Sábado 14 de febrero: La Delio Valdez y Agarrate Catalina en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito

Domingo 15 de febrero: Cuarteto de Nos y Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito

Lunes 16 de febrero: Sin Bandera en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito

Viernes 20 de febrero: El Zar, Gauchito Club y Koino Yokan en el Bioceres Arena

Sábado 21 de febrero: Florian en el Centro Cultural Güemes

Viernes 27 de febrero: Emmanuel Horvilleur, Abril Olivera y Amira Chediak en el Bioceres Arena

Jueves 5 de marzo: Living Colour y Eruca Sativa en el Bioceres Arena

Sábado 7 de marzo: Él Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi e Indios en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. El mismo día, también se presentan Catupecu Machu y Massacre en el Bioceres Arena.

Sábado 21 de marzo: Muerdo en el Centro Cultural Güemes

Viernes 3 de abril: show gratuito a cargo de Louta en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa

Sábado 18 de abril: Los Fabulosos Cadillacs cierran el ciclo en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito

Cómo comprar entradas para las Noches de Lunario

Las entradas para todas las fechas se pueden adquirir por la página web oficial de entradaplay.com con tarjetas de todos los bancos y en 6 cuotas sin interés para clientes del Banco Macro.

De manera presencial (sólo en efectivo) se venden en Amadeus (Córdoba 1369 local 9).

