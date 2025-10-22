La Capital | Zoom | Charly García

Rosario celebra el cumple de Charly García con una gran fiesta

"Vos no sos lindo Fest" tendrá su sexta edición, primera presencial, este jueves 23 de octubre en Refi Comunidad.

Morena Pardo

Por Morena Pardo

22 de octubre 2025 · 06:30hs
Charly García cumple 74 años este jueves 23 de octubre y Rosario lo celebra con la sexta edición del Vos no sos lindo Fest

Charly García cumple 74 años este jueves 23 de octubre y Rosario lo celebra con la sexta edición del "Vos no sos lindo Fest"

Charly García cumple 74 años y Rosario lo festeja a lo grande con la sexta edición del "Vos no sos lindo Fest", el evento que desde hace seis años celebra colectivamente “la obra y el espíritu” del músico. Habrá música en vivo, invitados especiales, proyecciones, feria, buffet y mucho baile. El encuentro tendrá lugar (como no podía ser de otra manera) este jueves 23 de octubre, desde las 20, en Refi Comunidad (Vélez Sársfield 641).

La Banda Mágica interpretará en vivo el disco “Parte de la Religión” completo, junto a artistas invitados que se sumarán a expandir y recorrer la obra de Charly. Además, la noche incluirá experiencias audiovisuales, feria temática, sorteos, torta de cumple y un cierre con DJ para bailar al ritmo de García hasta la madrugada.

Desde hace seis años, “Vos no sos lindo Fest” se celebra cada 23 de octubre, impulsado desde Rosario. “Yo soy muy fan de Charly y siempre tuve la idea de armar una gran celebración de cumple donde pudiéramos reunir artistas y bandas para tocar en vivo su obra. En 2020, lo llevamos a cabo por primera vez, pandemia mediante”, dijo en diálogo con La Capital Dani Buscapalomas, de Abre Contenidos, una de las organizadoras.

>> Leer más: Hilda Lizarazu: "La obra de Charly es inconmensurable y elijo la parte más radiante"

La virtualidad obligatoria de ese momento le dio al evento una potencia única. “Permitió que artistas y bandas de distintos lugares de Argentina y de otros países se reunieran para celebrar a Charly. También permitió que espectadores de todo el mundo pudieran ser parte. Siempre todo pasa en Buenos Aires y uno queda afuera de eso. Me parecía que un gran valor de este proyecto era poder compartirlo con cualquiera, desde donde esté”, explicó Dani.

De esta manera, durante cinco ediciones consecutivas, el “Vos no sos lindo Fest” consistió en estrenar en YouTube, cada 23 de octubre, un video de aproximadamente dos horas donde artistas de distintos puntos del mundo interpretaban la obra de García. “Era un laburazo increíble, porque no era sólo producción, sino que también implicaba montar y armar un producto que quedara lindo. Siempre fue muy arduo pero muy hermoso”, sumó la organizadora.

Este año, apareció la posibilidad de hacerlo por primera vez de manera presencial, en coproducción junto a Disco ConTacto, otro proyecto local. Liderado por Chino Suárez y la Banda Mágica, desde 2023 se dedican a recorrer discos completos de grandes artistas de la historia musical argentina, como "El Amor Después del Amor" de Fito Páez y “Canción Animal” de Soda Stereo. En todas las ediciones, se presentaron a sala llena.

“Decidimos unir proyectos y celebrar a Charly como lo veníamos haciendo, pero sumando también la propuesta nada menor de escuchar un disco entero en vivo. Yo nunca escuché un disco entero de Charly en vivo”, apuntó Dani. La Banda Mágica será la encargada de tocar en vivo en Refi “Parte de la Religión” entero. Pero la propuesta no termina ahí: habrá más artistas invitados para que suenen otras partes del extenso repertorio de García.

Embed - CHARLY GARCÍA: VOS NO SOS LINDO FEST | Un regalo para Charly (cumpleaños 73)

>> Leer más: Charly García y "La Lógica del Escorpión": ¿qué esperamos de un ídolo?

“El evento inicia con proyecciones con una selección de videos de artistas que participaron en ediciones anteriores, y también algunos a estrenar que nos mandaron artista de La Pampa o Brasil. Además, todo el show de principio a fin va a estar acompañado por una experiencia visual”, anticipó la organizadora.

De esta manera, el “Vos no sos lindo Fest” se plantea entonces como una propuesta “integral”, que hasta incluye un código de vestimenta. Hay un código de vestimenta. “No es excluyente, pero la idea es que todo sea lo más Say No More posible”, con predominancia de los colores rojo y negro.

Un regalo para Charly García

“Buscamos que sea un regalo para Charly, una ofrenda. Esto nace pura y exclusivamente por amor, por admiración y gratitud a Charly y su obra. No hay otra cosa que nos mueva a hacerlo”, subrayó Dani.

A lo largo de sus ediciones, el evento fue una manera de poner sobre la mesa la influencia de García sobre distintas generaciones y diversos territorios. “En las ediciones virtuales, teníamos el chat de YouTube activado en vivo y nos mandaban saludos desde todos lados. Lugares donde no te imaginás que escuchan a Charly García, como Puerto Rico. En muchos casos, son argentinos que viven en otros países y para ellos es una propuesta hermosa por la distancia, y en otros casos gente de esos países. Después, han participado tres artistas de Brasil, de México, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Uruguay”, detalló la organizadora.

>> Leer más: Charly García y Sting lanzaron su esperada colaboración "In the city"

Como era de esperarse, la propuesta llegó también al universo cercano del propio homenajeado. “Ya en la primera edición, Hilda Lizarazu comentó el video en YouTube diciendo: ‘qué hermoso esto’”, recordó Dani. Además, “Vos no sos lindo Fest” supo tener en su grilla a FMSV, la banda liderada por el bajista José Luis Fernández y Juanito Moro (hijo del baterista Oscar Moro), que retoma el repertorio de La Máquina de Hacer Pájaros. También estuvo en alguna edición María Rosa Yorio, pionera del rock argentino y ex pareja de García.

Desde la organización, destacan que esta edición será especial no sólo por ser la primera presencial sino porque estos últimos años han sido particularmente memorables para los fanáticos de Charly. No sólo hay nuevo material del músico, como el disco “La lógica del escorpión” (lanzado en septiembre de 2024) o el reciente tema “In the city” junto a Sting, sino que se lo pudo ver frecuentemente asistiendo a eventos públicos con buen semblante.

“Es un momento hermoso porque a Charly lo tenemos y sigue creando más allá de lo que cada uno opine de su obra. Y lo tenemos mucho más contento que el año pasado. Está yendo a recitales, fue a ver a Messi. Sacó ese hermoso disco que se hizo esperar y ahora esta nueva colaboración con Sting, que es un regalo para sí mismo. Se lo ve con una cara de feliz cumpleaños, porque Charly también es muy fan de los artistas a los que admira. Para él esto fue un sueño cumplido, algo que impulsaron desde Buenos Aires y se pudo llevar a cabo”, aseguró Dani.

“Por eso pienso que el momento de celebrarlo es ahora, no cuando ya no esté. La idea es honrar su música y también reunirnos, porque además de un regalo para Charly, es una invitación a encontrarnos”, cerró.

