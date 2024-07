Hilda Lizarazu: "La obra de Charly es inconmensurable y elijo la parte más radiante"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lito Vitale (@litovitaleoficial)

¿Cómo fue el proceso de selección del repertorio para el disco, teniendo en cuenta la enormidad de la obra de García?

Cómo elegir a García fue el enorme signo de interrogación arriba mío, que se fue disipando mientras iba probando cada tema. En principio, fue ver cuáles eran las melodías que más me emocionaban, qué significaban para mí esos temas, y cuáles podían quedar mejor para mi tono femenino. Eso lo fuimos viendo con el maestro Vitale, que es un gran acompañante de cantantes, sobre todo para encontrar las tonalidades. Muchas de las melodías tienen algunas complejidades, otras no, pero está buenísimo poder cantar con soltura. Entonces ese fue un tópico, pero no el más importante. Lo más importante para mí era qué me pasaba a mí con cada tema. Y con la mayoría tenía una gran incógnita de qué iba a pasar, porque es interpretar a un artista, autor y compositor con una obra que atraviesa nuestra cultura y varias generaciones. Y que además es un varón. Y una cosa es ser corista y hacer armonías, y otra es llevar adelante la línea principal melódica y los versos con una impronta propia. La única posibilidad de saber cómo iban a quedar era probándolos, así que hicimos eso. Y entendí que terminé eligiendo también por cuestiones de la lírica, porque hay temas que siento más presentes que otros. Fue un lindo proceso. La obra de Charly García es inconmensurable, es un artista muy prolífico. El concepto de “Hilda canta Charly” era que abarcara todas las etapas de Charly, y así fue, desde Sui Generis hasta su último disco solista. Sólo me quedó afuera PorSuiGieco.



Tenés un vínculo de muchísimos años con Charly y con su obra. ¿Por qué decidiste hacer este disco ahora?

No sé si tengo una respuesta clara. Se venían dando distintos homenajes, sobre todo cuando fue su cumpleaños de 70. El año pasado se cumplieron 40 años de “Clics Modernos”, así que también lo homenajearon. Yo estuve en Nueva York cantando en la esquina que ahora es su esquina. Todo eso me hizo rever su obra. Como también me había pasado cuando fue el Concierto Subacuático en Vélez en 2008, en el que pasamos por un montón de canciones. Ahí pensé en este disco de “Hilda canta Charly”, como algo bien pragmático. Y si hablamos de pragmático, hablamos de Lito Vitale, que le tirás una idea y monta sobre ella toda su musicalidad y su maestría. Cuando volví de Nueva York en noviembre, ya tenía la idea y empezamos a cranear, y grabamos en enero y febrero. Fue hermoso. Salió todo muy fluido y con mucho amor y mucho respeto. Siempre es hermoso cantar a Charly García porque tiene unas melodías y unas letras que siempre me emocionan y también me desafían de cierta forma. Estamos muy felices con el resultado de este disco. Y también con las presentaciones, con la respuesta de la gente y la necesidad que hay de escuchar estas canciones en este momento.

¿Cómo fue el armado del show en vivo?

Es un show de veinte temas, todo Charly García, no hay nada de mi autoría ni de mi repertorio como solista. Este año estoy cumpliendo veinte años como solista y empecé este primer semestre del año interpretando a Charly, con este disco que se dio de forma bastante espontánea. El show tiene un montón de detalles muy emotivos y también tiene una banda de once músicos, seis mujeres y cinco varones que amamos la música de Charly, todos bajo la dirección musical y artística de Lito. Lo disfrutamos mucho y hay mucha gratitud de tener la posibilidad de hacer este show.

La vigencia de la música de García es innegable y transversal a nuestra cultura, pero en los últimos años hubo una suerte de nuevo acercamiento y revalorización de su obra, acompañado por nuevas generaciones. ¿Por qué te parece que pasa esto?

Me parece que es la necesidad de escuchar una música que no es la que está en auge ahora, más vinculada con la cultura urbana. Estas son canciones en formato más clásico, y tal vez no haya en este momento una propuesta que atraviese de la forma que logró Charly a través de sus proyectos. No lo sé, me la estoy jugando al decir que no las hay. Quizás las hay, pero no de la calidad de García. Este disco aprovecha para visibilizar y mostrar estas canciones a un chico de doce o a una nena de trece, que están en ese momento donde empezás a escuchar y elegir la música, y abrirles el mundo que es la obra de Charly.

Tuviste la oportunidad de mostrarle el disco a Charly y leí que te dijo “Hiciste un disco tuyo con canciones mías”. ¿Cómo fue ese momento?

Sí, fue muy sintético pero muy acertado. Me dijo que le encantó. Lloramos, nos emocionamos. Imaginate que es repasar su obra desde que él tenía veinte años. Y fue escuchar su música con otra impronta y con otra sonoridad, porque también lo que se graba ahora suena distinto a lo que se grababa en los setenta. Lo escuchamos bastante fuerte, todo el disco entero, tomados de la mano. Me fui muy alivianada porque tenía el disco terminado pero no quería dejar de mostrárselo antes de editarlo. Me fui volando porque no sólo me dio su aval sino que me llenó de halagos. El Charly que me dijo todo eso es un Charly muy tierno y muy generoso.

¿Qué te sorprende todavía de la obra de Charly?

Las letras. El Charly de la etapa "Say No More" es un Charly más enojado, díscolo, y no es el que más me atraía. “La máquina de ser feliz”, que es de su último disco “Random”, tiene una ternura increíble. Y es saber que al fin y al cabo sigue estando ahí esa almita que baila de alegría. Los seres humanos vamos cambiando y nos pasan cosas, pero lo que queda es la obra. Y la obra de este hombre es maravillosa. Y de toda esa obra inconmensurable yo elijo la parte más radiante.