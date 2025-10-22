Famosos de paseo por Argentina: Emilia Clarke y Guns N' Roses disfrutaron del país

La actriz de Game of Thrones compartió postales tomando mate mientras los guitarristas de la banda se fotografiaron en el cementario de Recoleta

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina y compartió un posteo en sus redes sociales

Este fin de semana, la actriz protagonista de la serie Game of Thrones, Emilia Clarke, estuvo de paseo por Buenos Aires y las cámaras la captaron tomando un café en un bar porteño. Ahora bien, parece que esta no fue la única visita que realizó la actriz en Argentina.

En las últimas horas, la actriz compartió un carrete de fotos en el que mostró detalles de su recorrido por Argentina. Cabe recordar que, hace tan solo unos días, había sido fotografiada sentada al borde de la vereda tomando un café en una cafetería del barrio porteño de Palermo. Esta vez , la actriz se volvió viral al compartir imágenes de su viaje por el país: tomó mate, visitó distintos rincones de la Argentina y se fotografió probando comida local.

Emilia no fue la única artista internacional que este último fin de semana disfrutó de la Argentina. En el marco de su presentación en Buenos Aires, los guitarristas de Guns N’ Roses también se tomaron fotografías paseando por el cementerio de la Recoleta y las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

“Por fin… y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas. Helen Kingston, lo hicimos bien” , escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a un carrete con fotografías de su viaje por Argentina.

>> Leer más: Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

En las postales, se la pudo ver recorriendo los principales puntos turísticos del país, degustando platos típicos y disfrutando de buena compañía. Entre las imágenes, aparece en las Cataratas del Iguazú y en las Salinas Grandes, en Jujuy.

Además, compartió una fotografía tomando mate con miel y comiendo alfajorcitos de maicena.

Embed View this post on Instagram A post shared by @emilia_clarke

La visita de Guns and Roses

El fin de semana, la banda de rock Guns N’ Roses se presentó en el estadio de Huracán en donde ofrecieron un show de más de tres horas ante miles de fanáticos.

En su paso por la Argentina, los guitarristas Slash y Richard Fortus, acompañados por el fotógrafo Ross Halfin, aprovecharon para pasear por el cementerio de la Recoleta y tomarse algunas fotografías que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

image