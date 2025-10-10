Charly García y Sting lanzaron su esperada colaboración "In the city"

Los dos emblemáticos músicos compartieron el video del nuevo tema, una reversión de "In the City That Never Sleeps", de 2010

Charly García y Sting lanzaron su esperada colaboración. El tema "In the city" es una reversión de la canción “In the City That Never Sleeps” , originalmente publicada por el argentino en su álbum “Kill Gil” (2010), de la mano de ex ntegrante de The Police y su guitarrista argentino-estadounidense Dominic Miller.

En el videoclip, dirigido por Belén Asad, se puede ver cómo tanto Charly como Sting viajan en el asiento de atrás de un auto que recorre una ciudad de noche. La grabación se hizo entre Buenos Aires y Miami. Participó Dominic Miller, guitarrista habitual de Sting y nacido en Argentina. Diego López de Arcaute, baterista de Juana Molina, sumó la percusión. El toque final lo dio Ted Jensen, ingeniero que trabajó en gran parte de la discografía solista de Charly.

Los emblemáticos músicos se reunieron en Buenos Aires a principios de año, cuando Sting estuvo de visita en el país para dar dos shows en el Movistar Arena. La imagen de ese encuentro recorrió el mundo, pero nadie imaginó que podría iniciar una colaboración musical entre ambos.

La noticia sobre un tema juntos llegó a través de sus redes sociales, cuando hace algún tiempo ambos músicos hicieron una publicación críptica con un sólo dato: “octubre 2025”. En el pie de la imagen, el argentino había escrito en inglés “lo estoy haciendo a mi manera”. El británico, por su parte, había comentado en español: "Hermano".

El video de "In the city"

Embed - Charly García, Sting - In the City (Official Video)

La historia de un encuentro

El primer cruce entre ambos artistas se dio hace casi cuatro décadas, cuando compartieron escenario en el histórico concierto que organizó Amnistía Internacional en el estadio de River en 1988. De ese evento también participaron Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y León Gieco.

Sin embargo, el vínculo real entre los dos músicos se dio justamente a través de Dominic Miller. En este sentido, su aparición en el video resulta particularmente significativa.

De hecho, en aquella noche de febrero, además de los dos músicos protagonistas que hoy volvieron a ser noticia, participaban de la cena el propio Miller, el baterista Chris Maas (que completa el trío con el que se presenta el británico), Alejandro Lerner (amigo de Miller), y Diego Finkelstein, productor de los conciertos de Sting en el Movistar Arena.