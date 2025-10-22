La Capital | Zoom | festival

El festival de podcast Estéreo abrió sus convocatorias para la edición 2025

El evento rosarino que se convirtió en referencia para la escena nacional celebra su cuarta edición del 7 al 9 de noviembre

22 de octubre 2025 · 12:01hs
El Festival Estéreo de podcast ya abrió las inscripciones a sus tres convocatorias anuales

El Festival Estéreo de podcast ya abrió las inscripciones a sus tres convocatorias anuales, de cara a la cuarta edición

Estéro, el festival de podcast de producción local, celebra su cuarta edición del 7 al 9 de noviembre, en sus ya clásicas sedes: el Galpón 11 y el Cine El Cairo. Este año, bajo la pregunta “¿Cómo suena el futuro?”, el evento propone explorar los desafíos y oportunidades que atraviesan el mundo del podcasting y el streaming en el presente y hacia lo que viene.

Como anticipo, ya están abiertas las inscripciones a sus tres convocatorias anuales: Mundial de Ideas, Maratón de Podcast y Premios Aural, dirigidas a productores de podcast, creadores de contenido y público en general. Las personas interesadas podrán anotarse hasta el viernes 31 de octubre

>> Leer más: El Festival Estéreo vuelve para consolidar a Rosario como capital del podcast

Las convocatorias

Mundial de Ideas: para productores de podcast o creadores de contenido que tengan una idea para desarrollar un podcast. Un jurado con los líderes de las productoras más grandes del país preseleccionará 8 proyectos para que se presenten en vivo en el Festival.

Maratón de Podcast: una actividad de formación y producción que se lleva a cabo en el marco del Festival Estéreo, auspiciada por Posta. Inspirada en los festivales de cine de 72 horas, esta experiencia propone una nueva manera de crear contenido en el mundo del podcasting, dirigida tanto a personas con o sin experiencia. Se puede participar en una de las siguientes áreas de trabajo: Producción, Guión, Actuación o Edición de sonido.

Premios Aural: son un reconocimiento a las producciones de podcast más destacadas de Argentina. Por su ambición, compromiso, creatividad e impacto cultural, el Premio Aural celebra lo mejor del podcast argentino.

Sobre el festival Estéreo

El Festival Estéreo de Podcast nació en 2022 como una respuesta directa a una necesidad concreta: en Argentina no existía un espacio que reuniera de manera orgánica y sostenida a la comunidad del podcast y el streaming. La industria estaba, y sigue estando, en plena construcción, y la única forma de hacerla crecer es colaborativamente.

Con esta premisa, Estéreo se propuso crear comunidad, abrir oportunidades y profesionalizar el ecosistema sonoro, trayendo a la conversación a creadores, empresas, instituciones, educadores, artistas y plataformas.

Desde sus inicios, el festival eligió como sede a Rosario, una ciudad con una enorme vitalidad cultural, llena de talento y con una historia profundamente ligada a la comunicación, el arte y la innovación. Gracias al apoyo constante de la Municipalidad de Rosario, el evento se ha convertido en un faro que busca visibilizar las industrias creativas desde las provincias.

>> Leer más: Ciencia, dibujo y ficción: tres podcasts rosarinos para descubrir

Estéreo no sólo convoca: también proyecta. Se pensó desde el inicio como una plataforma que atraiga a las grandes marcas, medios, tecnológicas y plataformas a un territorio central como Rosario, generando aprendizaje, networking y oportunidades para quienes trabajan con el sonido y las nuevas narrativas digitales.

En sus primeras tres ediciones, el festival ha reunido a más de 7.000 asistentes en cada edición, y ha impulsado nuevos proyectos, encuentros formativos, redes federales y colaboraciones que siguen creciendo edición tras edición.

De cara a su cuarta edición, Estéreo no es solo un festival: es un movimiento que busca imaginar y construir el futuro de la industria sonora, desde el territorio, con perspectiva federal, con compromiso cultural y con una fuerte vocación de comunidad.

Noticias relacionadas
La tapa de Lux, el nuevo disco de Rosalía que anticipa un recorrido entre la mística femenina, transformación y trascendencia

Rosalía anunció "Lux", su cuarto disco de estudio: cuándo se podrá escuchar

Diego Topa reveló que fue estafado por Enrqique Blaksley

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Charly García cumple 74 años este jueves 23 de octubre y Rosario lo celebra con la sexta edición del Vos no sos lindo Fest

Rosario celebra el cumple de Charly García con una gran fiesta

Evangelina Anderson habló tras su separación de Martin Demichelis 

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: "Botinera nunca más"

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Lo último

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

La expareja de Verónica A. denunció sus hijos sufrieron quemaduras con cigarrillos y golpes mientras estaban con ella y su marido

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo
Policiales

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Ovación
Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newells

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Policiales
Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

La Ciudad
La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas
La Ciudad

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente
Información General

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos
Policiales

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento
Ovación

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito
Política

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley