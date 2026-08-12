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Rosalía cantó una canción de Fito Paez en pleno show en Brasil

La cantante catalana destacó entre el público la presencia del músico brasileño, y recordó con emoción su versión de “Un vestido y un amor”

12 de agosto 2026 · 16:39hs
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Rosalía entonó las estrofas de Un vcestido y un amor

Rosalía entonó las estrofas de "Un vcestido y un amor"

Rosalía se encuentra realizando la gira de su último disco, Lux. Después de haber hecho parada en Argentina, donde hizo tres Movistar Arena, la cantante catalana estuvo en Brasil y sorprendió a todos los fanáticos, tanto brasileños como argentinos, al interpretar una canción del cantante rosarino Fito Páez.

En su segundo concierto en Río de Janeiro, pidió un aplauso al público, ya que entre ellos se encontraba nada más ni nada menos que Caetano Veloso.

"La cultura que tenéis aquí es mi favorita, ¡Caetano!", le gritó. En ese momento, confesó que hace un tiempo fue a un recital del cantante y comenzó a entonar las estrofas de una canción que escuchó en su recital. Era nada más ni nada menos que la canción del rosarino Fito Páez, “Un vestido y un amor”, del histórico disco "El amor después del amor".

>> Leer más:Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

Rosalía cantó una canción de Fito Páez

En medio de su show en Brasil, Rosalía señaló entre el público a Caetano Veloso y pidió un aplauso para él. Luego de contar que lo admira y que recientemente había asistido a uno de sus recitales, dijo: “Tiene una versión suya, Caetano, que me gusta mucho”, y comenzó a cantar: “Te vi, juntabas margaritas del mantel. Yo se que te traté bastante mal”.

Rosalía se refería a la versión del éxito del rosarino Fito Páez, que Caetano Veloso grabó para su álbum Fina Estampa, de 1994.

Luego, señaló hacia donde se encontraba el ídolo brasileño y remató: “Su versión me acuerdo de escucharla hace muchos años y me sigue emocionando como el primer día”.

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